PP i Vox aproven una comissió d'investigació del 'cas Koldo' a Balears en què els populars no donaran la cara

El Parlament balear ha aprovat, a proposta de Vox i amb els vots a favor del PP, la posada en marxa d'una comissió d'investigació al voltant del paper de Balears en el conegut com a 'cas Koldo'. La causa, en mans de l'Audiència Nacional, posa el focus, en el cas de les illes, en la compra de 1,5 milions de màscares en els pitjors mesos de la pandèmia per 3,7 milions d'euros, dels quals 2,6 haurien estat abonats de més. L'adquisició va ser realitzada a l'empresa instrumental Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., mercantil aliena al sector que va passar de facturar zero milions d'euros en 2019 a gairebé 54 en 2020 procedents de diverses administracions públiques (els governs central, balear i canari) per l'apilament del material sanitari.

Durant la votació, PSIB-PSOE, Més per Mallorca i Més per Menorca s'han abstingut mentre que Unides Podem ha votat en contra.

La comissió, no obstant això, se centrarà únicament en les dates en què l'actual presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, governava Balears. Va ser sota el seu mandat quan es va efectuar la compra i es va iniciar la reclamació del sobrecost. No obstant això, el sumari del 'cas Koldo' apunta a les pressions que la trama hauria exercit sobre el PP de Marga Prohens, actual líder autonòmica, en benefici de Soluciones de Gestión amb l'objectiu que la petició de devolució per part de l'anterior Govern d'esquerres no prosperés i, d'aquesta manera, “afavorir a la mercantil i al seu titular”.

Les recerques assenyalen, de fet, que l'intermediari Koldo García hauria utilitzat Jacobo Pombo, empresari que va arribar a treballar fa anys en la seu nacional del PP, i va presumir d'haver concertat una cita amb Miguel Tellado, el portaveu parlamentari del partit, qui, al seu torn, s'hauria preocupat de buscar un contacte a Illes Balears “de la línia de Pablo Casado” per a frenar la reclamació. El jutge creu que les seves maniobres haurien “fet efecte” perquè el Govern del PP va deixar finalment caducar la reclamació el mes de gener passat. Els populars neguen, per part seva, qualsevol tipus de pressió, però no posen la mà en el foc per tots els funcionaris del IB-Salut.

Fins al final de la sessió d'aquest dimarts, el PSOE ha condicionat el seu vot a favor de la comissió a canvi que l'actual presidenta del Govern i altres dirigents del PP compareguin en la futura comissió, a la qual cosa no s'han plegat els populars.

Es tracta de la tercera comissió d'investigació de què serà testimoni la Cambra balear en les últimes dècades. La primera d'elles, el 2014, va ser la relativa al procés d'adjudicació de la major obra pública de Balears, l'hospital de Son Espases –centre sanitari de referència a les illes–, sota l'últim mandat de Jaume Matas. Els tentacles d'aquestes indagacions a nivell judicial van arribar, fins i tot, a la seu nacional del PP i entre els milers de folis del seu sumari van sortir noms com els de Florentino Pérez, Juan Miguel Villar Mir i Luis Bárcenas. La segona es va centrar la planificació, adjudicació, execució i gestió de les autovies d'Eivissa també sota la tutela dels conservadors.

Durant el ple d'aquest dimarts, Negueruela, exportavoz de l'Executiu d'Armengol, s'ha mostrat favorable al fet que tots els càrrecs del PSOE compareguin i hi donin totes les explicacions requerides, però ha exigit que s'investigui també la gestió de l'actual Govern a partir del passat 6 de juliol, dia en què l'IB-Salut), amb els socialistes encara en el Consolat, va formalitzar la seva reclamació de la diferència entre el preu de les màscares quirúrgiques que suposadament van arribar a Balears i el preu de les màscares FFP2 o KN-95 que volia el Govern i per les quals n'havia pagat.

“Tanta por té Prohens per a amagar-se darrere d'Armengol? Per què han pactat que no comparegui? Tanta por té a explicar el paper de Pombo i Tellado, que no és una persona neta ni ho ha estat mai en la seva vida?”, ha etzibat Negueruela, recriminant als diputats de Vox que hagin estat “els pagafantas del PP” i que estiguin “intentant parar tota la informació que han de donar” els populars sobre el seu paper en la trama.

Negueruela (PSOE): “No els importa la veritat i l'única cosa que volen és una cacera”

Qui fos mà dreta d'Armengol durant la passada legislatura ha criticat que en el relat de Vox dirigit a justificar la necessitat de la comissió d'investigació, la formació d'extrema dreta es detingui en el canvi de govern de juliol de 2023. “No els importa la veritat i l'única cosa que volen és una cacera. No volen dir com es troba l'expedient en l'actualitat sinó construir una cosa paral·lela”, ha incidit, per a a continuació sentenciar: “No participarem en una caça de bruixes ni en un circ. Quin paper vol jugar Vox, del costat de la investigació o del costat de tapar el que va succeir a partir del 6 de juliol de 2023?”.

Prèviament, la portaveu de Vox, Idoia Ribas, ha defensat la necessitat que el Parlament investigui la compra i la posterior reclamació davant l'“alarma social” generada pels “possibles fets delictius” que haurien derivat de l'adjudicació de contractes amb diverses administracions, Balears entre elles. S'ha referit, d'igual forma, a “l'import milionari” del contracte, als agents implicats i a la repercussió econòmica derivada.

Per part seva, el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, ha agraït la “bona idea” dels de Santiago Abascal de reclamar la comissió i ha insistit que “queden moltes preguntes per respondre en referència” a la ramificació balear del cas, com qui de la trama va contactar amb l'anterior Govern, per què es van trigar tres anys a reclamar o per què no es va informar en el traspàs de poders. “És capaç de mirar-me a la cara i dir que no coneix Koldo García?”, ha preguntat el popular a Negueruela.

Referent a això, Negueruela li ha respost: “Per què van continuar vostès l'expedient? Potser els va caure del cel? Va ser perquè se'ls va informar”.

Durant la seva intervenció, Sagreras ha acusat el PSIB a pressionar Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem perquè retiressin la seva pròpia petició de posar en marxa una comissió d'investigació. La portaveu de UP, Cristina Gómez, ha negat aquest extrem i ha assegurat que “no és creïble” que el PP es presenti com a “capdavanter” de la defensa de la corrupció. Gómez, a més, ha posat en relleu com l'anterior Executiu progressista “es va partir el cap per protegir la ciutadania mentre en altres comunitats deien que s'anaven a morir igual”.

Mentrestant, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha defensat la necessitat de la comissió, malgrat la seva abstenció, perquè tant PSIB com PP donin explicacions. El ecosoberanista ha qualificat com a “infundades” les peticions creuades de dimissions en referència a Prohens i Armengol. “Ningú se les pren de debò”, ha afegit. Apesteguia ha reclamat als socialistes que expliquin com “una gentussa com Koldo” va poder arribar a ser mà dreta d'un ministre -en al·lusió a José Luis Ábalos- i als populars, que aclareixin els detalls al voltant de la caducitat de l'expedient i el fet que Miguel Tellado aparegui en el sumari.