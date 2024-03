PP y Vox vetan investigar en el Parlament si los 'populares' cedieron a las presiones de Koldo García en Balears

El Parlament balear ha aprobado, a propuesta de Vox y con los votos a favor del PP, la puesta en marcha de una comisión de investigación en torno al papel de Balears en el conocido como 'caso Koldo'. La causa, en manos de la Audiencia Nacional, pone el foco, en el caso de las islas, en la compra de 1,5 millones de mascarillas en los peores meses de la pandemia por 3,7 millones de euros, de los cuales 2,6 habrían sido abonados de más. La adquisición fue realizada a la empresa instrumental Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., mercantil ajena al sector que pasó de facturar cero millones de euros en 2019 a casi 54 en 2020 procedentes de varias administraciones públicas (los gobiernos central, balear y canario) por el acopio del material sanitario.

Durante la votación, el PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca se han abstenido mientras que Unidas Podemos ha votado en contra.

La comisión, sin embargo, se centrará únicamente en las fechas en que la actual presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, gobernaba Balears. Fue bajo su mandato cuando se efectuó la compra y se inició la reclamación del sobrecoste. Sin embargo, el sumario del 'caso Koldo' apunta a las presiones que la trama habría ejercido sobre el PP de Marga Prohens, actual líder autonómica, en beneficio de Soluciones de Gestión con el objetivo de que la petición de devolución por parte del anterior Govern de izquierdas no prosperase y, de este modo, “favorecer a la mercantil y a su titular”.

Las investigaciones señalan, de hecho, que el intermediario Koldo García habría utilizado a Jacobo Pombo, empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del partido, quien, a su vez, se habría preocupado de buscar un contacto en Illes Balears “de la línea de Pablo Casado” para frenar la reclamación. El juez cree que sus maniobras habrían “surtido efecto” porque el Govern del PP dejó finalmente caducar la reclamación el pasado mes de enero. Los populares niegan, por su parte, cualquier tipo de presión, pero no ponen la mano en el fuego por todos los funcionarios del IB-Salut.

Hasta el final de la sesión de este martes, el PSOE ha condicionado su voto a favor de la comisión a cambio de que la actual presidenta del Govern y otros dirigentes del PP comparezcan en la futura comisión, algo a lo que no se han plegado los populares.

Se trata de la tercera comisión de investigación de la que será testigo la Cámara balear en las últimas décadas. La primera de ellas, en 2014, fue la relativa al proceso de adjudicación de la mayor obra pública de Balears, el hospital de Son Espases –centro sanitario de referencia en las islas–, bajo el último mandato de Jaume Matas. Los tentáculos de estas pesquisas a nivel judicial llegaron, incluso, a la sede nacional del PP y entre los miles de folios de su sumario asomaron nombres como los de Florentino Pérez, Juan Miguel Villar Mir y Luis Bárcenas. La segunda se centró la planificación, adjudicación, ejecución y gestión de las autovías de Eivissa también bajo la tutela de los conservadores.

Durante el pleno de este martes, Negueruela, exportavoz del Ejecutivo de Armengol, se ha mostrado favorable a que todos los cargos del PSOE comparezcan y den todas las explicaciones requeridas, pero ha exigido que se investigue también la gestión del actual Govern a partir del pasado 6 de julio, día en que el Servicio Balear de Salud (IB-Salut), con los socialistas aún en el Consolat, formalizó su reclamación de la diferencia entre el precio de las mascarillas quirúrgicas que supuestamente llegaron a Balears y el precio de las mascarillas FFP2 o KN-95 que quería el Govern y por las que había pagado.

“¿Tanto miedo tiene Prohens para esconderse detrás de Armengol? ¿Por qué han pactado que no comparezca? ¿Tanto miedo tiene a explicar el papel de Pombo y Tellado, que no es una persona limpia ni lo ha sido nunca en su vida?”, ha espetado Negueruela, recriminando a los diputados de Vox que hayan sido “los pagafantas del PP” y que estén “intentando parar toda la información que deben dar” los populares sobre su papel en la trama.

Negueruela (PSOE): “No les importa la verdad y lo único que quieren es una cacería”

Quien fuese mano derecha durante la legislatura de Armengol ha criticado que en el relato de Vox dirigido a justificar la necesidad de la comisión de investigación, la formación de extrema derecha se detenga en el cambio de gobierno de julio de 2023. “No les importa la verdad y lo único que quieren es una cacería. No quieren decir cómo se encuentra el expediente en la actualidad sino construir algo paralelo”, ha incidido, para a continuación sentenciar: “No participaremos en una caza de brujas ni en un circo. ¿Qué papel quiere jugar Vox, del lado de la investigación o del lado de tapar lo que sucedió a partir del 6 de julio de 2023?”.

Previamente, la portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha defendido la necesidad de que el Parlament investigue la compra y la posterior reclamación ante la “alarma social” generada por los “posibles hechos delictivos” que habrían derivado de la adjudicación de contratos con varias administraciones, Balears entre ellas. Se ha referido, de igual forma, al “importe millonario” del contrato, a los agentes implicados y a la repercusión económica derivada.

Por su parte, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha agradecido la “buena idea” de los de Santiago Abascal de reclamar la comisión y ha insistido en que “quedan muchas preguntas por responder en referencia” a la ramificación balear del caso, como quién de la trama contactó con el anterior Govern, por qué se tardaron tres años en reclamar o por qué no se informó en el traspaso de poderes. “¿Es capaz de mirarme a la cara y decir que no conoce a Koldo García?”, ha preguntado el popular a Negueruela.

A este respecto, Negueruela le ha respondido: “¿Por qué continuaron ustedes el expediente? ¿Acaso les cayó del cielo? Fue porque se les informó”.

Durante su intervención, Sagreras ha acusado al PSIB a presionar a Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos para que retiraran su propia petición de poner en marcha una comisión de investigación. La portavoz de UP, Cristina Gómez, ha negado este extremo y ha asegurado que “no es creíble” que el PP se presente como “adalid” de la defensa de la corrupción. Gómez, además, ha puesto de relieve cómo el anterior Ejecutivo progresista “se partió la cabeza por proteger a la ciudadanía mientras en otras comunidades decían que se iban a morir igual”.

Mientras tanto, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha defendido la necesidad de la comisión, a pesar de su abstención, para que tanto PSIB como PP den explicaciones. El ecosoberanista ha calificado como “infundadas” las peticiones cruzadas de dimisiones en referencia a Prohens y Armengol. “Nadie se las toma en serio”, ha añadido. Apesteguia ha reclamado a los socialistas que expliquen cómo “una gentuza como Koldo” pudo llegar a ser mano derecha de un ministro -en alusión a José Luis Ábalos- y a los populares, que aclaren los pormenores en torno a la caducidad del expediente y el hecho de que Miguel Tellado aparezca en el sumario.