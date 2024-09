El PP proposa que els habitatges que es legalitzin en rústic conservin les places de lloguer vacacional a Balears

El PP ha registrat el que ha anomenat 'esmena March' al decret de simplificació administrativa -ho ha fet a petició de l'alcalde de Pollença, Martí March (PSIB)- proposant que els habitatges que es legalitzin en rústic puguin conservar les places de lloguer vacacional si ja les estaven comercialitzant.

Ho ha explicat a la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus el portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, que ha recordat que es tracta d'una proposta amb ampli consens al Consistori 'pollencí' i que és raonable perquè no suposa ni una plaça turística més ni tampoc més pressió al territori.

“Ha de quedar clar que aquelles que no tenen plaça si es legalitzen no podran obtenir-la. Es tracta que les que la tenen no la perdin”, ha remarcat.

L'esmena, no obstant, no comptarà amb el suport del PSIB-PSOE al Parlament, encara que es tracti d'una petició del socialista Martí March. “Una cosa és el grup parlamentari i una altra el posicionament dels ajuntaments”, ha afirmat el portaveu dels socialistes, Iago Negueruela.

També ha avançat que no recolzaran l'esmena MÉS per Mallorca i Unides Podem. Vox, per part seva, segons ha afirmat la seva portaveu, Manuela Cañadas, veu amb bons ulls la proposta, encara que no ha concretat si donaran suport a la iniciativa.

D'altra banda, el PP ha registrat una altra esmena “per deixar clar” que les legalitzacions parcials no implicaran que els habitatges “hagin de deixar de destinar-se a lloguer turístic”.

És a dir, si un propietari té un habitatge legal, però amb algun element il·legal prescrit -com una barbacoa feta a posteriori- i el legalitza, podrà continuar destinant aquest habitatge a ús turístic sempre que hagi obtingut la plaça perquè la moratòria continua vigent.

Pel que fa a la creació d'aparcaments dissuasius per part dels municipis, s'ha registrat una proposta per eliminar l'obligatorietat de tenir un informe d'impacte ambiental. A sòl rústic, la construcció no haurà de passar pel sistema de contractació que estableix la Llei de Contractes.

“Tot això permetrà als ajuntaments habilitar de manera ràpida espais d'aparcament per descongestionar el centre dels pobles”, ha assenyalat Sagreras, tot recordant que aquests aparcaments hauran de ser temporals i s'haurà de restituir l'espai.