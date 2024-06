La pròxima edició del Palma International Boat Show tindrà lloc del 30 d'abril al 3 de maig de 2025 al Moll Vell de Palma, i inaugurarà de nou la temporada nàutica del Mediterrani. La fira està organitzada per ADR Balears (Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears), entitat dependent de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia, i BYBA (Balearic Yacht Brokers Association).

El certamen compta amb una oferta molt completa que inclou des de tot tipus d'embarcacions noves fins a productes i equipament nàutic; així com serveis, ports esportius i marines. Cal destacar el Palma Superyacht Village, una secció especialment dissenyada per a embarcacions de més de 24 metres d'eslora, tant a vela com a motor, i que inclou també una zona especialitzada en la reparació i el manteniment d'embarcacions, coneguda com refit & repair, en la qual participen les empreses líders en la indústria nàutica.

El Palma International Boat Show s'ha consolidat com una de les fires imprescindibles de l'inici de la temporada nàutica. L'any 2024, la fira va comptar amb 295 empreses participants i unes 600 embarcacions exposades, més de 260 a la mar, repartides en un recinte firal de més de 80.000 metres quadrats. A més, és l'escenari de presentacions de nous models d'embarcacions i productes a escala mundial, a més de convertir-se durant quatre dies en el centre neuràlgic del sector. Més de 27.000 persones van visitar la fira nàutica.

Està previst que les tasques de comercialització de la pròxima edició de la fira comencin el mes de setembre. Tota la informació estarà disponible en la web www.palmainternationalboatshow.com.