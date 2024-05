Registren a Mallorca les propietats d'un diputat ultradretà alemany per presumpte suborn i blanqueig de capitals

Les propietats que el diputat del partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD) Petr Bystron té a Berlín i Mallorca seran registrades en el marc d'un cas de presumptes suborns i blanqueig de capitals. Així s'ha sabut després que el Bundestag -el Parlament d'Alemanya- hagi retirat aquest dijous la immunitat al diputat a mesura que avancen les investigacions en contra per tenir llaços amb Rússia i haver acceptat suposadament diners d'una xarxa vinculada a Moscou.

En detall, l'adopció d'aquesta mesura ha facilitat a les autoritats fer els registres pertinents en diverses propietats a Baviera, al sud del país, segons han informat fonts pròximes a l'assumpte al diari alemany 'Die Welt'.

Així mateix, la Policia estatal de Baviera ha posat en marxa una sèrie d'operacions a la pròpia oficina del diputat a la seu del Bundestag, nom amb què es coneix la Cambra Baixa del Parlament alemany.

Per la seva banda, la Fiscalia de Munic ha puntualitzat que les seves propietats seran registrades no només a l'estat federat, sinó també a Berlín ia Mallorca en el marc d'un cas de presumptes suborns i blanqueig de capitals. En total, uns 70 agents s'han vist implicats en les operacions realitzades a Munic, tal com ha especificat l'entitat.

Un portaveu ha detallat que s'han incautat documents i dades, que ja han estat assegurades i seran “avaluades de manera exhaustiva per trobar proves que puguin incriminar o exculpar” Bystron, que partia com un dels principals candidats de l'AfD per a les eleccions europees juntament amb Maximilian Krah, que també ha estat acusat de tenir vincles amb campanyes de desinformació prorruses.

Bystron ha estat acusat d'acceptar diverses sumes de diners a canvi d'entrevistes concedides a la xarxa Voice of Europe, considerada propera a Moscou. Tot i això, ha rebutjat aquestes acusacions en diverses ocasions.

Cal recordar que, el 2019, va ser arrestat a Mallorca i posteriorment extradit Michael Leopold Stiegler, integrant del Reichsbürger (Ciutadans del Reich), col·lectiu radical d'extrema dreta d'ideologia neonazi –com ho va definir al seu dia la Guàrdia Civil–, per intentar atemptar amb una bomba, un mes abans, a la localitat bavaresa de Burglengenfeld.

Després dels fets, Stiegler va fugir d'Alemanya i es va refugiar en un luxós xalet de la turística localitat mallorquina de Peguera, on vivia ocult entre fortes mesures de seguretat i on va acabar, després d'una àrdua investigació, arrestat i posteriorment extradit. El nom de Reichsbürger va tornar a sonar amb força el 2022 després que 25 persones d'aquest entorn fossin arrestades per planificar un cop d'estat contra la República Federal alemanya, que consideren il·legítima.