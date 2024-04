El Suprem anul·la la condemna contra el diari Última Hora per vulnerar l'honor del jutge que va investigar el magnat Cursach

El Tribunal Suprem ha anul·lat la condemna imposada per un jutjat de Palma -i ratificada per l'Audiència Provincial- al diari balear 'Última Hora' per vulneració de l'honor a l'exjutge Manuel Penalva, qui durant prop de tres anys es va bolcar a investigar un suposat entramat mafiós ordit al voltant del magnat Bartomeu Cursach, finalment absolt de tals fets.

En concret, la Sala Civil de l'alt tribunal ha estimat el recurs interposat per l'esmentat rotatiu i ha revocat la pena a què aquest va ser sentenciat per intromissió il·legítima en el dret a l'honor de Penalva arran d'una informació publicada el 2020, que assenyalava que l'exmagistrat “volia embolicar-se a trets” amb un periodista del diari per unes informacions que qüestionaven la seva instrucció del cas Cursach.

La resolució ara anul·lada va condemnar el mitjà a pagar una indemnització de 40.000 euros a l'exjutge. En concret, 35.000 euros per la publicació i 5.000 més per unes afirmacions fetes en un programa. El contingut de la notícia es basava en una conversa mantinguda al xat de WhatsApp que els antics investigadors del cas Cursach -Penalva, l'exfiscal Miguel Ángel Subirán i diversos policies- mantenien obert mentre instruïen la causa més gran per corrupció impulsada els últims anys a Balears.

La sentència del TS aclareix que està admès que les frases que l'article periodístic va atribuir al demandant -“com m'emboliqui a trets amb el mamó del periodista a veure què escriuen després”, “t'ajudo [a ”matxacar-ho a hòsties“], que sóc de la teva màxima confiança”- no van ser escrites per ell en la conversa, sinó per una dels policies participants al grup, encara que queda provat que Penalva va respondre tot seguit: “Que sembli un accident”, detalla la sentència. El tribunal considera així que no es va produir cap vulneració.

“En aquestes circumstàncies, el desvalor cap a la conducta del demandant que suposa haver-li atribuït les expressions que en realitat van ser proferides per altres participants al xat no és gaire diferent del que suposava la seva intervenció real a l'esmentat xat”, assenyala el tribunal.

Per tant, “no es pot considerar que aquestes informacions periodístiques constitueixessin una vulneració del dret a l'honor del senyor Penalva, ja que l'afectació negativa de la seva reputació no és més gran que la que es correspon amb la seva intervenció real en aquesta conversa de Whatsapp”, conclou el Suprem.

Cal recordar que, el mes de novembre passat, el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) va condemnar a nou anys de presó Penalva i Subirán en considerar provat que tots dos van desplegar diverses pràctiques il·legals per apuntalar les seves indagacions durant la instrucció del cas Cursach i aplanar futures condemnes.

Tant exjutge com exfiscal busquen ara la seva absolució davant de l'alt tribunal apel·lant a la seva innocència davant dels delictes pels quals van ser sentenciats -obstrucció a la Justícia, coaccions i omissió del deure de perseguir filtracions- i defensant, mitjançant un recurs de cassació de 598 pàgines, la tasca que van dur a terme per treure endavant les investigacions. La Fiscalia Anticorrupció va arribar a reclamar molt més contra ells: fins a 118 anys per a Penalva i 121 i nou mesos per a Subirán.

No en va, la Fiscalia del Tribunal Suprem també ha impugnat la sentència per reclamar que se'ls condemni a 16 anys i mig més de presó per la detenció il·legal dels familiars de l'exdiputat balear del PP Álvaro Gijón, qui van ser arrestats en una de les peces del cas Cursach que finalment va resultar arxivada.