La Fiscalia del Suprem demana condemnar un jutge, un fiscal i un policia per la detenció dels familiars d'un polític del PP balear

La Fiscalia del Tribunal Suprem demana 16 anys i mig més de presó per al jutge Manuel Penalva i el fiscal Miguel Ángel Subirán, així com per a un subinspector de Blanqueig de Capitals de la Policia Nacional, perquè considera que han de ser condemnats per detenció il·legal dels familiars de l'exdiputat del PP Álvaro Gijón.

El fiscal ha formalitzat un recurs contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJIB) per la qual es va condemnar els dos juristes a nou anys de presó per coaccions, obstrucció a la justícia i omissió del deure perseguir filtracions. El recurs de la Fiscalia considera que els investigadors del cas Cursach també han de ser condemnats per tres detencions il·legals, les dels pares i el germà de Gijón, com havia avançat 'Última Hora'.

Per cadascun d'aquests delictes el fiscal demanava cinc anys i mig, i per això la petició davant el Suprem es traduiria en 16 anys i mig més per a cadascun d'aquests tres acusats. A més, el Ministeri Públic també demanava una indemnització de 6.000 euros per a cadascun dels familiars detinguts.

Els pares i el germà de Gijón van ser arrestats el juny del 2017 i la sentència entén que va ser una mesura de pressió buscant forçar una confessió del polític dins de la investigació del cas ORA. Als xats intervinguts al jutge, fiscal i agents de la Policia Nacional van parlar que esperaven que Gijón “vingués tou” a declarar l'endemà.

En aquest sentit, el Tribunal Superior va considerar que els fets eren condemnables sota la figura de coaccions a Álvaro Gijón, obligant a indemnitzar-lo amb 6.500 euros, però que no encaixaven en la definició penal del delicte de detenció il·legal.

El TSJIB va raonar que en el moment de la detenció existia una causa judicial oberta per les presumptes irregularitats de l'ORA i que “no hi ha dubte” que els investigadors “tenien una mínima consistència” a l'hora de practicar els registres, descartant que les detencions s'haguessin practicat “al buit” i sense cap fonament.

Davant d'això, el fiscal al·lega que aquestes detencions, sostingudes “únicament per l'antijurídic i repudiable propòsit de fer confessar un altre subjecte”, van atemptar contra els drets dels tres arrestats; així sosté que la sentència del TSJIB estaria obviant els tres familiars de l'exdiputat com a afectats, el perjudici dels quals “queda sense sanció penal i sense reparació civil”.

La Fiscalia destaca que la sentència corrobora que les detencions van ser desproporcionades i innecessàries i que van constituir una instrumentalització per pressionar el polític: “No eren necessàries ja abans dels registres i amb més raó una vegada conclosos”, incideix el fiscal. Tot això, a més, per delictes en què “era investigat ell [Álvaro Gijón] i no els seus familiars”; per al representant públic, això “situa el cas a l'òrbita del delicte de tortura”.

Cal recordar que, en el seu escrit d'acusació, la Fiscalia va arribar a plantejar 121 anys i nou mesos de presó per a Subirán i 118 anys per a Penalva. A més del Ministeri Fiscal, també han formalitzat recurs contra la sentència del TSJIB les defenses i diverses de les acusacions, entre les quals hi ha la família Gijón.