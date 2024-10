El tren Palma-Llucmajor: aquestes són les seves parades i data de finalització

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentat aquest dijous el projecte del nou tren que ha d'unir Palma amb Llucmajor i que comptarà amb una inversió aproximada de 690 milions d'euros i que podria estar llest l'any 2032.

La nova infraestructura sortirà de l'estació Son Costa-Son Fortesa i unirà la capital balear amb Llucmajor en 28 minuts passant per Son Oliva, Son Fortesa, Can Capes, Son Gotleu, Es Coll d'en Rabassa, l'aeroport, el polígon de Son Oms, Es Pil·larí, Bellavista, Ses Cadenes, S'Arenal i el polígon de Son Noguera abans d'arribar a Llucmajor.

Prohens ha presentat el projecte de la nova línia de tren, l'estudi informatiu del qual s'aprovarà els propers dies per iniciar la seva exposició pública, després d'haver treballat en consens amb els ajuntaments de Palma i Llucmajor.

La nova línia tindrà una longitud total de 27,45 quilòmetres, 7,3 dels quals aniran soterrats i 20,15 a cel obert. El projecte contempla un primer tram soterrat de 2,3 quilòmetres entre l'actual estació de Son Costa i Son Güells, on sortiria a la superfície per completar un recorregut d'uns 5 quilòmetres fins a tornar a soterrar-se en un nou tram entre la zona de Mercapalma i Son Oms, passant per Son Sant Joan, per després continuar en superfície fins a Llucmajor.

Pel que fa als terminis, un cop aprovat inicialment l'estudi informatiu els propers dies, sortirà a exposició pública durant un període de 45 dies.

Entre les fites més destacades, es preveu que el 2025 s'adjudiqui la redacció dels projectes (bàsic i d'obres); per al 2026, l'aprovació del projecte bàsic, amb un nou període d'informació pública, i la declaració d'impacte ambiental; per al 2027, la licitació i adjudicació de les obres, i per al 2028, l'inici de les obres, les quals es preveu que durin quatre anys, amb una finalització estimada per al 2032.

“Parlem d'un projecte clau per a la mobilitat de Mallorca, una aposta pel transport públic, per oferir alternatives al vehicle privat que permetin descongestionar la xarxa viària i els accessos a Palma, un projecte amb què recuperem l'aposta per la inversió ferroviària a les nostres illes”, ha afirmat la presidenta.

El Govern prioritza aquest projecte d'acord amb la demanda més gran, amb una estimació de 7,5 milions de passatgers anuals, fet que suposa un augment del 76% respecte als usuaris actuals de tren i metro (9,9 milions de viatgers el 2023). Aquesta inversió en una línia de 27,45 quilòmetres també representa un increment del 32% del total de 86,4 quilòmetres de la xarxa de SFM.

El pressupost total del projecte del tren a Llucmajor s'ha estimat en 690 milions d'euros, incloent-hi obres, projectes, compra de nous trens i nous tallers, i es reflectirà en quanties rellevants a les partides pressupostàries a partir del 2026 i, sobretot, el 2027 i anys posteriors amb la licitació de les obres.

En relació amb el finançament del projecte, la presidenta Prohens ha defensat la reclamació de les Balears de recuperar un conveni ferroviari amb el Govern d'Espanya per rebre fons estatals destinats a ampliar la xarxa ferroviària, encara que també ha reiterat el compromís de destinar fons propis Comunitat Autònoma.

Palma - Llucmajor en menys de mitja hora

La futura línia connectarà Palma amb Llucmajor i l'aeroport de Son Sant Joan, en un recorregut per diferents barris de Palma i altres grans centres de població i punts estratègics generadors de mobilitat, com ara l'Hospital Universitari Son Llàtzer, S'Arenal o el futur recinte firal de Palma. Es preveu que es posi en marxa amb aparcaments dissuasius i noves connexions amb línies d'autobusos de l'EMT i la xarxa TIB.

Entre altres dades, aquest projecte de tren preveu trajectes de Palma a Llucmajor a 28 minuts, de Palma a l'aeroport a 11 minuts, de Llucmajor a l'aeroport a 17, així com altres connexions amb punts estratègics com l'Hospital Universitari Son Llàtzer, a 6 minuts de Palma i a 22 des de Llucmajor.

La rapidesa del tren, la capacitat per absorbir una gran demanda de viatgers, a més de ser 100% sostenible i accessible per a persones amb discapacitat, i el foment de la intermodalitat en l'ús eficaç dels diferents mitjans de transport, són algunes de les qüestions que ha destacat la presidenta Prohens durant l'acte de presentació del projecte.

L'alcalde de Palma, Jaime Martínez, i l'alcaldessa de Llucmajor, Maria Francisca Lascolas, han acompanyat la presidenta a l'acte de presentació, celebrat a les instal·lacions de SFM a Son Rutlan, juntament amb el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo; la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, i el gerent de SFM, José Ramón Orta.

Futura línia Palma - Llucmajor

El recorregut previst de la futura línia sortirà de Palma des de l'estació de Son Costa - Son Fortesa, ubicada al carrer de Jacint Verdaguer, actual parada del tren a Inca i Sa Pobla i de la línia de metro a la UIB, que el proper any també arribarà al ParcBit. Donarà servei a diverses zones de Palma i altres punts en el seu traçat, com Son Oliva, Son Fortesa, Can Capes, Son Gotleu, Es Coll d'en Rabassa, l'aeroport, el polígon de Son Oms, Es Pil·larí, Bellavista, Ses Cadenes, s'Arenal i el polígon de Son Noguera, abans d'arribar a Llucmajor.

L'elecció de l'estació de Son Costa - Son Fortesa com a punt de partida de la nova línia Palma-Llucmajor s'ha considerat estratègica i la més adequada des del punt de vista tècnic per la ubicació i la connexió amb la xarxa ferroviària actual, situada a dos parades de l'estació Intermodal -a tres minuts- i com a alternativa que facilita la possibilitat d'abordar en el futur una ampliació del metro cap als barris de la zona oest de la ciutat i del tren cap a Calvià i Andratx.

El Govern, ha recordat la presidenta, avança en la tramitació dels tres projectes d'ampliació de la xarxa de tren contemplats al Pla Director Sectorial de Mobilitat, vigent des de maig de 2019, i el primer estudi informatiu del qual a ser aprovat és el de la línia a Llucmajor (primera fase del tren de Migjorn, incloent a l'estudi informatiu una segona fase fins a Campos). A més, segueix treballant en l'elaboració dels estudis informatius dels projectes de Sa Pobla – Alcúdia i Manacor-Artà.