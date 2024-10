Vox diu que continua negociant amb el PP el sostre de despesa: “Han entès que el nostre vot no és gratuït”

Vox ha explicat que continua amb negociacions amb el PP per arribar a acords en relació amb el sostre de despesa i ha assegurat que les dues formacions “tenen voluntat que les coses vagin pel bon camí”.

“El PP ha entès que el vot de Vox no és gratuït”, ha subratllat aquest dimecres la portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, a la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus.

En aquesta línia, ha exposat que des de Vox es plantegen tres premisses “fonamentals” per negociar els pressupostos autonòmics. En concret, la revisió de les mesures de Vox paralitzades o derogades després de la ruptura de l'acord, un “rebuig explícit a les polítiques d'assentament i repartiment d'il·legals” i “plans concrets” en resposta al repartiment de migrants.

A més, Cañadas ha indicat que a Balears proposen deu eixos en la línia de l'acord d'investidura, que passen per la lluita contra “la immigració il·legal”, l'augment de la seguretat i rebaixes fiscals, entre altres mesures. “El PP ha d'escollir”, ha remarcat, afegint que no cediran en qüestions que per a Vox són “fonamentals” i que no demanen “res de nou”.

Pel que fa a la pujada de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) en temporada alta i la baixa durant els mesos d'hivern, la portaveu ha dit que la seva formació està en contra de la pujada d'impostos. “No aprovarem això”, ha afirmat.