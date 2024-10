El PP, sobre si Vox recolzarà el sostre de despesa a les Balears: “No vull dir que som optimistes, però treballarem amb aquesta actitud”

El portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, ha dit que no vol ser “optimista”, en relació amb l'aprovació del sostre de despesa amb el suport de Vox, però ha afirmat que treballaran “amb aquesta actitud”.

Així s'ha expressat aquest dimecres el 'popular' a la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus després de ser preguntat per les negociacions amb Vox per aprovar el sostre de despesa.

“No vull venir aquí a dir que som optimistes, però sí que treballarem amb aquesta actitud i el que s'ha de contemplar és que el sostre de despesa quedi aprovat”, ha afirmat, remarcant que presentar el sostre de despesa és potestat del vicepresident del Govern, Antoni Costa.

D'altra banda, en relació amb l'esmena a la totalitat a la derogació de la Llei de memòria democràtica presentada per l'oposició i que es debat al pròxim ple, Sagreras ha reafirmat que el PP ja va dir que derogarien aquesta llei, ja que ja existeix la Llei de fosses.

Pel que fa als anuncis en matèria turística que va fer la presidenta del Govern, Marga Prohens, durant el debat de política general, el portaveu ha recordat que són propostes que es treballaran a la Mesa per al pacte per la sostenibilitat.

Sobre augmentar l'impost de turisme sostenible (ITS) en temporada alta i baixar-lo en temporada baixa, Sagreras ha assenyalat que MÉS per Mallorca va anunciar que està a favor de pujar-lo i Vox, de baixar-lo. “No veig que no tinguem èxit en votacions i resolucions”, ha afegit.

El portaveu també ha destacat la “capacitat d'arribar a acords” del PP, atès que van pactar amb l'esquerra i amb la dreta en les propostes de resolució del debat de política general.

“Al PP ho tenim clar, el mandat de les urnes ens va demanar canvi i el canvi no és només en les polítiques, també en la manera de fer política”, ha puntualitzat, subratllant que el PP va aprovar 59 de les 60 propostes de resolució presentades.

Alhora, ha considerat que el PSIB està “tocat i enfonsat” i que el seu portaveu, Iago Negueruela, està completament desubicat i instal·lat al 'no' permanent“. ”Aquesta deriva és una molt mala notícia per a la salut democràtica de les nostres illes“ , ha lamentat.

Tot i això, ha afegit que el PSIB aquest dimarts al ple es va obrir a acceptar algunes propostes del PP. “Aquesta és l'actitud”, ha considerat. En aquesta línia, ha agraït a Vox, al diputat per Formentera, Llorenç Córdoba, ia MÉS per Mallorca el seu “tarannà negociador”.