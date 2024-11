La Autoridad fiscal vuelve a reprender a Balears por disparar el gasto mientras reduce y elimina impuestos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ente estatal encargado de evaluar las cuentas públicas, vuelve a cargar contra las medidas fiscales adoptadas por el PP con el apoyo de Vox en Balears: la Comunidad Autónoma se encuentra en riesgo de incumplir de nuevo la regla de gasto para 2024 y 2025 por fiar su política económica al incremento de gastos y la reducción y eliminación de impuestos. En este sentido, el organismo amonesta a las islas por el hecho de disminuir el mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio -con lo que dejará de recaudar unos 50 millones de euros en 2025- mientras se encomienda a ingresos de menor cuantía como los 20 millones que se esperan obtener el próximo año derivados del aumento de las tarifas del canon de saneamiento de aguas.

En su 'Informe de líneas fundamentales de los presupuestos de 2025', consultado por elDiario.es, la AIReF señala que el gasto en Balears prevé aumentar en más de un 13% en 2015, lo que supera el límite individual del 2,6% vigente para este año. Asimismo, estima que en el próximo ejercicio el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional crecerá en la Comunidad un 7%, con una variación del 6,4% del gasto computable considerado en el marco fiscal europeo. Mientras tanto, el saldo de la Comunidad Autónoma para este año empeora medio punto, estimando un superávit del 0,3%, frente al 0,1% previsto por el Ejecutivo balear. De cara a 2025, prevé que Balears cierre con un déficit del 0,1% del PIB, mientras el archipiélago estima alcanzar el equilibrio.

Del mismo modo, indica que los ingresos de la comunidad en 2025, sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aumentarán un 1%, alcanzando el 14,4% del PIB. En esta línea, apunta que las medidas de ingresos adoptadas por la Comunidad tendrán un efecto neto de reducción de los ingresos en 2025 de una décima de PIB.

Cabe destacar que el organismo lleva apreciando riesgo de incumplimiento de la regla de gasto desde el informe que emitió en julio de 2023 y ha ido elevando el nivel de alerta y riesgo en sus informes posteriores. En concreto, recrimina que parte de la recaudación con la que la prevé contar Balears es de carácter transitorio y no estructural, una circunstancia que, aunque suponga alcanzar provisionalmente una situación de superávit, no debe empujar al Govern -como recomienda la Airef- a recortar impuestos ni a fiar su política fiscal sobre unas cuentas sostenidas sobre fondos más volubles.

El ente evaluador advierte así del “riesgo” de que Balears, entre otras Comunidades Autónomas, elabore sus cuentas con la única limitación del equilibrio presupuestario y sin tener en cuenta que parte de los ingresos del próximo año serán temporales o que los recursos del sistema de financiación autonómica no prevén crecer respecto a los de 2024, lo que determina un crecimiento de los recursos inferior al esperado en los empleos.

La AIReF, sin embargo, avala las previsiones que acompañan al proyecto de presupuestos de 2025 de Balears, que presenta estimaciones de crecimiento del PIB en términos de volumen y en corrientes y del empleo para los años 2024 y 2025 distintas de las últimas estimaciones del escenario macroeconómico del Gobierno central para el conjunto del país. En concreto, las islas estiman un crecimiento del PIB en términos de volumen del 1,7% para 2025, previsión que resulta inferior a la prevista por la AIReF (2,4%) y se encuentra igualmente por debajo del intervalo de las previsiones de otros organismos para la región.

El Parlament aprueba el techo de gasto de 2025

Durante el pleno celebrado la semana pasada en el Parlament, el PP sacaba adelante su propuesta de techo de gasto de los Presupuestos autonómicos de 2025 gracias a la abstención de Vox, que, a cambio, ha arrancado a los conservadores el compromiso de que no accederán al reparto de menores extranjeros no acompañados que propone el Gobierno central, así como la implantación de otras medidas para luchar contra la “inmigración y ocupación irregular”.

Con los votos de los 25 diputados del PP, del parlamentario por Formentera Llorenç Córdoba y del exdiputado de Vox Xisco Cardona, la Cámara aprobaba así un límite de gasto fijado en 6.562 millones de euros que los populares califican de “histórico”. Frente a ello, la oposición acusa al Govern de “maquillar” sus números, que considera “insostenibles” y dirigidos a “inyectar más recursos al sector inmobiliario y a la política del rentismo”.

Durante su intervención en la sesión plenaria, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, defendió las cifras del próximo año, aseverando que, desde que gobierna el PP en las islas, el techo de gasto se ha incrementado en 615 millones de euros. “Afortunadamente, Balears es una Comunidad Autónoma económicamente dinámica que crece año tras año gracias, esencialmente, al sector servicios y, sobre todo, al turismo”, subrayó, pasando a enarbolar las medidas que a nivel económico ha aprobado el Ejecutivo desde principios de legislatura.

El PP: “Es posible bajar impuestos y elevar el gasto social”

Entre otras iniciativas, Costa hizo mención especial a la reforma fiscal llevada a cabo por el Govern, poniendo en valor, en línea de uno los mantras más repetidos por los partidos conservadores, que “es posible bajar impuestos y elevar el gasto social”, lo que generó los abucheos desde la bancada de la oposición. En este sentido, se refirió a la eliminación parcial del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una medida que el Ejecutivo de Marga Prohens aprobó vía decreto de urgencia en contra de las advertencias efectuadas en este sentido por la Airef.

También hizo alusión a la exención del pago del Impuesto de Patrimonio a quienes posean menos de tres millones de euros -el límite se situaba antes en los 700.000 euros-, a la supresión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de la primera vivienda habitual para menores de 30 años y a la reducción del tramo autonómico del IRPF.

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, criticó que con los números presentados el PP está caminando hacia un modelo “basado en la inyección de más recursos al sector inmobiliario y a la política del rentismo”, y por eso “solo lo apoyan las inmobiliarias”. “Intentan mantener un ciclo que saben que no aguantará, y lo hacen maquillando los números y engañando a la ciudadanía”. Al respecto, aseveró que la recaudación del impuesto de patrimonio “está hinchada en al menos 20 millones de euros”, toda vez que acusó al Govern de “presentar 200 millones de euros más porque no ha ejecutado los fondos europeos, que no son capaces de gestionar”.

“Y cuando caigan los fondos europeos será cuando lleguen los recortes, porque esto no se sostiene”, advirtió, incidiendo en que parte de la recaudación con la que prevé contar Balears en 2025 será de carácter transitorio y no estructural. “La Airef está diciendo: 'Tengan cuidado, no quiten impuestos permanentes a cambio de los ingresos extraordinarios de la UE'. Ustedes, en cambio, hablan de ellos como si fuesen permanentes”, manifestó dirigiéndose a los populares.