L'Autoritat fiscal torna a reprendre Balears per disparar la despesa mentre redueix i elimina impostos

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), ens estatal encarregat d'avaluar els comptes públics, torna a carregar contra les mesures fiscals adoptades pel PP amb el suport de Vox a Balears: la Comunitat Autònoma es troba en risc d'incomplir novament la regla de despesa per al 2024 i el 2025 per fiar la seva política econòmica a l'increment de despeses i a la reducció i eliminació d'impostos. En aquest sentit, l'organisme amonesta a les illes pel fet de disminuir el mínim exempt a l'Impost sobre el patrimoni -de manera que deixarà de recaptar uns 50 milions d'euros el 2025- mentre s'encomana a ingressos de menor quantia com els 20 milions que s'esperen obtenir l'any que ve derivats de l'augment de les tarifes del cànon de sanejament d'aigües.

Al seu 'Informe de línies fonamentals dels pressupostos de 2025', consultat per elDiario.es, l'AIReF assenyala que la despesa a Balears preveu augmentar en més d'un 13% el 2015, fet que supera el límit individual del 2 ,6% vigent per a aquest any. Així mateix, estima que en el proper exercici la despesa computable a efectes de la regla de despesa nacional creixerà a la Comunitat un 7%, amb una variació del 6,4% de la despesa computable considerada en el marc fiscal europeu. Mentrestant, el saldo de la Comunitat Autònoma per a aquest any empitjora mig punt i estima un superàvit del 0,3%, davant el 0,1% previst per l'Executiu balear. De cara al 2025, preveu que les Balears tanquin amb un dèficit del 0,1% del PIB, mentre l'arxipèlag estima assolir l'equilibri.

De la mateixa manera, indica que els ingressos de la comunitat el 2025, sense tenir en compte els fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), augmentaran un 1%, arribant al 14,4% del PIB. En aquesta línia, apunta que les mesures d'ingressos adoptades per la Comunitat tindran un efecte net de reducció dels ingressos el 2025 d'una dècima de PIB.

Cal destacar que l'organisme està apreciant risc d'incompliment de la regla de despesa des de l'informe que va emetre el juliol de 2023 i ha anat elevant el nivell d'alerta i risc en els seus informes posteriors. En concret, recrimina que part de la recaptació amb què preveu comptar Balears és de caràcter transitori i no estructural, una circumstància que, encara que suposi assolir provisionalment una situació de superàvit, no ha d'empènyer el Govern -com recomana l'Airef- a retallar impostos ni a fiar la seva política fiscal sobre uns comptes sostinguts sobre fons més volubles.

L'ens avaluador adverteix així del “risc” que Balears, entre altres comunitats autònomes, elabori els seus comptes amb l'única limitació de l'equilibri pressupostari i sense tenir en compte que part dels ingressos del proper any seran temporals o que els recursos del sistema de finançament autonòmic no preveuen créixer respecte als del 2024, cosa que determina un creixement dels recursos inferior a l'esperat en les ocupacions.

L'AIReF, no obstant, avala les previsions que acompanyen el projecte de pressupostos de 2025 de Balears, que presenta estimacions de creixement del PIB en termes de volum i en corrents i de l'ocupació per als anys 2024 i 2025 diferents de les últimes estimacions de lescenari macroeconòmic del Govern central per al conjunt del país. En concret, les illes estimen un creixement del PIB en termes de volum de l'1,7% per al 2025, previsió que resulta inferior a la prevista per l'AIReF (2,4%) i es troba igualment per sota de l'interval de les previsions de altres organismes per a la regió.

El Parlament aprova el sostre de despesa del 2025

Durant el ple celebrat la setmana passada al Parlament, el PP treia endavant la seva proposta de sostre de despesa dels Pressupostos autonòmics del 2025 gràcies a l'abstenció de Vox, que, a canvi, ha arrencat als conservadors el compromís que no accediran al repartiment de menors estrangers no acompanyats que proposa el Govern central, així com la implantació d'altres mesures per lluitar contra la “immigració i l'ocupació irregular”.

Amb els vots dels 25 diputats del PP, del parlamentari per Formentera Llorenç Còrdova i de l'exdiputat de Vox Xisco Cardona, la Cambra aprovava així un límit de despesa fixat en 6.562 milions d'euros que els populars qualifiquen d'“històric”. Davant d'això, l'oposició acusa el Govern de “maquillar” els seus números, que considera “insostenibles” i dirigits a “injectar més recursos al sector immobiliari ia la política del rendisme”.

Durant la seva intervenció a la sessió plenària, el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, va defensar les xifres del proper any, asseverant que, des que governa el PP a les illes, el sostre de despesa s'ha incrementat en 615 milions d'euros. “Afortunadament, Balears és una comunitat autònoma econòmicament dinàmica que creix any rere any gràcies, essencialment, al sector serveis i, sobretot, al turisme”, va subratllar, passant a enarborar les mesures que a nivell econòmic ha aprovat l'Executiu des de principis de legislatura .

El PP: “És possible baixar impostos i elevar la despesa social”

Entre altres iniciatives, Costa va fer menció especial a la reforma fiscal portada a terme pel Govern, posant en valor, en línia d'un els mantres més repetits pels partits conservadors, que “és possible abaixar impostos i elevar la despesa social”, cosa que va generar les esbroncades des de la bancada de l'oposició. En aquest sentit, es va referir a l'eliminació parcial de l'impost de successions i donacions, una mesura que l'Executiu de Marga Prohens va aprovar via decret d'urgència en contra de les advertències efectuades en aquest sentit per l'Airef.

També va fer al·lusió a l'exempció del pagament de l'Impost de Patrimoni als que posseeixin menys de tres milions d'euros -el límit se situava abans als 700.000 euros-, a la supressió de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) a la compra del primer habitatge habitual per a menors de 30 anys i a la reducció del tram autonòmic de l?IRPF.

Per la seva banda, el portaveu del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, va criticar que amb els números presentats el PP està caminant cap a un model “basat en la injecció de més recursos al sector immobiliari ia la política del rendisme”, i per això “només ho recolzen les immobiliàries”. “Intenten mantenir un cicle que saben que no aguantarà, i ho fan maquillant els números i enganyant la ciutadania”. Respecte d'això, va afirmar que la recaptació de l'impost de patrimoni “està inflada en almenys 20 milions d'euros”, atès que ha acusat el Govern de “presentar 200 milions d'euros més perquè no ha executat els fons europeus, que no són capaços de gestionar”.

“I quan caiguin els fons europeus serà quan arribin les retallades, perquè això no se sosté”, va advertir, incidint que part de la recaptació amb què preveu comptar Balears el 2025 serà de caràcter transitori i no estructural. “L'Airef està dient: 'Aneu amb compte, no lleveu impostos permanents a canvi dels ingressos extraordinaris de la UE'. Vostès, en canvi, en parlen com si fossin permanents”, va manifestar dirigint-se als populars.