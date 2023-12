Balears lideró el avance del PIB en 2022

Balears fue la comunidad autónoma con mayor crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB) en 2022, con un avance del 12,5%, seguida de Canarias y Madrid, con alzas del 9,7% y del 7,2%, respectivamente, según los datos de la Contabilidad Regional publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo ha difundido estos datos tras incorporar a esta estadística regional la variación del PIB estimada para el conjunto de España en 2022 (+5,8%) publicada el pasado mes de septiembre.

De acuerdo con el INE, tras los avances en las islas y en Madrid, destacan también los crecimientos en País Vasco y Catalunya, con subidas del PIB del 6% en ambos casos, y de Comunidad Valenciana (+5,9%), todas ellas por encima del crecimiento medio nacional del 5,8%. En el otro extremo, con los incrementos menos acusados, inferiores al 3%, se sitúan Extremadura (+2,1%) y Castilla-La Mancha (+2,2%).

Según Estadística, catorce comunidades más Ceuta y Melilla presentaron en 2022 aumentos de su PIB superiores al de la Unión Europea (UE-27), que fue del 3,4%. Las comunidades con mayor peso en el PIB español en 2022 fueron Madrid (19,4%), Catalunya (19%), Andalucía (13,4%), Comunidad Valenciana (9,4%), País Vasco (5,9%) y Galicia (5,2%).

El PIB per cápita se dispara un 9,2%

El PIB per cápita de España aumentó un 9,2% en 2022, hasta los 28.162 euros por habitante, máximo histórico en la serie del INE. Madrid registró el PIB per cápita más elevado en 2022, con 38.435 euros por habitante, seguido de País Vasco (35.832 euros) y Navarra (33.798 euros). En el otro extremo, con menor PIB per cápita, se situaron Melilla (20.698 euros), Andalucía (21.091 euros por habitante) y Extremadura (21.343 euros).

La media española (28.162 euros) fue inferior a la de la Unión Europea, que alcanzó los 35.440 euros. Siete regiones superaron el registro medio nacional y sólo dos (Madrid y País Vasco) sobrepasaron el promedio europeo.

En valores relativos, el PIB per cápita de Madrid fue un 36,5% superior a la media nacional, mientras que el de País Vasco fue un 27,2% más elevado y el de Navarra, un 20% superior.

Por contra, el de Melilla fue un 26,6% inferior al registro promedio nacional, mientras que los de Andalucía y Extremadura fueron un 25,1% y un 24,2% inferiores, respectivamente.

Los vascos, los hogares con mayor renta disponible bruta

De acuerdo con Estadística, los hogares de País Vasco fueron los que tuvieron mayor renta disponible por habitante en este caso en el año 2021, con 20.865 euros, cifra un 26,6% superior a la media de España (16.480 euros).

Por detrás de País Vasco y por encima de la media se situaron Comunidad de Madrid (20.357 euros per cápita), Navarra (18.625 euros), Catalunya (18.369), Aragón (17.600), Asturias (17.231), Castilla y León (16.696) y La Rioja (16.594) .

Por el contrario, los registros más bajos correspondieron a la ciudad autónoma de Melilla (13.151 euros por habitante), Extremadura (13.378 euros), Andalucía (13.508) y Canarias (13.689).