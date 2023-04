CCOO y UGT se movilizarán en un 1 de mayo 'electoral' para atajar los problemas de estacionalidad y vivienda en Balears

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado a los trabajadores a salir a la calle en un 1 de mayo “marcado por las elecciones” con el objetivo de atajar los principales problemas de Balears, como son la estacionalidad económica y el acceso a la vivienda.

Bajo el lema 'subir salarios, bajar precios y repartir beneficios', las dos principales centrales sindicales han llamado a los trabajadores a acudir a las manifestaciones que se celebrarán el próximo lunes en Palma, Maó y Eivissa (Vila).

En una rueda de prensa convocada este miércoles, el secretario general de CCOO, José Luis García, y su homólogo de UGT, Lorenzo Navarro, han pedido a los empleados que secunden las convocatorias para lograr un “reparto justo de los beneficios” porque “los empresarios se están forrando”.

En el caso de Palma, la manifestación partirá a las 11.30 horas de la plaza Porta Pintada, se dirigirá a la calle Josep Anselm Clavé, pasará por la plaza Alexandre Jaume, cruzará la Porta de Sant Antoni para continuar después por las calles Socors, Mateu Enric Lladó, Antoni Planas i Franch hasta llegar al Parc de la Mar, donde realizarán la lectura de los manifiestos y celebrarán una fiesta. Por su parte, en Maó y Eivissa partirán a las 12.00 horas desde la plaza de la Explanada y Vara de Rei, respectivamente.

García ha explicado que el lema de este 1 de mayo “refleja la situación del conjunto del Estado y Balears”, ya que con unos “muy buenos” datos de ocupación y afiliación a la Seguridad Social, las subidas salariales firmadas en algunos convenios “se tornan insuficientes ante la crisis de inflación”.

“La subida de la cesta de la compra ha estado muy por encima de las subidas salariales y lo mismo ha sucedido con los precios de alquiler y compra de vivienda en Balears, que han subido muy por encima de los salarios, que no son los culpables de esta inflación”, ha señalado el representante de CCOO, que achaca la espiral inflacionaria a la “repercusión que hacen las empresas en los precios, para aumentar los márgenes empresariales”.

En la misma idea ha ahondado Navarro, puesto que ha indicado que las familias “siguen sufriendo” la crisis inflacionaria ocasionada por el “exceso de beneficios empresariales”. “Las empresas trasladan sus costes a los precios y las personas trabajadoras y vulnerables han vuelto a ser las víctimas de otra crisis”, ha argumentado.

Para paliar esta situación, el secretario general de la organización sindical ha recalcado que UGT y CCOO han reclamado “subidas salariales, políticas de contención de precios y ayudas públicas”.

“Las patronales siguen enrocadas en la avaricia empresarial e impiden la firma de un acuerdo estatal que serviría no solo para incrementar los salarios con la renovación de los convenios, sino también para desarrollar la reforma laboral y apostar por un modelo económico más sostenible”, ha apuntado el sindicalista.

Estacionalidad y vivienda, “las sombras de Balears”

Los dirigentes sindicales han reconocido los diversos avances conseguidos a nivel estatal y autonómico, como la firma de una reforma laboral que “recupera derechos”, las políticas sociales durante la pandemia o la aprobación de la Ley Turística balear, que habla de las “cargas de trabajo” en el sector.

Sin embargo, Navarro ha señalado que el archipiélago también tiene “sus sombras” ya que no se “ha superado la estacionalidad económica” y el “problema social de la vivienda”. “Es verdad que durante la precampaña electoral se habrá aprobado la Ley de Vivienda que pone límites al precio del alquiler, pero eso no basta, hay que sacar al mercado más vivienda pública, si la gente no puede acceder una vivienda asequible no tiene calidad de vida”, ha sentenciado el responsable de UGT en Balears.

Para resolver la primera de las cuestiones mencionadas, UGT ha apostado por tener una temporada turística que dure diez meses y con “una vigilancia efectiva de las cargas de trabajo”, porque “se necesita dimensionar bien las plantillas”, un asunto que ha ligado a solventar la “problemática de la vivienda”.

“Ruido reaccionario”

Preguntados por la orientación sindical de cara a las elecciones, García ha coincidido en que este 1 de mayo está “muy marcado” por la convocatoria electoral del 28M y por eso desde CCOO piden el voto de los trabajadores para las fuerzas progresistas que “defienden sus intereses”. “Lo otro son fuerzas reaccionarias con microdiscursos para lo que quieren oír determinados colectivos pero no dibujan ningún futuro para Balears”, ha postulado.

Navarro por su parte, cuestionado por el temor ante una posible desmovilización para este 1 de mayo por los buenos datos de empleo, ha animado a la gente a movilizarse porque hay “un ruido reaccionario”, que está “dispuesto a arrebatar los derechos conseguidos a través de la concertación con los gobiernos progresistas”.

Movilizaciones después del verano

Los dirigentes sindicales de UGT y CCOO han valorado también el escenario de las negociaciones de los agentes sociales a nivel estatal, el que a la patronal “le va bien no sentarse a negociar salarios y convenios colectivos” pero “ese terreno de juego tiene que cambiar”.

“En Balears ha habido subidas salariales importantes porque ha habido beneficios y esto se tiene que poner encima de la mesa o llevará a procesos de movilizaciones después del verano”, ha planteado García.

Navarro ha incidido en que las movilizaciones vendrán marcadas a nivel confederal y pero si “se sigue dilatando” la negociación colectiva y la firma de los cerca de 1.500 convenios pendientes, “no descartan una huelga general”. Aún así, García ha señalado que en Balears la firma de los convenios del metal y lavanderías están “bloqueadas” y apuntan a posibles movilizaciones incluso antes del verano.