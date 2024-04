Emma Navarro, la candidata insularista que defiende la limitación a la compra por parte de no residentes

Més per Menorca ha anunciado que “el acceso a una vivienda digna” será uno de “los bastiones” de su campaña para las próximas elecciones europeas. El partido menorquinista “continuará defendiendo la limitación a la compra de propiedades por parte de no residentes”. Son las ideas que defiende Emma Navarro Mus, la candidata que Més per Menorca integrará en la lista de la coalición Ara Repúbliques.

Navarro ocupará previsiblemente un puesto medio al tratarse de una candidatura que los menorquinistas comparten con otras formaciones mucho más mayoritarias: Esquerra Republicana de Catalunya (que ha confirmado al meteorólogo Tomàs Molina como segundo candidato de su cupo), Bildu, Bloque Nacionalista Galego y Més per Mallorca.

“Los ciudadanos de las islas viven una realidad muy diferente de la de los ciudadanos del continente; por eso, la insularidad está presente en todos los desafíos y problemas que se tiene como sociedad en cuestiones como la vivienda, la movilidad o la excesiva dependencia del turismo”, explica Navarro, después de que la asamblea de Més per Menorca ratificara por unanimidad su candidatura.

No será el estreno en política para esta geógrafa, que cursó su licenciatura en la Universitat de les Illes Balears y cuenta con un postgrado de Planificación y gestión de movilidad por la Universitat Politècnica de Catalunya. En la legislatura 2007-2011. Navarro fue directora insular de Carreteres en el Consell de Menorca y, en la actualidad, es concejala del grupo municipal Volem Sant Lluís, además de trabajar como profesora de Secundaria. “Quiero una Europa que haga frente a los desafíos globales como el cambio climático y, ahora más que nunca, defiendo una Europa en paz y para la paz. Debemos hacer oír la voz de las Islas en las instituciones europeas, es decir, hacer oír la voz de Menorca en Europa”, ha dicho Navarro.

Més per Menorca forma parte de la Alianza Libre Europea, que cuenta con seis diputados en el Parlamento Europeo. Tres de ellos (dos por parte ERC y uno del BNG) fueron escogidos en la circunscripción española en las elecciones celebradas en 2019.