Emma Navarro, la candidata insularista que defensa la limitació a la compra per part de no residents

Més per Menorca ha anunciat que “l'accés a un habitatge digne” serà un dels “bastions” de la seva campanya per a les properes eleccions europees. El partit menorquinista “continuarà defensant la limitació a la compra de propietats per part de no residents”. Són les idees que defensa Emma Navarro Mus, la candidata que Més per Menorca integrarà a la llista de la coalició Ara Repúbliques.

Navarro ocuparà previsiblement un lloc mitjà en tractar-se d'una candidatura que els menorquinistes comparteixen amb altres formacions molt més majoritàries: Esquerra Republicana de Catalunya (que ha confirmat al meteoròleg Tomàs Molina com a segon candidat de la seva quota), Bildu, Bloc Nacionalista Gallec i Més per Mallorca.

“Els ciutadans de les illes viuen una realitat molt diferent de la dels ciutadans del continent; per això, la insularitat és present en tots els desafiaments i problemes que es té com a societat en qüestions com l'habitatge, la mobilitat o l'excessiva dependència del turisme”, explica Navarro, després que l'assemblea de Més per Menorca ratifiqués per unanimitat la seva candidatura.

No serà l'estrena en política per a aquesta geògrafa, que va cursar la seva llicenciatura a la Universitat de les Illes Balears i compta amb un postgrau de Planificació i gestió de mobilitat per la Universitat Politècnica de Catalunya. A la legislatura 2007-2011, Navarro va ser directora insular de Carreteres al Consell de Menorca i, actualment, és regidora del grup municipal Volem Sant Lluís, a més de treballar com a professora de Secundària. “Vull una Europa que faci front als desafiaments globals com el canvi climàtic i, ara més que mai, defenso una Europa en pau i per a la pau. Hem de fer sentir la veu de les Illes a les institucions europees, és a dir, fer sentir la veu de Menorca a Europa”, ha dit Navarro.

Més per Menorca forma part de l'Aliança Lliure Europea, que compta amb sis diputats al Parlament Europeu. Tres d'ells (dos per part ERC i un del BNG) van ser escollits a la circumscripció espanyola a les eleccions celebrades el 2019.