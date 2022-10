Un extrabajador de Cursach afirma que policías frecuentaban mucho una de sus discotecas y que escuchó hablar de sobres

Un ex trabajador de la discoteca Megapark ha indicado, este lunes ante el Tribunal del juicio del caso Cursach, que un compañero de trabajo, que ha identificado como ayudante de contabilidad, le advirtió sobre la presencia continua de policías. “Yo les preparo los sobres”, le comentó.

Este ex empleado, que era seguridad en Megapark, ha sido el primer testigo en sentarse ante el Tribunal, después de que este lunes se haya retomado el juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares.

Al comienzo de su declaración, a preguntas de la Fiscalía, ha asegurado que conocía a algunos policías. En detalle, ha hablado del agente Carlos Vallecillo, para el que el Ministerio Fiscal solicita seis años y medio de cárcel.

Ante el Ministerio Fiscal, ha explicado que vio varias veces cómo policías uniformados pasaban por delante del local y, a veces, algunos agentes que iban de paisano salían acompañados de bailarinas. Asimismo, ha negado que durante su declaración en fase de instrucción recibiera “ninguna indicación”.

Después de que los letrados de la acusación se hayan abstenido de preguntarle ninguna cuestión, ha comenzado el turno de los abogados de la defensa. El testigo ha narrado que sufrió depresión después de estar 210 noches sin librar. “Estaba agotado”, ha subrayado.

Según ha dicho, le dejó su teléfono a un policía al que le contó su situación y lo llamaron del Grupo de Blanqueo para preguntarle sobre su situación. Además, ha indicado que le preguntaron sobre la presencia de drogas en Megapark.

Seguidamente, ha relatado una situación en la que le contó sus “problemas” a un compañero de trabajo con el que mantuvo una conversación en el que aseguró que “había muchos policías que venían”. “Les preparo los sobres”, le dijo según ha subrayado el testigo, quien ha negado que fuese para “los GAP”.

“No dije eso”, ha asegurado. El letrado, en cambio, ha mostrado a la Sala que durante su declaración en fase de instrucción sí dijo que iba para estos agentes. Igualmente, el testigo ha subrayado que su ex compañero no le especificó para quién iban esos sobres. “La conversación fue: 'Ten cuidado, aquí vienen muchos policías. Yo les preparo los sobre'. Pero no me dijo para quiénes iban”.

Con este ex trabajador de Cursach comienzan las sesiones en las que más de 300 testigos declararán ante el Tribunal, que preside la jueza Samantha Romero. Precisamente fue Romero quien comunicó, en julio, tanto al Ministerio Fiscal como acusaciones particulares y abogados de la defensa que el proceso judicial continuaría después del verano.

La última sesión tuvo lugar el pasado 15 de julio, justo un mes después de que comenzara en el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Cabe recordar que la vista oral está señalada por la Sección Primera hasta abril del año próximo y, antes del inicio, el Ministerio Fiscal tachó partes del escrito inicial, retirando la acusación contra ocho personas, una de ellas fallecida durante la fase de instrucción judicial.