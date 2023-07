De fiesta en Ibiza antes de votar: “Eliminar el Ministerio de Igualdad me parece una burrada absolutamente criminal”

Son las 7 de la tarde del jueves 20 de julio. Los turistas disfrutan de las últimas horas del día para bañarse en la playa de ses Figueretes, una de las tres playas urbanas de la capital ibicenca. Otros juegan con el balón aprovechando las últimas horas de luz del día. El cielo está nublado, algo poco habitual durante el verano isleño, lo que no impide que el calor esté siendo asfixiante desde hace ya unas semanas.

Tal vez por eso las terrazas de los restaurantes y hoteles de esta zona turística de la isla están llenas de parejas y grupos de amigos que huyen del calor húmedo y sofocante. Nos acercamos a un grupo de amigas que acaba de llegar a la isla para disfrutar de la noche ibicenca. Núria, Patricia y Chloé tienen entradas para la fiesta de la espuma de Amnesia, una de las cinco grandes discotecas de Eivissa, fundada por el filósofo fallecido Antonio Escohotado.

“Me preocupa mucho Vox porque creo que me va a quitar todos los derechos como mujer. Las mujeres y las personas LGTBI nos veríamos muy afectadas [si gobierna Vox]”, explica Núria (29 años), que trabaja como integradora social en Valencia. “Me preocupa mucho que pueda haber recortes en la educación pública, que cambien las perspectivas actuales de la educación y que se retroceda en derechos”, afirma Patricia (29 años), maestra de Educación Primaria.

Chloé (25 años), gaditana cuyos abuelos emigraron a Francia cuando estalló la Guerra Civil española, está preocupada por el auge del discurso racista. “Trabajo con migrantes y me preocupa que les puedan quitar derechos. No tienen recursos, pero hay gente que piensa que les quitan el trabajo, cuando no es así. Vemos cómo trabajan sin contrato y no les pagan, pero no lo pueden denunciar”, lamenta. Núria trabaja con familias extranjeras en un pueblo valenciano donde Vox ha tocado poder. “No sé si voy a seguir trabajando allí”, reconoce. Chloé denuncia que por su trabajo es testigo de episodios racistas todos los días. “Vemos cosas que son inhumanas”, asegura.

Antes de desearles suerte y despedirnos de las tres, les intentamos recomendar algunos sitios de la isla para visitar durante estos días. No tienen tiempo: al día siguiente se marchan de nuevo a Valencia.

Figueretes es un barrio de contrastes. Tradicionalmente ha sido, y sigue siendo, un barrio obrero de la isla. Sin embargo, con las reformas hoteleras impulsadas desde hace unos años, la zona costera se ha transformado hacia el lujo. Es el caso del Hotel One, donde los hermanos Verdera invirtieron 7 millones de euros. A tres kilómetros de esta zona la música ya está sonando en Ushuaïa, donde los jueves pincha Martin Garrix. Después, la fiesta continúa en Hï. El ambiente huele a fiesta a prácticamente cualquier hora del día.

Los jóvenes son más de izquierdas

La política de vivienda que garantice la emancipación; la mejora de las condiciones laborales y la adopción y profundización de las medidas para mejorar la salud mental son los tres asuntos que los jóvenes sitúan como prioridades, según se desprende del informe ‘¡Rompe el cristal!’, que recoge las opiniones de 6.294 jóvenes de entre 14 y 30 años, realizada por el Consejo de la Juventud de España (CJE) -dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030- y la empresa de consultoría y participación ciudadana Osoigo Next. La juventud española también sitúa entre sus prioridades la lucha contra la crisis climática, ampliar la participación ciudadana en los asuntos públicos y la promoción de la igualdad efectiva.

Según el informe ‘¡Rompe el cristal!’, el 52% de la gente joven se identifica ideológicamente con la izquierda; un 30% con el centro y un 18% con la derecha. Este estudio, sin embargo, no refleja la ola reaccionaria que se percibe desde hace unos años entre los adolescentes, muchos de los cuales podrán votar por primera vez este domingo. “Es posible que muchos de los jóvenes que puedan votar este domingo cojan por primera vez la papeleta de Vox”, afirma Patricia, quien ha notado cómo el discurso ultraderechista ha permeado en los colegios e institutos.

El informe sí refleja, en cambio, la influencia de redes sociales como TikTok entre la gente joven, donde el canal de Vox tiene el doble de seguidores (245.000) que Sumar (46.000), el PP (38.500) y el PSOE (34.000) juntos. El estudio indica que el 46% de los encuestados ha visto en la última semana contenido y opiniones políticas en la mencionada red social. “Vox arrasa. Multiplica exponencialmente el número de seguidores de los demás y eso dice mucho de cómo se respira en general en TikTok”, explicó Fátima Martínez, consultora de redes sociales y autora de El libro de TikTok. Guía imprescindible para emprendedores, profesionales y empresas (Editorial Social Business), en este reportaje que analiza el impacto de los partidos políticos en esta red social.

Este fenómeno está teniendo lugar a la par que ha mejorado la formación en igualdad impartida en la educación pública, según el testimonio de Patricia, que ve con preocupación que en las comunidades autónomas se implanten medidas como el ‘pin parental’ para restar autonomía al sistema educativo frente a las preferencias de las familias. “Si lo quitas y dejas de hablar de ello en las aulas, que es un espacio común en el que diversas opiniones se juntan para llegar a un consenso, y se forman solo la opinión con la que llegan de casa… ¿Qué van a aprender los niños?”, se pregunta Patricia.

Los siete jóvenes consultados para este reportaje señalan entre sus principales preocupaciones las dificultades para acceder a una vivienda; las condiciones laborales; el discurso contrario al feminismo, las personas LGTBI o migrantes; la falta de recursos en la ciencia para financiar la investigación o la política económica. Núria, por ejemplo, ha vuelto a casa de sus padres, después de abandonar un piso de tres habitaciones por el que pagaban, entre tres personas, 900 euros más gastos. “Los alquileres cuestan un pastizal, y mi sueldo no me permite alquilar y ahorrar a la vez”, cuenta la joven.

Los elevados precios de la vivienda, tanto para alquilar como para acceder a una hipoteca, también son una de las principales preocupaciones de Helena (18 años), estudiante de grado medio de peluquería y trabajadora en una tienda de ropa. “Creo que es uno de los principales problemas que hay que solucionar”, explica. También señala la falta de opciones para estudiar en la isla, motivo por el que tendrá que mudarse a Mallorca o Valencia para seguir formándose, cuando termine los estudios que está cursando. “Me tengo que ir porque no hay más opciones de estética y peluquería para estudiar en la isla”, asevera, lo que pone de manifiesto el problema de la doble insularidad, en los casos de Eivissa y Menorca, y de triple, en el caso de Formentera, que tienen los ciudadanos insulares.

La joven ibicenca, que votará por primera vez este domingo, tiene claro que escogerá la papeleta del PSOE. “El PP es para gente rica y Vox no me gusta. He leído lo que propone [Vox] sobre las personas homosexuales o el aborto y no me parece normal”, argumenta. “Una chica de 14 o 16 años tiene que poder abortar si se queda embarazada. ¿Cómo se puede estar en contra de eso?”, se pregunta. Cuando explica por qué se decanta por la opción socialista, asegura que “todo el mundo habla mal del PSOE y se queja” pero que ella ha visto “cosas positivas”. Pone como ejemplo el aumento del salario mínimo, cuyas subidas más grandes se han aprobado con Yolanda Díaz, candidata de Sumar, como ministra de Trabajo.

Quien también cita la vivienda como el principal problema de la juventud española es Kika (18 años), que también trabaja como dependienta en una tienda antes de volver a Barcelona, donde estudia el grado de Nutrición Humana y Dietética. “Es un problema muy grave que sufre mucha parte de la juventud”, reconoce la joven, que explica que muchos de sus compañeros y amigos viven en pisos muy pequeños de ciudades como Palma o Barcelona. “Son zulos absolutos, pero es lo único que hay”, en referencia a que los pisos más habitables están fuera del alcance de las rentas bajas y medias.

La joven señala a Yolanda Díaz, candidata de Sumar, como la política que más “esperanza” le inspira. “Le plantó mucha cara a Santiago Abascal (Vox) en el debate”, opina. Entre sus propuestas, destaca una en concreto: la herencia universal de 20.000 euros que Díaz propone otorgar a los jóvenes que cumplen 18 años. Sumar ha dicho que financiaría esta medida con un impuesto sobre el patrimonio o de sucesiones inferior al 10% (exceptuando la vivienda habitual y la riqueza hasta un millón de euros).

“Se podría usar para fomentar el estudio y la investigación. Es una propuesta que me genera bastante ilusión y esperanza”, afirma Kika. La joven, que se define como de izquierdas y feminista, destaca también el buen trabajo que, a su juicio, ha hecho el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero. “Me siento identificada, representada y orgullosa con la mayoría de las medidas del Ministerio de Igualdad”, manifiesta Kika, entre cuyos avances señala la Ley Trans.

Entre las cuestiones que considera que han fallado cita los efectos indeseados de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley del “solo sí es sí”, de la que se han beneficiado agresores sexuales y violadores para reducir sus condenas penales. Rechaza, sin embargo, el discurso de Vox. “Eliminar el Ministerio de Igualdad me parece una burrada absolutamente criminal”, opina Kika, y añade que “cambiar el concepto de violencia de género para hablar de violencia intrafamiliar me parece una de las cosas más graves que puede proponer este partido [Vox]. Y debería ser ilegal poder derogar la ley de violencia de género”.

Siguiendo con los discursos de la ultraderecha, Kika ve con preocupación los mensajes que se lanzan contra los migrantes. “Por un lado dicen que nos faltan trabajadores por todas partes, pero por otro que ‘nos quitan el trabajo’, cuando los migrantes realizan mayoritariamente los trabajos más físicos y duros”, lamenta la joven, y señala el trabajo en el campo, como las campañas de la recogida de la fresa en Huelva, donde en numerosas ocasiones se han denunciado prácticas de explotación laboral a migrantes.

Marta (21 años), que estudia un doble grado de Enfermería y Fisioterapia, defiende que las condiciones laborales asociadas a estas profesiones tienen que ser dignas. El nivel de vida en la isla es cada vez más elevado, lo que afecta desde las cuestiones más cotidianas, como la cesta de la compra, el pago del alquiler o la hipoteca, los gastos de agua y luz, hasta las actividades relacionadas con el ocio. Esta situación ha motivado movilizaciones entre multitud de colectivos, entre ellos, los sanitarios, que exigen mejores condiciones laborales en las Islas, especialmente en Eivissa y Formentera, donde la situación es muy delicada, según denuncian repetidamente los sindicatos médicos y de enfermería.

“Cuando termine la carrera, mi idea es venir a trabajar aquí [Eivissa], pero no lo sé, depende de cómo estén las cosas… Tengo claro que con un sueldo de enfermera no podría alquilarme un piso en Eivissa”, reconoce Marta, motivo por el que todavía no sabe exactamente dónde va a estar cuando termine sus estudios. Juan (20 años), estudiante de Arquitectura, recuerda en este sentido que la vivienda “no es un problema exclusivamente de los jóvenes”, ya que en la isla “faltan muchos médicos que no pueden venir a trabajar por el problema de la vivienda”, lo cual es especialmente acuciante en relación a los profesionales de oncología.

Este joven considera entre los asuntos más importantes que debe abordar el país está la de mejorar las cuestiones relacionadas con la economía: la política fiscal, el sistema de pensiones y la deuda [pública]. “Pediría una rebaja fiscal para fomentar la actividad y la economía; una consecuente reducción del gasto público y general. Y quizá, más que políticas restrictivas o reaccionarias, o que confronten, que fomenten”, afirma Juan.

Las propuestas de los partidos

El PP, favorito para ganar las elecciones generales en Illes Balears, propone una reforma fiscal para “bajar el IRPF a las rentas medias y bajas y bajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas”. “También queremos volver a poner la desgravación por vivienda habitual. Y, por último, desburocratizar la economía”, ha señalado José Vicente Marí Bosó, candidato del PP al Congreso de los Diputados por las Islas, en una entrevista a OK Diario. La reforma fiscal es una de las medidas principales que pretenden implantar los conservadores. En Balears, el Govern de la popular Marga Prohens acaba de suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La eliminación prevé beneficiar a las rentas más elevadas debido a su amplio carácter progresivo: el tipo impositivo que se aplica a las herencias inferiores a los 700.000 euros se sitúa en el 1%, un porcentaje que se eleva gradualmente hasta el 20% para los patrimonios de más de cuatro millones.

Marí Bosó ha criticado también, en declaraciones a la cadena de televisión pública IB3, que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez no haya incrementado el plus de insularidad para los funcionarios. “Es importante que el Estado preste los servicios públicos que son de su competencia y que lo haga como toca, dignamente. Lo que no puede ser es que falten trabajadores públicos para cubrir estos servicios por todas partes”, ha dicho el candidato balear del PP, que defiende que hay que “dignificar la tarea de los empleados públicos”, lo que implica actualizar “la indemnización por residencia para que los empleados públicos puedan venir a trabajar a las Islas”.

“Quiero lanzar mi mensaje sobre todo a la gente joven de esta Comunitat Autònoma: por un futuro digno, con buenos puestos de trabajo, salarios y ocupación”, ha dicho Francina Armengol, candidata del PSOE-PSIB al Congreso de los Diputados, y segunda fuerza según las encuestas. Armengol ha defendido que España necesita un Gobierno que sepa afrontar “los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente, una economía más diversificada, y una sociedad más justa e igualitaria”.

La candidata socialista ha anunciado la gratuidad de la matrícula para los universitarios y estudiantes de FP que aprueben cada asignatura a la primera si el PSOE se mantiene en el Gobierno. En cuanto a la vivienda, Armengol ha dicho que hay que hacer políticas para hacer su acceso más asequible, pese a que la situación en el archipiélago balear no ha mejorado durante los ocho años en que ha sido presidenta del Govern. En buena medida, ello no ha ocurrido porque faltaba una Ley de Vivienda estatal (que entró en vigor en mayo de este año) que diera más instrumentos a las comunidades autónomas para regular el mercado, y que ahora el PP balear ha dicho que no va a aplicar, en referencia a la declaración de las zonas tensionadas que permitirían poner topes en los precios del alquiler.

Sumar, que se presenta en Balears bajo la coalición Sumar MÉS, defiende, entre sus propuestas, limitar la venta de pisos y casas a las personas que no residen en el archipiélago balear con el objetivo de paralizar, afirman, “la especulación salvaje”. “Es una medida que ya funciona en territorios europeos donde el interés general estaba amenazado, como Malta, Finlandia, Dinamarca, Croacia o la zona sur de Tirol (Italia)”, ha argumentado la número dos balear Elisabeth Ripoll.

En la misma línea, el partido a la izquierda del PSOE propone la eliminación de las visas doradas, una medida estatal aprobada por el PP en 2013, que permite la obtención del permiso de residencia a los extranjeros que adquieren casas por valor superior a los 500.000 euros. Respecto a la política medioambiental, la formación subraya la necesidad de regular la entrada de turistas y cruceros en el archipiélago. “Estamos poniendo en riesgo la experiencia turística de los visitantes y, consecuentemente, del mismo sector”, ha dicho Vicenç Vidal, candidato de Sumar MÉS, en referencia a la masificación turística.

En cuanto a la ola de calor que estamos viviendo en los últimos días, Sumar MÉS recuerda que, desgraciadamente, “cada vez serán más frecuentes y más extremas”. “Tendrán más impactos sociales, ambientales y económicos”, ha argumentado Vidal. En el marco de esta crisis climática, Vidal ha asegurado que es necesaria una “transición ecológica justa” y un cambio “en el modelo energético”. Para ello, concluye Vidal, apuestan por triplicar el presupuesto en energías renovables para autoconsumo y parques fotovoltaicos.

Vox, por su parte, continúa con sus mensajes de criminalización hacia los migrantes, en este caso, a los de origen marroquí. El candidato balear al Congreso de los Diputados, Jorge Campos, ha compartido en redes sociales una noticia de la prensa local con este mensaje: “Arrestado un marroquí por agredir sexualmente a una chica en Palma. Si quieres que esto no siga sucediendo, vota VOX”. Esta estrategia de Vox consiste en hacer creer que la mayoría de las personas detenidas en el país son extranjeros, lo cual no es cierto. En 2021 se cometieron 410.842 delitos en España, de los cuales 308.969 fueron cometidos por españoles y el resto, 101.873, por extranjeros, según datos del Ministerio del Interior. De hecho, Abascal utilizó, recientemente, el asesinato de una mujer en la plaza madrileña de Tirso de Molina para cargar contra los migrantes y contra el Gobierno, aunque el sospechoso, que luego fue detenido, no era extranjero ni de origen magrebí, como dijo el líder de Vox.

Otra de las afirmaciones falsas que ha defendido el partido ultraderechista de Santiago Abascal en las últimas semanas es un bulo para cargar contra los partidos independentistas. “Queremos anunciar nuestro compromiso para acabar con todo lo que supone la existencia de los partidos políticos separatistas. En ningún país del mundo sucede que, en base al erario público, estemos manteniendo a los partidos independentistas y separatistas para destruir la propia nación”, ha declarado recientemente Jorge Campos en IB3, candidato de Vox a las elecciones generales por Balears.

Esta afirmación es falsa. En Alemania, por poner un ejemplo, existe el Partido de Baviera, independentista aunque sin representación política, pero legal, que puede acogerse a financiación pública si cumple con los requisitos que marca la normativa alemana. De hecho, en el país germano recibe financiación pública el Partido Nacional Democrático (NPD), de ideología neonazi, que recientemente ha cambiado su nombre a La Patria. Ahora, el Tribunal Constitucional germano debate si le debe retirar la financiación pública por tratarse de un partido que amenaza los valores democráticos, según publicó El País.

El PP, favorito en las encuestas

Si nos referimos a las encuestas electorales que se han publicado hasta ahora, la mayoría de ellas apuntan a una victoria del PP, que se llevaría al menos tres de los ocho escaños que hay en juego en Balears; en segundo lugar, quedaría el PSOE, con dos escaños; mientras que Sumar y Vox tienen un escaño asegurado, según un análisis de Passes Perdudes en elDiario.es Balears. Las mejores previsiones para PP y PSOE apuntan a cuatro y tres escaños para cada uno, respectivamente; mientras que Sumar y Vox sumarían dos en el mejor de los casos.

“De los ocho escaños, tres pueden ser para el PP, dos para el PSIB-PSOE, uno para Sumar MÉS y uno para Vox”, dicen los analistas en sus conclusiones, lo que indica que hay un último escaño en disputa, que podría caer para cualquiera de los cuatro partidos. “Las claves serán los porcentajes de voto de PP y PSOE y quién se quede con la tercera plaza”, argumentan los politólogos, que coinciden en señalar la consolidación de la tendencia hacia el bipartidismo, que ya mostraron los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.