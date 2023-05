Marga Prohens, la líder del PP balear y candidata al Govern en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, opta a tres procesos de estabilización de personal interno para conseguir una plaza como funcionaria en el Ajuntament de Palma, donde trabajó cuando Catalina Cirer (PP) era la alcaldesa (2003-2007).

Armengol gana en Balears y puede repetir su actual pacto con Més y Unidas Podemos para un tercer mandato

Concretamente, Prohens aparece en la lista provisional de candidatos para cubrir siete plazas de técnico de gestión en formación, ocupación y autoocupación (TFGOA) de personal laboral de PalmaActiva, según publicó la Agencia de Desarrollo Local del Ajuntament de Palma en su web. La líder del PP también está en la lista provisional para conseguir una de las ocho plazas de auxiliar de gestión administrativa (AUXADM). Del mismo modo, ha intentado optar a una de las dos plazas de técnico de comunicación e imagen corporativa (TSCIC), aunque no ha presentado la titulación requerida para optar a este puesto, motivo por el que no forma parte de la lista provisional de personas admitidas.

Prohens es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, especializada en traducción jurídica y jurada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y cuenta con un máster en Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por la EAE-Business School y la Universitat de Barcelona. Según figura en su currículum, la líder del PP balear trabajó en la Agencia de Desarrollo Local de Palma en diferentes proyectos entre 2005 y 2011.

Entre julio de 2005 y julio de 2011 fue técnico de desarrollo local (AODL) en proyectos europeos; entre mayo de 2008 y julio de 2010 fue responsable de proyectos de creación de empresas y proyectos europeos y entre julio de 2010 y junio de 2011 fue coordinadora del departamento de Promoción Económica y Emprendimiento. En ese periodo, entre 2005 y 2008 fue secretaria ejecutiva de coordinación local de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP en las Illes Balears y entre 2010 y 2012 adjunta a la presidencia balear de NNGG. Fue elegida como diputada autonómica en las elecciones al Parlament de 2011.

Como avanza Diario de Mallorca, el 10 de diciembre de 2022 se publicó en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la aprobación de la convocatoria y las bases específicas del proceso selectivo para la estabilización para el sistema de concurso extraordinario de méritos para cubrir plazas de personal laboral de PalmaActiva. Es decir, sin necesidad de pasar por unas oposiciones. El Ajuntament de Palma, que convoca 29 plazas fijas mediante este proceso, se acoge a lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública, aprobada por el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, e introducida también en el ordenamiento jurídico autonómico.

elDiario.es ha preguntado a fuentes cercanas a Marga Prohens si cree que el hecho de que tuviera cargos importantes dentro de NNGG en el año 2005, cuando trabajaba también en la Agencia de Desarrollo Local del Ajuntament de Palma con una alcaldesa del PP, la benefició a la hora de conseguir un puesto de trabajo que ahora podría estabilizar gracias a la legislación autonómica y nacional, sin que este diario haya recibido una respuesta en el momento en que se publica esta noticia.

Críticas de Podemos y el PP se defiende

La noticia ha suscitado críticas entre Podemos. Magdalena Gelabert, portavoz de Unidas Podemos en el Consell de Mallorca, ha criticado que “siempre los escuchamos desacreditar la función de los servicios públicos, que no funcionan”. “Prometen reducirlos, alejarlos de la ciudadanía y que dejen de ser un derecho”, ha asegurado, añadiendo que, pese a ello, “pugnan por formar parte de lo que llaman un despropósito”.

El PP de Palma ha señalado que los ataques a Prohens son ataques a “miles de funcionarios y empleados de las Illes Balears y de toda España que optan a procesos de estabilización promovidos a raíz de directivas europeas para poner límites a la temporalidad en el sector público y situaciones de abuso”, según ha defendido Mercedes Celeste, portavoz del PP en el Ajuntament de Palma.

“Sorprendida de ver cómo algunos atacan a Marga Prohens solo por entrar en un proceso de estabilización de plazas que saca la administración a la que pertenece”, ha comentado Sandra Fernández, Secretaria General del PP de Balears. “La atacan por ser una persona normal, por tener una profesión fuera de la política”, ha argumentado. “Y porque hay nervios. Hay cambio”, ha añadido.

El PP pidió la dimisión de la presidenta del IMAS

La consellera insular de Derechos Sociales y presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS, por sus siglas en catalán), Sofía Alonso (PSIB-PSOE), renunció hace dos meses a estabilizar su plaza de interina tras haber firmado las bases del proceso en el que participaba, después de que el PP pidiera su dimisión. La presidenta del IMAS ocupaba una plaza de administrativa y optaba también a otra de educadora social. Alonso renunció a estabilizar su plaza después de haber firmado por error la convocatoria, las bases y los baremos del proceso de estabilización de funcionarios interinos en el BOIB en el que ella misma participaba, según recogió Diario de Mallorca.

La resolución con el listado de interinos a estabilizar fue firmado por Jaume Tortella, vicepresidente en el IMAS. En este caso, el PP pidió la dimisión de la consellera porque consideraba que se estaba aprovechando de su cargo al optar a una plaza como educadora social del IMAS del proceso cuyas bases ella misma había firmado. Fuentes del Consell de Mallorca explicaron que Alonso había firmado las bases y la convocatoria porque se trataba del inicio del proceso y se había recibido el visto bueno de los servicios jurídicos y del departamento de Recursos Humanos de la institución insular. La misma información del diario local apuntaba que Alonso ocupaba una plaza de interina como administrativa del IMAS antes de entrar en política.

Empate técnico en las encuestas

Una coalición de izquierdas (PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca) gobierna esta legislatura tanto en el Ajuntament de Palma como en el Govern balear. Las encuestas de cara a las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo están muy igualadas, aunque en el caso del Consistorio de Palma dan una ligera ventaja al PP, que necesitaría a Vox para gobernar.

En el Consolat de Mar, Francina Armengol podría reeditar por tercera vez consecutiva la presidencia del Govern, según la encuesta de Simple Lógica para elDiario.es, que situaría al PSOE-PSIB como primera fuerza, a muy poca distancia del PP de Marga Prohens. Armengol necesitaría, de nuevo, el apoyo de Unidas Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera para gobernar. Todas las encuestas apuntan a que si el PP alcanza el poder necesitará los escaños de Vox para sumar.