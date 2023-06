El reloj aprieta y PP y Vox continúan sin ponerse de acuerdo en Balears

A falta de una semana para que concluya el plazo máximo para que se celebre la sesión de investidura de Marga Prohens (PP) como presidenta del Govern balear, ni los populares ni Vox han cerrado por el momento ningún acuerdo que permita dilucidar si la formación conservadora gobernará en solitario o si los ultraderechistas entrarán finalmente a formar parte del futuro Ejecutivo. Las negociaciones continúan adelante a pesar de que ninguno de los dos partidos renuncia por ahora a sus pretensiones. La fecha límite para comenzar el debate de investidura es el próximo 4 de julio.

PP y Vox vetan la bandera LGTBI en el Parlament balear

Más

Desde el PP señalan a elDiario.es que estos días no se están convocando reuniones pero sí se están manteniendo conversaciones telefónicas como también se están intercambiando documentos de cara al acuerdo programático. Asimismo, la formación se mantiene firme en su postura de gobernar sin Vox, a pesar de que recientemente el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, no lo daba “cien por cien seguro”. Fuentes del partido conservador precisan que si se pronunció en estos términos fue en el sentido de que “mientras no haya un acuerdo no se puede asegurar al cien por cien de qué forma se gobernará”.

Por su parte, desde Vox afirman, en esta línea, que no tienen ningún encuentro previsto y que lo que sí hay programado esta tarde es una reunión interna para iniciar los preparativos de campaña de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio.

Este lunes, el portavoz de los populares en el Parlament, Sebastià Sagreras, insistió en que los resultados de las elecciones de mayo son suficientes para que su partido pueda legislar en solitario. “El PP está en disposición de gobernar en solitario o con cargos nombrados por el PP”, señaló. Por su parte, la portavoz de Vox, Idoia Ribas, reiteró que la voluntad de su partido es entrar en el próximo Govern, aunque, al mismo tiempo, se abrió a la posibilidad de aceptar “cualquier tipo de fórmula” que garantice el cumplimiento del preacuerdo alcanzado con el PP.

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), ha finalizado este martes la ronda de reuniones para que los grupos parlamentarios propongan candidato a liderar del Govern. Tras ello, el presidente convocará la sesión de investidura, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces, con una antelación mínima de dos días, según marca el artículo 158 del Reglamento de la Cámara autonómica.

El mismo artículo establece que el presidente tiene 15 días desde la sesión constitutiva para proponer en la Cámara un candidato o candidata a la presidencia del Govern, habiendo consultado previamente con los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria.

Constitución del Grupo Mixto

Se da la circunstancia de que, además de la tardanza en alcanzar un pacto de gobernabilidad en Balears, se temía que el retraso que se estaba produciendo en la constitución del Grupo Mixto pudiera tener efectos en la convocatoria de la sesión de investidura. La diputada de Unidas Podemos (UP) en el Parlament, Cristina Gómez, ha atribuido este martes a la insularidad la demora en la conformación del grupo, que finalmente ha podido ser constituido. De él forman parte Més per Menorca (MxM), UP y Sa Unió de Formentera.

En virtud del acuerdo alcanzado, han sido nombrados portavoz el diputado de MxM, Josep Castells, y portavoz suplente la diputada de UP, Cristina Gómez. Los partidos han llegado a este acuerdo horas después de que este martes el representante de Sa Unió, Llorenç Córdoba, criticara que el retraso para la constitución del mismo radicaba en la negativa de Més per Menorca a que el representante Formentera ostentara una portavocía del grupo.

En la rueda de prensa posterior a la ronda de contactos con Le Senne, Córdoba ha censurado que el cabeza de lista de Més per Menorca, Josep Castells, quien “dice defender los intereses de Menorca frente a la isla centralista -en referencia a Mallorca-, ahora prefiera defender este tipo de intereses robando los de otra isla como es Formentera”.

Sesión de investidura

En la sesión de investidura, el presidente comunicará a la Cámara la persona candidata, que tendrá tiempo ilimitado para proponer el programa político del Govern que pretenda formar y para solicitar la confianza de la Cámara. Una vez que haya concluido la persona candidata, se interrumpirá la sesión por un tiempo que no podrá ser inferior a las 24 horas.

Una vez se retome la sesión, un diputado de cada grupo parlamentario que lo solicite intervendrá durante un máximo de 30 minutos. En el caso del Grupo Mixto, podrá intervenir un solo diputado o dividirse el tiempo, mientras ninguna de las intervenciones individuales sea inferior a los cinco minutos, según marca el artículo 86 del Reglamento.

La orden de intervenciones de los grupos parlamentarios será de mayor a menor, exceptuando el grupo del que forma parte la persona candidata a la Presidencia, que lo hará en último lugar. La persona candidata propuesta podrá hacer uso de la palabra cuántas veces lo solicite. Cuando conteste individualmente o de forma global a los representantes de los grupos parlamentarios, cada uno de estos tendrá derecho a una réplica de diez minutos.

La votación se llevará a cabo en la hora fijada por la Presidencia. Si la persona candidata propuesta obtenía el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, se entenderá otorgada la confianza.

No obstante, si no la obtuviese durante la primera votación, se procederá a otra, pasadas 48 horas, y la confianza se entenderá otorgada si obtiene mayoría simple. Antes de proceder a esta votación, la candidata podrá intervenir durante un tiempo máximo de diez minutos, y los grupos parlamentarios durante cinco minutos cada uno para fijar la posición.

Otorgada la confianza a la persona candidata, la Presidencia del Parlament lo comunicará al Rey dentro de las 24 horas siguientes, a los efectos del nombramiento de aquella como presidenta del Govern, y a la presidencia del Gobierno.