Vox denuncia a un grupo de música mallorquín por “fomentar el odio” al gritar “fuera fascistas” desde el escenario

El grupo municipal de Vox, que ejerce la oposición en el municipio mallorquín de Esporles, ha acusado al grupo musical Fades, que actuó en las Festes de sa Vilanova el pasado 14 de agosto, de cometer un presunto delito de odio después de que los integrantes de la banda gritaran “fuera fascistas” en el escenario durante su actuación.

Así lo ha manifestado en redes sociales Andrea Busquets, concejal de la agrupación ultraderechista en Esporles y que acudió a la fiestas junto a otros compañeros del partido. Tras hacerse públicos estos mensajes de Busquets, la regidora de Igualdad del municipio, María Roig, del grupo PAS-Més -que se alzó con la mayoría absoluta en las elecciones municipales del pasado mes de mayo-, ha manifestado su apoyo a los artistas y ha asegurado que el próximo mes de septiembre la coalición presentará una moción al pleno del ayuntamiento para dar apoyo a los artistas.

Todo comenzó cuando Fades, un grupo de música urbana afincado en Balears, manifestó su apoyo a la comunidad queer durante su actuación en las tradicionales fiesta de sa Vilanova con frases como “fuera fascistas” o “fuera homofóbicos”. Como ellos mismos manifiestan en sus redes sociales, no eran conscientes de que la concejal Andrea Busquets y otros miembros de Vox se encontraban presentes en el festejo y estaban escuchando dichas proclamas en directo. Así, la formación ultraderechista se dio por aludida y Busquets manifestó poco después en sus redes sociales su intención de denunciar a la banda por cometer un presunto delito de odio.

“He sido, si no me han informado mal, la única concejal que ha ido a disfrutar de su espectáculo, que estaba bastante bien hasta que han cometido un presunto delito de odio. Mañana se enviará una denuncia por decir fuera fascistas, homófobos y demás”, ha escrito Busquets en sus redes sociales tras el concierto.

Tras ello, la reacción del grupo no se hizo esperar. Fades manifestó a través de sus redes sociales que no sabía que había políticos de Vox en las fiestas y que su intención sólo era “crear un ambiente de fiesta queer y en catalán”: “Entendemos que exponernos públicamente es exponernos a la crítica y se nos puede señalar por muchos motivos. Lo que no entendemos es que tener un discurso que defiende el derecho político del colectivo queer, de la cultura en catalán y reivindicarlo en el escenario sea un motivo de discurso de odio”. Cabe mencionar que el grupo, pocas horas antes de entrar al escenario, fue testigo de un acto de homofobia al ser quemada una bandera LGTBI en su presencia.

Dilluns dia 14 varem fer un concert a Esporles. El concert va ser com qualsevol altre que hem fet i amb la mateixa intenció de sempre; animar i crear un ambient de festa queer i en català.

Entenem que exposar-nos públicament és exposar-nos a la crítica i se’ns pot assenyalar… pic.twitter.com/vxlC8kxVyO — FADES (@fadesfadesfades) 16 de agosto de 2023

Fades ha declarado que estas proclamas no iban dirigidas a Vox de forma directa y que hablaban “de la extrema derecha en general”. No obstante, también han criticado que una concejal “utilice nuestra imagen y la exponga públicamente acusándonos de transmitir un discurso de odio” y que “por personas de este tipo” siguen haciendo este tipo de reivindicaciones.

PAS-Més Esporles en apoyo a Fades

Después de que Vox manifestase su intención de denunciar a los artistas por discurso de odio, la regidora de Igualdad ha manifestado su apoyo hacia el grupo en sus redes sociales reivindicando su “firme rechazo” hacia las acusaciones de los ultraderechistas. Roig ha declarado que “no entiende” como proclamas como “fuera fascistas, fuera homófobos y fuera catalanófobos” pueden llegar a ser considerados discurso de odio y ha expresado la intención de su partido, PAS-Més Esporles, de presentar una moción el próximo mes de septiembre en apoyo a Fades.

Por su parte, tras conocer el apoyo de PAS-Més al grupo, Busquets manifestó en sus redes sociales que nunca entendería “cómo son capaces de apoyar cualquier tipo de incitación al odio hacia cualquier idea, ya sea fascismo o LGTBI”. “Les recuerdo que el espectáculo lo pagamos todos y encima tenemos que escuchar sandeces. Si queréis dar vuestra opinión no me parece un escenario de un concierto el mejor lugar para hacerlo”, ha criticado la concejala.