Una de las firmas hoteleras más exclusivas del mundo pelea por mantener sus piscinas ilegales en Menorca

Desde 2017 el grupo empresarial francés Relais & Chateaux ha desarrollado varias inversiones millonarias en Menorca. Esta firma, perteneciente al grupo Mare e Terra, es una de las empresas hoteleras más lujosas y exclusivas del mundo y desde su llegada a la isla acumula polémicas con vecinos y autoridades vinculadas al patrimonio y al medio ambiente. En 2021, Laurent Morel-Ruymen, director general de la firma R&C, adquirió la concesión de Cal Bisbe (antigua residencia del obispo de Menorca, hoy alquilado a la diócesis) y Can Faustino (un palacio del siglo XVI situado en el casco antiguo de Ciutadella). Ambos espacios fueron reconvertidos en hoteles boutique con un total de 18 habitaciones cuyo precio promedio es de 400 euros la noche.

Sin embargo, es el Agroturismo Fontenille Torre Vella, ubicado en el término municipal de Alaior, el que mayor polémica ha levantado en los últimos años. Este hotel rural de 200 hectáreas incluye en su catálogo de servicios siete piscinas que fueron construidas “sin el permiso” de la Comisión de Medio Ambiente del Govern balear, según denuncia la entidad ecologista GOB Menorca. El Govern ha confirmado a elDiario.es que se tratan efectivamente de piscinas que de momento no están legalizadas.

“La solicitud para construir el hotel se tramitó cuando todavía se podían reconvertir espacios rurales en locales turísticos, cosa que a día de hoy ya no se puede hacer en Menorca. Cuando realizaron la solicitud, el expediente debía superar una instancia de evaluación de impacto ambiental. En ese momento la Comisión de Medio Ambiente respondió que la previsión del gasto de agua era demasiado elevada y debía ser reducida”, señalan funcionarios de la Comisión a elDiario.es.

Según el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial aprobado el año pasado, ninguna finca puede tener más de una piscina. Esta medida busca aliviar la presión sobre los acuíferos de Menorca, que desde 1997 hasta nuestros días experimentan un sistemático descenso. Esta bajada de reservas se explica –en parte– por el progresivo aumento de turismo masivo, según indica un estudio encabezado por el profesor Celso García de la Universitat de les Illes Balears, que señala que un 24,2% del total del agua utilizada en las islas durante los meses de temporada alta corresponden directamente a no residentes.

Para poder dar curso a la construcción de Fontanille Torre Vella, el magnate Morel-Ruyment debía adecuar su emprendimiento a las exigencias de la administración, por lo que presentó otro proyecto en el que Relais & Chateaux se comprometía a construir en el predio una serie de aljibes que permitirían recoger aguas pluviales y aguas depuradas, con el objetivo de reducir la presión sobre los acuíferos y los pozos, según afirma el GOB Menorca a elDiario.es. En esas condiciones se aprobó el proyecto en 2017, siempre según la versión de los ecologistas. “Al cabo de un tiempo descubrimos que en el hotel de Torrevella los supuestos aljibes no estaban, con lo cual no sólo no se redujo el nivel de consumo de agua, sino que además el gasto de este recurso era mucho más elevado de lo que se había declarado inicialmente”, señalan desde la Comisión de Medio Ambiente a este periódico.

“El problema con las piscinas es que no fueron presentadas originalmente como tales. En su momento, cuando se inició el proyecto, podrían haber planteado la construcción de las piscinas, pero no lo hicieron, las presentaron como otra cosa. El agroturismo se abrió porque la Comisión de Medio Ambiente lo autorizó con la condición de que se garantizara el ahorro de agua. Abrieron el lugar engañando a los organismos ambientales”, añaden estas mismas fuentes de la Comisión de Medio Ambiente.

Vertederos ilegales y caminos asfaltados

Al trascender el caso de las piscinas, el grupo Ecología Responsable - GOB denunció a la cadena hotelera ante el Consorcio de Disciplina Urbanística, que envió una delegación de agentes de medio ambiente al predio. “Tras una inspección donde se constató la existencia de las piscinas y toda una serie de irregularidades más (dos vertederos ilegales, la apertura de caminos donde no se podían abrir, el asfaltado de 2.000 m2 que no eran asfaltables, entre otras cosas), la empresa decidió presentar un expediente ante el Ayuntamiento de Alaior con el asesoramiento de un 'auditor ambiental', una empresa privada que debería vigilar por el cumplimiento de las normas ambientales”, señala a elDiario.es Miquel Camps, coordinador del GOB de Menorca.

“Entonces nos dirigimos al Ayuntamiento de Alaior y solicitamos ver el expediente, en tanto éramos una de las entidades que comenzó la investigación. Nos consideramos parte interesada. La Ley de Acceso a la Información Ambiental incluye un artículo donde especifica quiénes son las partes interesadas que pueden tener acceso a un expediente de estas características, allí figuran 'organizaciones sin fines de lucro que tengan más de dos años de existencia', el GOB tiene 46”, enfatiza Camps.

La solicitud del GOB fue rechazada por el Ayuntamiento de Alaior, dirigido por Jose Luis Benejam (PP), cuyo equipo técnico argumentó que “la documentación está en trámite” y que las partes interesadas podrían acceder al expediente “una vez haya sido resuelto”, según la versión del GOB Menorca. Los colectivos ambientalistas señalan que deberían “poder verlo antes de que se resuelva, no después”, cuando ya no podrán “emitir opinión al respecto”. “Si sólo podemos opinar cuando el expediente está cerrado, la única opción que nos queda es ir a una instancia contencioso-administrativa. No hemos logrado ponernos de acuerdo con el Ayuntamiento. Tras la primera negativa presentamos un recurso administrativo que también fue denegado”, lamentan.

Josep Pastrana, conseller insular de Economía y Territorio, afirma que “las piscinas podrían ser legalizadas en caso de que el Ayuntamiento de Alaior de el visto bueno al expediente, luego de lo cual el Consorcio para la protección del Suelo Rústico deberá ver si las mejoras planteadas por los promotores en dicho expediente se ajustan a la idea de bien de interés general, que se le otorgó a Torre Vella”. Sobre el estatus concreto de las piscinas, el conseller añadió: “De ajustarse al plan original presentado en 2017, de ser concebidos como aljibes, sí podrían ser legalizadas”.

A pesar de los intentos de elDiario.es de contactar con la gestión de Relais & Chateaux para brindarles la posibilidad de dar su versión sobre este asunto, no hemos recibido ninguna respuesta. Quien sí aportó su versión fue Cristóbal Marqués, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alaior: “En este momento las piscinas son ilegales, pero, con el aval del Consorcio, ente al que nuestro Consistorio está adherido, podrían legalizarse. En todo caso, nosotros no damos ningún paso sin el aval del Consell Insular”.

A propósito de la denuncia del GOB de vetar el acceso al expediente por parte del Consistorio, Marqués declaró que “se trata de una decisión puramente técnica, no política”. “Ellos han tenido acceso parcialmente al expediente con anterioridad y si eventualmente no se volvió a habilitar es porque no ha habido novedades”, añade. Preguntado por este medio sobre la presunta financiación que brindaría el grupo Relais & Chateaux al stand de Alaior la Feria Internacional de Turismo, Marqués respondió: “Podría ser cualquiera de los otros 20 privados que aportan. No tiene ninguna relación”.

Acceso al expediente

Para lograr acceder al expediente presuntamente vetado por el Ayuntamiento de Alaior, algunos asesores del GOB han recurrido al novedoso Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un ente creado recientemente a nivel estatal cuya función sería “promover y difundir el principio de transparencia, el derecho de acceso a la información como herramientas de la rendición de cuentas de autoridades y de control social”, según indica su página web.

“Nuestros abogados plantearon que ese organismo podría ser una instancia previa antes de ir a un contencioso que podría tardar 6 o 7 años en resolverse. En teoría deberíamos haber recibido una respuesta del organismo, ya que el término para la revisión de solicitudes es de tres meses, pero aún no sucedió. De todas formas, si no se resolviera favorablemente, no descartamos el contencioso”, señalan desde el equipo legal del GOB.

Miquel Camps insiste: “lo que estamos discutiendo hoy ya no son las piscinas, sino que no nos dejen ver el expediente”. “El problema de las piscinas nos preocupa, pero más nos preocupa no tener acceso a la documentación, teniendo en cuenta que somos parte interesada y contemplada en la Ley. Nos preocupa que con este manejo se sienta un precedente de urbanismo opaco, oscuro. Esto ya lo vivimos hace décadas y sabemos cómo acaba. Vamos a luchar hasta el final, esperamos que algún organismo nos ayude”, concluye.