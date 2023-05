Juzgan a un hombre por fingir una bajada de categoría profesional para pagar menos pensión a su exmujer

El hombre que, presuntamente, fingió que iba a ser trasladado a otra ciudad y degradado de categoría profesional --de comandante a copiloto-- para justificar menos ingresos y pagar menos a su exmujer, con la que tenía dos hijos en común, ha negado los hechos y ha asegurado que “en ningún momento” ha escondido su rango, atribuyendo todo a una “denuncia falsa” de su exmujer.

“Voy con mis distintivos, me presento como comandante, no tengo nada que ocultar; de hecho, me presento al pasaje”, ha insistido ante el Tribunal.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears ha celebrado este miércoles el juicio contra el varón, para quien Fiscalía pide, por un delito de falsedad en documento privado, tres años y medio de cárcel, el pago de una multa de 3.600 euros y que indemnice en la cantidad de 2.500 euros a la perjudicada.

Al inicio del juicio, el acusado ha rechazado contestar a las preguntas del Ministerio Público y acusación particular, limitándose únicamente a responder a su abogado.

Así, a preguntas de su defensa, ha manifestado que, en el proceso de divorcio, se acordó inicialmente la custodia compartida y 450 euros de contribución mensual por las dos partes, y que los gastos extraordinarios fueran soportados al 50 por ciento.

Al tiempo, recibió una demanda de modificación de medidas por parte de su exmujer, solicitando que el acusado pagara más cantidad retributiva. Finalmente, el mismo día del juicio, se acordó que se mantendría la custodia compartida y que la mujer recibiría una rebaja sustancial, pagando ella 300 euros y el acusado, 450 euros al mes. Si eso no era suficiente, él debía aportar el 60 por ciento de los gastos extraordinarios y su exmujer, el 40 por ciento.

“Era beneficioso para mi mujer y a mí me perjudicaba”, ha contemplado el varón sobre el acuerdo. Además, ha asegurado que, para llegar a él, “en ningún momento” se tuvo en cuenta su base, posición o salario: “Absolutamente nada”.

El imputado ha contado, además, que recibió un documento de su empresa que le informaba de un cambio de base, y trasladó su queja a recursos humanos. “Expresé mi perplejidad porque no había solicitado ningún cambio”, ha insistido el procesado. Asimismo, ha reconocido que sospechó que pudo deberse a un error de la compañía, que es “muy desorganizada”.

“En las 'low cost' esto es habitual. De hecho, se sigue haciendo”, ha continuado el hombre, indicando que “cuando empieza la temporada baja, muchos comandantes que han accedido recientemente al puesto vuelven en temporada de invierno a ser copilotos”, como presume que le pasó a él.

Por tanto, consciente del pleito civil que tenía pendiente con su exmujer, avisó a su abogado, según ha contado el imputado en la Sala.

“Cuando llegamos al juzgado, como en la discusión --del acuerdo-- ni siquiera se mencionó mi base, mi sueldo o mi categoría, en ese momento no lo tuve en la cabeza e hice un acuerdo beneficioso para mi exmujer y zanjar el tema”, ha proseguido el hombre.

“En ningún momento” ha intentado ocultar su posición

Así, ha reiterado que “en ningún momento” ha intentado ocultar su posición. “Tanto es así que voy con mis distintivos y me presento como comandante; en absoluto tengo algo que esconder”, ha sentenciado. Además, ha recordado que él solicitó quedarse en Palma y la compañía le comunicó que volvía a Alicante.

Por último, preguntado por su abogado por los motivos de la denuncia de su exmujer, ha insistido en que se trata de una denuncia falsa. “Son cosas que me duelen, pero como ha ocurrido en otras ocasiones cuando llegamos a un acuerdo, mi exmujer se arrepintió y, al constatar que seguía actuando como comandante, puso una denuncia falsa”, ha deducido, señalando al Tribunal que, actualmente, él tiene la custodia exclusiva de su hijo mayor y avanzando que la del mediano la obtendrá el año que viene.

Sin embargo, según el fiscal, el acusado, a sabiendas de que estaba incurso en un procedimiento de modificación de medidas contencioso, elaboró, imitando los auténticos, un certificado de la empresa en la que trabajaba indicando que se había decidido su traslado a la base de Alicante y en una categoría inferior.

En vista del documento, continúa Fiscalía en su escrito, su exmujer firmó con él un convenio regulador en el que se mantenía su contribución respecto de los gastos de los hijos comunes.