Multas de 200 euros para los conductores que incumplan la normativa del carril bus-VAO desde el aeropuerto de Palma

Los conductores que incumplan la normativa del nuevo carril bus-VAO entre el aeropuerto de Palma y el Palacio de Congresos, en la Ma-19, serán sancionados con un total de 200 euros -con descuento serán 100 euros- a partir del próximo 2 de noviembre. Desde el primer día el tramo estará vigilado y la medida será de obligado cumplimiento.

Los vehículos que podrán circular por este carril son autobuses, taxis (en servicio o fuera de servicio), motocicletas de dos y tres ruedas, vehículos para personas con movilidad reducida (con señal V15) y cero emisiones, vehículos de emergencias y vehículos con dos o más ocupantes tanto privados como públicos. Están prohibidos los turismos con remolque.

El conseller de Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, ha dado este viernes los detalles de este nuevo carril bus-VAO que se pondrá en marcha el próximo 2 de noviembre, convirtiéndose en el primero de Balears. De esta forma, las Islas se convertirán en la quinta provincia de España en implementar esta medida, después de Madrid, Sevilla, Málaga y Granada. “No estamos inventando nada nuevo, esta medida tiene experiencias muy provechosas en ciudades europeas y del Estado”, ha señalado el conseller.

Por su parte, la jefa provincial de Tráfico en Balears, Francisca Ramis, ha apuntado que en caso tener dudas sobre si se cumple con los requisitos para circular por el carril, es mejor no utilizarlo. “Si los ciudadanos tienen claro que pueden ir, fenomenal. Si no lo tienen claro si pueden ir o no, lo mejor es no ir”, ha dicho. Los ciudadanos que tengan dudas sobre los requisitos para circular por este carril pueden realizar sus consultas en el siguiente correo: jptib@dgt.es.

4km señalizados y con cámaras de videovigilancia

La extensión de este tramo será de unos 4 km y llegará hasta la pasarela de la entrada a Palma. Con todo, en los últimos 300 metros del carril solo podrán circular autobuses. Toda esta zona contará con señalética vertical y horizontal en coordinación con la Dirección General de Tráfico (DGT), así como avisos de zona videovigilada.

En las próximas semanas se pondrá en marcha una campaña para informar a la ciudadanía de la nueva medida y la Guardia Civil tendrá presencia en la zona para velar por el cumplimiento en los primeros días.

Una alternativa de futuro en movilidad

Sevillano ha destacado que la medida tiene tres objetivos: incentivar el uso del transporte público, incentivar el uso del vehículo compartido y quitar coches de la carrera, y reducir la emisión de partículas contaminantes en Palma. “Es una alternativa de futuro en materia de movilidad”, ha resaltado.

El conseller ha recordado que Mallorca cuenta con la mayor cantidad de vehículos por habitante de todo el Estado. Concretamente, la cifra es de 1,1 vehículos por habitante si se tiene en cuenta toda la población de la isla. Este dato se dispara hasta 1,3 vehículos por habitante si se tiene en cuenta solo la gente que puede conducir.

“Queremos que sea una medida que marque un antes y un después en la movilidad de esta isla, sobre todo en los alrededores de Palma”, ha explicado Sevillano, quien ha asegurado que es “una medida muy consensuada con todas las administraciones pertinentes”.

Además, ha remarcado que se trata de una medida que “llega para quedarse” y que no se contempla como prueba piloto. La elección de este tramo se debe a que es una zona con muchas frecuencias de autobuses y a que es la única vía de entrada a Palma con tres carriles, lo que permite dedicar uno de ellos al carril bus-VAO.

Preguntado por la posibilidad de implementar esta medida en otros puntos de la isla, Sevillano ha dicho que el objetivo es ver cómo funciona en primer lugar en este tramo. En este sentido, ha indicado “ahora mismo no se contempla extenderlo inmediatamente” a Vía de Cintura.