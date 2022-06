La Policía Local de Palma presentará este lunes a la Fiscalía las conclusiones de la investigación del atropello mortal

Responsables de Policía Local de Palma presentarán este lunes al Ministerio Fiscal las conclusiones de la investigación realizada hasta ahora del atropello mortal por parte de un vehículo de éste cuerpo policial, que tuvo lugar el pasado jueves, 2 de junio, en el Paseo Sagrera, en el que además otras dos personas resultaron heridas.

En concreto, a la Fiscalía se le presentarán los datos de la investigación una vez conocido el contenido de la caja negra del vehículo, hecha la visualización de las cámaras y la inspección ocular de la vía y del vehículo y recogidas las declaraciones de los testigos.

Hasta ahora, la investigación policial ha determinado, de manera indiciaria, que el vehículo llevaba en todo momento las señales luminosas de emergencia; que las condiciones técnicas del vehículo eran correctas; que el conductor es un policía experimentado y dio 0,0 en tasa de alcohol; que el vehículo circulaba por el Paseo Sagrera, desde Antoni Maura en dirección a Andratx, que no había una botella de alcohol en el vehículo policial y que no se restableció el estado original del escenario del accidente hasta que no se terminó el reportaje fotográfico técnico-pericial y planimétrico y la recogida.

La Policía Local de Palma ha vuelto, finalmente, a expresar su apoyo a todos los afectados, especialmente a los dos heridos, y su pésame a la familia y entorno próximo del fallecido.