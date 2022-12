El PP monta una campaña contra la izquierda por un matadero de Menorca que no admite sacrificar pavos en Navidad

“Los menorquines se quedan sin pavo de Navidad”. Este ha sido el mantra que, durante los últimos días, se ha reproducido en ciertos medios de comunicación, creando una alarma social porque unas 400 aves no podrán ser sacrificadas en el matadero municipal de Ciutadella. La crianza y el engorde de estos animales fueron realizados por productores locales de cara a las fiestas.

Concretamente, las instalaciones del matadero -que dependen del Ayuntamiento, gobernado por la coalición PSM, PSOE y Gent x Ciutadella- carecen de una caldera adecuada y específica para aves, requerimiento indispensable por disposición normativa de la Unión Europea. Productores y consumidores locales denunciaron en un comunicado que “debido a esta falta de planificación” no se podrá consumir pavo menorquín en Navidad.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ciutadella, Juana Maria Pons, reconoce en declaraciones a elDiario.es que “fue una compañera del partido” quien les “puso al tanto”. “Ella y su familia se dedican a la cría de animales”, comenta. Por su parte, la presidenta del PP de Menorca, Misericordia Sugrañes, ha manifestado que se trata de “otro ejemplo de la ineficacia con que ha actuado durante todo este mandato el gobierno municipal de Ciutadella, que no ha sabido detectar los problemas a tiempo y después ha demostrado una evidente incapacidad para aportar soluciones”.

Tras las acusaciones de la oposición, la responsable del matadero de Ciutadella, Sandra Moll, concejal del PSOE, afirma que “el matadero nunca ha sido habilitado para el sacrificio de pavos”. Y añade: “Si los productores hubieran informado de que este año tenían la necesidad de sacrificio de este animal en el matadero se hubiera hecho algo para solucionarlo. Realmente entiendo su malestar y comprendo el trastorno que esto les ha ocasionado, pero la Conselleria de Sanitat fue clara al respecto: no se pueden sacrificar aves en las instalaciones. Creo que lo que sucede es que el Partido Popular, una vez más, ha querido sacar rédito político”.

Productores avícolas locales contactados por elDiario.es afirman que en años anteriores las matanzas de pavos sí se hacían en el matadero de Ciutadella con la anuencia de algunas autoridades “que hacían la vista gorda”. Asimismo, señalan que este año, al no poder sacrificar las aves engordadas en Menorca -unas 400-, la mayoría serán vendidas a granjas y particulares de la Península. “Aunque no ganamos, tampoco se perdió”, afirma uno de los afectados. Otra productora consultada por este medio afirma que “el matadero venía avisando, no fue una sorpresa” y subraya que “tampoco eran aves de raza menorquina”. “Yo los vi y no eran del color negro característico de los pavos autóctonos”, especifica.

Ediles y funcionarios de Ciutadella, tanto de la coalición gobernante como de la oposición, reconocen a elDiario.es que las instalaciones del matadero gestionado por el Ayuntamiento no son aptas y que “años anteriores hubo problemas con las calderas destinadas a los cerdos, aunque fueron recientemente reparadas”. Tampoco el matadero gestionado por el Consell Insular y la Cooperativa Monte Toro, ubicado en el Polígono Industrial de Maó, está en condiciones de sacrificar pavos. “Ni siquiera los de Palma cumplen la normativa y llevarlos a sacrificar a la Península elevaría los costos de forma que no sería nada rentable”, señalan.

Por su parte, Sandra Moll ha insistido en las malas condiciones preexistentes del matadero ciutadellenc. “En 2017, cuando me hice cargo del área, estaba literalmente a punto de cerrar. Durante estos años hemos adquirido maquinaria para la mejora y adecuación del sacrificio, se han reparado las cámaras de refrigeración, se ha realizado una nueva instalación de agua caliente, se han cambiado todas las placas térmicas, se ha impermeabilizado toda la cubierta del edificio principal donde se realizan los sacrificios, se han modificado las cuadras según normativa. Se logró reducir casi con un 50% el importe de gestión de residuos que nos encontramos cuando entramos en el Ayuntamiento de Ciutadella anteriormente gestionado por el PP”, enfatiza.