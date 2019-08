El fundador de 8chan exige el cierre del foro online donde se advirtió del ataque masivo en El Paso

Tras un fin de semana de tiroteos en Estados Unidos, el fundador de 8chan, la web que ya han utilizado algunos atacantes y donde ha prosperado el discurso de odio, ha pedido el cierre del foro de mensajes que creó en 2013. "Cierren la página web", ha dicho Fredrick Brennan en una entrevista con The New York Times, después de dos tiroteos masivos que cobraron 30 vidas en solo trece horas e hirieron docenas más.

"Cada vez que escucho algo sobre un tiroteo masivo, digo: 'Muy bien, tenemos que investigar si existe una conexión con 8chan'", ha explicado Brennan. Al menos tres de los tiroteos masivos que han ocurrido este año fueron anunciados previamente por 8chan, en publicaciones acompañadas por manifiestos racistas con la intención de volverse viral. Entre estos figuran las masacres en la mezquita en Christchurch, Nueva Zelanda y la sinagoga en Poway, California, además del tiroteo masivo en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, en el que se registraron 20 fallecidos.

Las autoridades en El Paso han confirmado que están investigando un documento divulgado en 8chan momentos antes del ataque del sábado, con instrucciones del usuario de ser propagado por sus "hermanos" en el tablero de mensajes. El texto, que contiene retórica racista y xenófoba, advierte sobre "una invasión hispana de Texas" y denuncia el "reemplazo de la gente de raza blanca por extranjeros", según reportan los medios locales.

Cuando Brennan creó 8chan en 2013, se imaginaba una utopía de la libertad de expresión. Empezó como una alternativa poco regulada al foro de mensajes 'mainstream' llamado 4chan, que Brennan consideraba demasiado restrictivo. A partir del 2014, 8chan se convirtió en la plataforma de los exiliados cuando el colectivo de GamerGate - un grupo de jugadores de vídeo juego anti-feministas - se trasladó a la web tras ser expulsado de 4chan. Desde entonces, 8chan ofrece un hogar para los usuarios cuyo comportamiento los ha desterrado de la web principal, entre ellos los 'incel' (hombres que protestan por ser 'celibatos involuntarios') y los partidarios de QAnon, que alegan la existencia de una burocracia internacional que conspira en contra el Gobierno de Trump. En sus páginas más depravadas, proporciona un megáfono a los asesinos en masa y un caldo de cultivo para los nacionalistas blancos violentos.

"8chan es casi como un tablón de anuncios donde los peores delincuentes van a compartir sus ideas terribles", ha dicho Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación, una organización estadounidense que combate el antisemitismo. "Se ha convertido en una caja de resonancia donde las personas comparten ideas, y donde este tipo de ideologías se amplifican y amplían, y en última instancia, las personas se radicalizan como resultado".

Ahora 8chan es administrado remotamente desde Filipinas por Jim Watkins, veterano de las Fuerzas Armadas de EEUU., y su hijo, después de que Brennan renunciara a su control sobre la web en 2015. No es una empresa lucrativa. "No genera dinero, pero es muy divertido", ha dicho Watkins, quien ha resistido a la presión para cerrar el dominio.

"Varias veces he tratado de entender por qué lo mantiene funcionando, y simplemente no me lo explico", ha dicho Brennan. "Después de Christchurch, después del tiroteo del Árbol de la Vida, y ahora después de este tiroteo, piensan que todo esto es realmente divertido".

Aquellos que buscan combatir el extremismo online han dirigido sus exigencias a los proveedores de 8chan, en un intento de forzar el cierre de la web. Cloudflare, un servicio que protege de ciberataques, ha rescindido su decisión original y ha anunciado que abandonó su colaboración con 8chan la noche del domingo. De momento, no es posible acceder el sitio de web pero Brennan advierte que 8chan no tardará en volver.

Mientras tanto, el progenitor de 8chan lamenta en lo que ha resultado su creación: "No le está haciendo ningún bien al mundo. Es completamente negativo para todos, excepto para los usuarios que están allí. ¿Y sabes qué? Es negativo para ellos también. Simplemente no se dan cuenta".