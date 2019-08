Las autoridades de EEUU confirman varios muertos y un detenido por el tiroteo en Texas

Las autoridades de El Paso, en Texas (EE.UU.), han confirmado que hay varios fallecidos y un detenido como consecuencia de un tiroteo ocurrido este sábado en un centro comercial en esa ciudad fronteriza con México, pero han indicado que el incidente ya ha acabado.

El portavoz de la policía de El Paso, Roberto Gomez, ha informado en una rueda de prensa que hay "varios fallecidos" y "múltiples heridos" por el tiroteo, pero no ha ofrecido más detalles sobre el número y condición de las víctimas. Por ahora, ha añadido Gomez, hay una persona que se encuentra "bajo custodia" de las autoridades.

"Es un tragedia para la que, francamente, tengo dificultad en asimilar", ha dicho Dee Margo, alcalde de la ciudad, en declaraciones a la cadena CNN. Los medios locales reportan cerca de una veintena de heridos llevados a centros hospitalarios.

"Tiroteo en marcha. Manténganse alejados del área del centro comercial de Cielo Vista. La escena está todavía activa", escribió previamente la policía de El Paso en su cuenta de Twitter a las 12.30 hora local (17.30 GMT).

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.