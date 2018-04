Bélgica condena a 20 años de cárcel al único terrorista superviviente de los atentados de París de 2015

El tribunal correccional de Bruselas ha condenado este lunes a 20 años de prisión a Salah Abdeslam, el yihadista que sobrevivió a los atentados de noviembre de 2015 en París en los que murieron más de 130 personas.

Abdeslam ha sido declarado culpable de tentativa de asesinato "de carácter terrorista" por un tiroteo en Bruselas con la Policía en 2016. La misma pena ha recaído sobre su cómplice, Sofien Ayari, que, como Abdeslam, tampoco ha estado presente en la lectura de la sentencia.

El tiroteo contra la policía por el que se ha juzgado a Abdeslam desde el 8 de febrero ocurrió tres días antes de su captura, en marzo de 2016, que puso fin a cuatro meses de fuga del hombre más buscado de Europa.

“Lo que yo veo es que los musulmanes son tratados y juzgados de la peor de las maneras”, declaró Abdeslam al inicio del juicio . “Son juzgados sin compasión. No hay presunción de inocencia, no hay nada. Inmediatamente somos culpables, voilà . Mi silencio no significa que soy culpable: es mi defensa”, añadió.

El juicio de Abdeslam por los atentados terroristas de París no empezará completamente hasta 2019, pero el terrorista sigue inspirando a potenciales extremistas desde su celda.