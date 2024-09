El PP i Vox veten en l’Ajuntament de Castelló declaracions institucionals de suport als vaixells d’ajuda humanitària

El PP i Vox, socis de govern en l’Ajuntament de Castelló de la Plana, han vetat dues declaracions institucionals presentades per l’oposició de suport als vaixells d’ONG que fan tasques humanitàries de rescat de migrants en aigües de la Mediterrània. Aquestes propostes es presentaven com a mostra de suport a la tasca de les organitzacions humanitàries després de saber-se que la Generalitat, en mans del PP, reclama als vaixells de rescat taxes per un valor de 450.000 euros, malgrat que la llei valenciana els n’eximeix.

Aquestes declaracions institucionals es van presentar en la junta de portaveus de dilluns per a permetre que anaren al ple de dijous, on havien de ser aprovades per unanimitat de totes les formacions. Però no han passat ni el pas inicial, ja que van ser vetades pel PP i Vox les dues iniciatives presentades per Compromís i el PSPV.

En la primera, de Compromís, en què es demanava suport a l’ajuda humanitària. El PP i Vox van justificar el seu veto afirmant que “la Generalitat Valenciana té garantida l’ajuda a vaixells que participen en missions humanitàries”.

Pel que fa a la del PSPV, demanava anul·lar amb caràcter retroactiu les taxes imposades a aquests vaixells que atraquen en els ports de Vinaròs i Borriana. Però els partits de la dreta van justificar el seu veto afirmant que “aquesta mena de taxes estan regulades per llei i tenen exempció si el vaixell està fent tasques humanitàries, però no si està sense activitat. Durant els últims anys hi ha hagut un desistiment de funcions que ha deixat sense aplicació una llei que va entrar en vigor el 2016”.

Veto al rebuig de l’explotació sexual

Una altra declaració institucional vetada va ser la presentada pel grup socialista que demanava el rebuig de l’explotació sexual i el tràfic de dones, xiquets i xiquetes. No va poder aprovar-se pel veto únic de l’extrema dreta de Vox.

També va ser rebutjada una altra declaració precisament de Vox que demanava el trasllat i l’acolliment d’immigrants il·legals fora d’Espanya. Aquesta va tindre el veto del PP, Compromís i el PSPV, que argumentaven que “les competències en matèria d’immigració són de l’Estat i, quant a l’atenció als menors migrants arribats al nostre territori, correspon a la Generalitat Valenciana”.