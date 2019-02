Bruselas abre la puerta a un aplazamiento de la fecha del Brexit para evitar "una situación caótica"

Cada vez está más cerca la fecha de salida de Reino Unido de la UE, apenas un mes. Y, por tanto, cada vez está más cerca la posibilidad de posponer esa fecha, toda vez que Theresa May carece de un plan con mayoría en el Parlamento británico, que votará de nuevo el 12 de marzo, a 17 días de la fecha de salida prevista: el 29 de marzo.

Ante este panorama, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el jefe de las instituciones europeas tradicionalmente más transparente en público, ha verbalizado lo que hasta ahora costaba mucho verbalizar.

En una rueda de prensa en Sharm el Sheikh (Egitpo), Tusk, quien se vio con May este domingo, ha afirmado: "La primera ministra Theresa May y yo discutimos muchos asuntos, incluyendo la potencial extensión de los plazos. No hay mayoría en los comunes para un acuerdo, es un hecho objetivo. En esta situación, a medida que nos acercamos a la fecha del 29 de marzo más probable es una salida caótica. Y entre una salida caótica o una extensión de los plazos, la extensión podría ser una solución racional. Pero ella aún cree que puede evitar ese escenario. En todo caso, los 27, ante cualquier escenario, mostraremos máxima comprensión y buena voluntad".

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, por su parte, ha dicho en la misma rueda de prensa de Egipto sobre su reunión con May este lunes por la mañana: "Ha sido positiva, estamos teniendo avances". Este martes se reunirán el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, con sus homólogos británicos.

"El presidente y la primera ministra estuvieron de acuerdo en la necesidad de concluir este trabajo a tiempo antes del Consejo Europeo del 21 de marzo", explicó sobre la reunión de Juncker y May en Sharm el Sheikh la portavoz de la Comisión, Mina Andreeva. "Fue una vez más una reunión constructiva entre el presidente Juncker y la primera ministra. Hicieron balance del trabajo hecho en los últimos días por sus equipos", señaló la portavoz, que añadió que se están haciendo "buenos progresos".

Entre otros asuntos que los equipos negociadores están tratando en profundidad están "principalmente la declaración política, el proceso de trabajo sobre acuerdos alternativos para el futuro y posibles garantías adicionales sobre la salvaguarda irlandesa", apuntó.

La portavoz no quiso entrar en "especulaciones" sobre la cada día mayor posibilidad de una extensión del Brexit y dijo que siguen trabajando bajo la premisa de que la salida de Reino Unido de la UE se producirá el 29 de marzo.

La primera ministra conservadora prometió en Sharm el Sheikh que el Parlamento británico someterá por segunda vez a votación el acuerdo del Brexit no más tarde del 12 de marzo.

May descartó convocar el voto este miércoles, como se había especulado, mientras continúa sus contactos con la UE para conseguir cambios en la salvaguarda irlandesa del pacto, pensada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas, pero que ha motivado el descontento de muchos diputados.

No obstante, los diputados podrán votar este miércoles una nueva serie de enmiendas que marcarán la hoja de ruta del Gobierno sobre el Brexit, después de que la Cámara Baja rechazase el pasado enero el acuerdo negociado entre Londres y Bruselas.