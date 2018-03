Dimite el ministro de Interior eslovaco tras el reciente asesinato de un periodista de investigación

El ministro de Interior y viceprimer ministro de Eslovaquia, Robert Kalinak, ha dimitido este lunes como consecuencia del asesinato del periodista de investigación Jan Kuciak a finales del pasado febrero.

En una rueda de prensa, retransmitida por la cadena TA3, el responsable de Interior ha explicado que abandona el ejecutivo tripartito de coalición, liderado por el primer ministro socialdemócrata, Robert Fico, para mantener la estabilidad del Gobierno.

El partido Most Hid, de la minoría húngara, uno de los socios de la coalición, había exigido la salida de Kalinak como condición para seguir en el Gobierno.

El presidente de Eslovaquia, Andrej Kiska, declaró el pasado 4 de marzo que su país sólo podría superar la crisis causada por el asesinato del periodista de investigación, Jan Kuciak, con un cambio de Gobierno o con elecciones anticipadas.

Tras una reunión con el primer ministro, el socialdemócrata Robert Fico, el presidente eslovaco dijo que "desafortunadamente" no coincidía con éste sobre cómo resolver la actual crisis. "He esperado toda la semana una decisión del Gobierno, pero parece que no se ofrecerá ninguna", agregó el presidente eslovaco en una declaración televisada.

La última investigación de Kuciak, el periodista asesinado, tiene una importancia que trasciende las fronteras de su país: la historia revela que bandas criminales italianas se han infiltrado en zonas pobres del este de Eslovaquia y se han vinculado con políticos locales para explotar instituciones públicas débiles y apropiarse de generosos subsidios de la Unión Europea.

En medio del duelo por su muerte, el equipo de redacción del periódico en el que trabajaba tomó una decisión urgente y colectiva: como homenaje a Kuciak, trabajarían para corroborar los datos, editar y publicar su investigación final, que quedó sin terminar.

A pesar de que miembros del equipo de investigación ahora deben vivir bajo protección policial, el artículo de Kuciak fue publicado menos de 48 horas después de que sus colegas recibieran la noticia de su muerte. Aktuality.sk compartió el texto de la investigación con todos sus competidores, que inmediatamente lo publicaron como un acto de solidaridad. También se ha publicado el texto en inglés.