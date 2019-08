El primer ministro italiano anuncia su dimisión tras la crisis desatada por Matteo Salvini

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha anunciado su dimisión este martes durante un discurso en el Senado tras la crisis desatada por el viceprimer ministro y ministro de Interior, Matteo Salvini.

"La crisis actual compromete definitivamente la experiencia de este Gobierno, que se detiene aquí", ha señalado Conte durante su discurso. "Escucharé todos los discursos y luego iré al Quirinal a dimitir", ha añadido.

"La decisión de Salvini viola el compromiso solemne hecho con el contrato del gobierno", ha denunciado Conte. "El momento de la decisión de Salvini expone al país a serios riesgos", ha añadido el todavía primer ministro, que también ha acusado al ministro de Interior de seguir intereses personales y partidistas y de "falta de cultura constitucional".

Salvini, líder de la formación ultraderechista Liga, ha respondido al primer ministro: "Volvería a hacer lo mismo otra vez. Soy un hombre libre y no tengo miedo del juicio de los italianos. Aquí hay hombres libres y otros que son menos libres. Los que tienen miedo de votar no son libres", ha respondido Salvini en la sesión del Senado.

Salvini inició el 9 de agosto la conocida como 'crisis del mojito'. Entre playa y playa, música, bailes, amigos y mojitos, el ministro de Interior dio por rota la coalición con el Movimiento 5 Estrellas (M5S), pidió unas elecciones generales lo antes posible aprovechando el tirón de las encuestas y anunció una moción de censura contra Conte.

"Pido a los italianos que me den plenos poderes para poder hacer lo que hemos prometido sin piedras en el zapato. Quien elige a Salvini, sabe lo que elige", anunció el representante político durante uno de sus mítines vacacionales por la costa.

Pocos días después, el órdago de Salvini para hacerse con el poder experimentó su primera derrota. El Senado italiano, con los votos del M5S y del Partido Demócrata (centroizquierda), tumbó la propuesta del ultraderechista para expulsar a Conte. Entonces, la Cámara fijó una comparecencia del primer ministro para este martes.

"Querido Giuseppe, hoy es un día importante. El día en que la Liga tendrá que responder por sus faltas por haber decidido derribarlo todo, abriendo una crisis a mediados de agosto, en la playa, solo por utilizar las encuestas. Hoy en el Senado los ministros del M5S estarán a tu lado", ha señalado poco antes de la sesión Luigi Di Maio, viceprimer ministro y líder del Movimiento 5 Estrellas. "Pase lo que pase, quería decirte que fue un honor trabajar juntos en este Gobierno", ha apuntado.

Varios sectores del M5S y del Partido Demócrata, entre ellos el exprimer ministro Matteo Renzi, abogan por una alianza entre ambos partidos para evitar la celebración de elecciones y una previsible victoria del la Liga.

Minutos antes del discurso de Conte en el Senado, seguidores de la Liga y del Movimiento 5 Estrellas se han enfrentado a las puertas del Senado. Los seguidores de Salvini han exigido elecciones y los del M5S han mostrado su apoyo al primer ministro.

Salvini se ha referido durante su discurso a sus decisiones en materia de inmigración. "Yo no he tenido que ir a hablar con Merkel a pedir consejo para salvar la campaña electoral porque Salvini había cerrado los puertos. Lo he hecho y lo volveré a hacer si los italianos me dan la oportunidad. Punto final", ha afirmado. "Si hay quien está de acuerdo con la inmigración clandestina, no tiene nada que hacer conmigo. A propósito de soberanía: la libertad no consiste en tener un jefe justo, sino en no tener jefe. Tenemos libertad para defender nuestras fronteras y playas", ha añadido.

"Respondo solo al pueblo italiano, ni a Merkel ni a Macron, solo a los hombres, mujeres y niños, y no me avergüenza decir niños que tienen un padre y una madre", ha afirmado el ultraderechista.