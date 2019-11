Nueva Zelanda aprueba con apoyo de la oposición una ambiciosa ley de "emisiones cero" contra la crisis climática

El Parlamento de Nueva Zelanda ha aprobado este jueves, con el apoyo de la oposición, una ley de emisión de "carbono Cero" para combatir la crisis climática, en cumplimiento con el Acuerdo de París para reducir los gases de efecto invernadero.

"Hoy hemos decidido algo de lo que estoy orgullosa....espero que esto signifique que las próximas generaciones vean que estamos en el lado correcto de la historia", ha dicho la primera ministra, Jacinda Ardern, ante el Parlamento en Wellington.

La ley tratará de mantener la emisión de gases por debajo de 1,5 grados, como estipula en el Acuerdo de París -del que Estados Unidos se retiró esta semana-, y supone un paso importante en la lucha contra la emergencia climática en la que está sumido el planeta, como han alertado más de 11.000 científicos de todo el mundo.

Proud to announce NZ has just passed historic climate change law to ensure a safe future for our kids and grandkids.



The Bill ensures we are at net zero carbon by 2050 as a country.



We’ve led the world before in nuclear free and votes for women, now we are leading again. 💚 pic.twitter.com/NnI29Oob4q