Primer muerto en Europa por coronavirus en un hospital de París

Una primera muerte de un paciente con coronavirus se ha producido en Europa, un turista chino de 80 años que estaba hospitalizado en París, anunció este sábado la ministra francesa de Sanidad, Agnès Buzyn.

El fallecido, originario de la provincia de Hubei –la más afectada en China–, había llegado a Francia el 16 de enero y llevaba desde el 25 de enero ingresado en el hospital Bichat de la capital francesa. Se encontraba en estado muy grave, con respiración artificial.

Buzyn, que compareció ante la prensa, explicó que hay otros seis pacientes con la enfermedad que se encuentran hospitalizados en Francia, pero no hay inquietud sobre su situación.

Más de 1.500 fallecidos en China

El COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus de Wuhan, pasó este sábado la barrera de los 1.500 fallecidos en China, según las últimas estadísticas, mientras el país continúa enviando personal médico a la provincia de Hubei, epicentro del brote, para tratar de contener la epidemia.

Este viernes se sumaron 143 nuevos decesos al recuento total de fallecidos en el país, que llega a 1.523, así como 2.641 casos confirmados, lo que eleva a más de 66.000 el número total de casos detectados, mientras que han sido dadas de alta más de 8.000 personas tras superar la enfermedad.

Según los datos oficiales publicados este sábado, se ha realizado seguimiento médico a más de 513.183 personas que han estado en contacto cercano con los infectados, de los cuales 169.039 siguen bajo observación. Pero donde la situación sigue siendo especialmente grave es en Hubei, donde los fallecidos llegan a las 1.457 personas. De las últimas 139 muertes certificadas allí, 107 se produjeron en su capital, Wuhan, que permanece en cuarentena "de facto" desde el pasado 23 de enero.

Pekín, en cuarentena

Entretanto, continúan las preocupaciones por el impacto del coronavirus en la segunda economía más grande del mundo, y la misma agencia Xinhua reconoció este sábado que la enfermedad está afectando fuertemente a "varias industrias", incluyendo el comercio minorista, la manufactura y el turismo. "Hoteles, restaurantes, centros comerciales y sitios turísticos que deberían estar en pleno apogeo están ahora vacíos", asegura.

También hay preocupación por la hasta ahora paulatina vuelta al trabajo tras las prorrogadas vacaciones por el Año Nuevo lunar, y en ciudades como Pekín, la capital china, la mayoría de los ciudadanos se mantienen aún encerrados en sus viviendas, las calles siguen desiertas y los locales comerciales cerrados, con la excepción de supermercados y pequeñas tiendas de alimentación.

Además, todas aquellas personas que regresen a la ciudad tras las prolongadas vacaciones deberán pasar obligatoriamente una cuarentena de 14 días en casa para ayudar a prevenir contagios del nuevo coronavirus, según informaron anoche medios locales. De acuerdo con el diario oficial Beijing Daily, que cita un grupo de trabajo local para la prevención de la epidemia, quienes no hagan dicha cuarentena serán castigados según la ley, aunque no especifica qué medidas se tomarán ni si las restricciones también se aplican a no residentes o a extranjeros.

En los bloques de viviendas, los residentes capitalinos que desean salir a la calle deben acudir antes a unos improvisados centros de control donde los guardias de seguridad miden la temperatura corporal y entregan unos pases identificativos.

Tres muertes fuera de China

Hasta la fecha, todos los decesos menos tres–en Filipinas, Hong Kong y este último en Francia– se han producido en la China continental y, aunque una treintena de países cuentan con casos diagnosticados de neumonía de Wuhan, China acapara en torno al 99% de los infectados.

En Europa se han detectado casos en Alemania (16), Francia (11), Reino Unido (nueve), Italia (tres), España (dos, ambos ya recuperados), Bélgica (uno) y Suiza (uno).

Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).