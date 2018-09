El Real Madrid recibe a Ahed Tamimi, la joven palestina que fue encarcelada por pegar una bofetada a un soldado israelí

Ahed Tamimi, la joven palestina que estuvo ocho meses en prisión por dar una bofetada a un soldado del Ejército de Israel, fue recibida este viernes por el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Según ha informado Marca, fue Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club, el encargado de recibir a Tamimi, que se ha convertido en un símbolo de resistencia palestina frente a la ocupación de Israel.

La joven, que fue puesta en libertad el pasado 29 de julio y ha visitado el estadio acompañada de su padre, ha recibido de las manos de Butragueño una camiseta del club blanco con su nombre.

El embajador de Israel en España, Daniel Kutner, ha criticado esta recepción y ha anunciado que hoy no acudirá al Santiago Bernabéu para ver el derbi frente al Atlético de Madrid. Además, Kutner ha asegurado que Tamimi "no es una luchadora pacífica sino una defensora de la violencia y el terror".

"Las instituciones que la recibieron y festejaron alientan indirectamente la agresión y no el diálogo y el entendimiento que necesitamos", ha añadido.

Ahed Tamimi no es una luchadora pacífica sino una defensora de la violencia y el terror. Las instituciones que la recibieron y festejaron alientan indirectamente la agresión y no el diálogo y el entendimiento que necesitamos.

Hoy no voy al Bernabéu. @realmadrid @PSOE