"Un nuevo Reino Unido glorioso": las portadas de los principales periódicos británicos tras el Brexit

Este sábado es el primer día de Reino Unido fuera de la UE y los principales periódicos británicos han dedicado sus portadas a este hecho histórico. Reino Unido ha salido de la UE 47 años después de su ingreso y es la primera vez en la historia del bloque que un Estado decide abandonarlo.

"El día que dijimos adiós", titula The Guardian. El periódico regala como suplemento 27 cartas de despedida de europeos.

THE GUARDIAN: The day we said goodbye #TomorrowsPapersTodaypic.twitter.com/3jq8n3c6dQ — Neil Henderson (@hendopolis) January 31, 2020

The Daily Mail también ha aprovechado la ocasión para hacer un regalo a sus lectores. El periódico regala un paño de cocina con el lema "un nuevo amanecer para Reino Unido".

MAIL: How many more UK victims of virus? #TomorrowsPapersTodaypic.twitter.com/dW72mAt2hG — Neil Henderson (@hendopolis) January 31, 2020

El periódico The Sun titula "make leave... not war", parafraseando el clásico lema 'make peace not war' y citando el discurso del primer ministro Boris Johnson en el que dijo que su trabajo ahora era unir el país.

Tomorrow's front page: @BorisJohnson last night vowed to heal bitter Brexit divisions as Britain left the EU after 47 years. https://t.co/u6H1tb8ckKpic.twitter.com/iH6J5ZnoGN — The Sun (@TheSun) January 31, 2020

The Times titula con un simple "adiós a Europa" y dedica el subtítulo a las celebraciones de pro-Brexit de este viernes en la plaza del Parlamento.

"Se levanta y brilla, es un nuevo Reino Unido glorioso", reza Daily Express en su "edición histórica del Brexit".

EXPRESS: Rise and Shine...it’s a glorious new Britain #TomorrowsPapersTodaypic.twitter.com/DGJBEcQTmL — Neil Henderson (@hendopolis) January 31, 2020

Un tono más escéptico refleja Daily Mirror, que afirma: "Ahora construyan el Reino Unido que nos prometieron".

MIRROR: Now build us the Britain we were promised... #TomorrowsPapersTodaypic.twitter.com/XHyAGTrC2q — Neil Henderson (@hendopolis) January 31, 2020

"Johnson aumenta la presión sobre la UE", señala The Daily Telegraph.