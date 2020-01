Reino Unido comienza su andadura como país fuera de la UE 47 años después

Y se hizo el Brexit, "el momento cuando llega el amanecer y el telón se levanta en un nuevo acto". Estas han sido las palabras utilizadas por el primer ministro Boris Johnson en su discurso publicado unos minutos antes de que Reino Unido abandone el club europeo 47 años después de su ingreso. "Es un momento de renovación nacional y cambio", ha afirmado.

"Nuestro trabajo como Gobierno, mi trabajo, es unir este país y llevarnos hacia adelante", ha señalado Johnson. "Es el amanecer de una nueva era en la que ya no aceptamos que nuestras oportunidades de vida dependan de la parte del país en la que creces".

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/zZBsrf4BLe — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 31, 2020

Londres ha recibido el Brexit con una cuenta atrás proyectada en la fachada de Downing Street y con los edificios iluminados con los colores de la bandera nacional. En la plaza del Parlamento, rodeada de ‘Union Jacks’ izadas para la ocasión, los ‘brexiters’ más convencidos celebran una fiesta convocada por la campaña Leave Means Leave y cuyo invitado estrella es Nigel Farage, una de las caras más visibles del euroescepticismo británico.

"Para mucha gente este es un asombroso momento de esperanza, un momento que pensaban que nunca llegaría. Hay muchos, por supuesto, que tienen una sensación de ansiedad y pérdida", ha afirmado el primer ministro. "Lo más importante de esta noche es que esto no es un final, sino un comienzo", ha añadido.

Johnson ha indicado que la UE, "con todas sus cualidades, ha evolucionado en los últimos 50 años en una dirección que ya no conviene a este país". "Ahora es el momento de liberar todo el potencial de este gran país". El primer ministro ha afirmado que es el momento de utilizar la "soberanía recuperada para cumplir los cambios por los que votó la gente". "Ya sea controlando la inmigración, creando puertos libres, liberando nuestra pesca, firmando acuerdos comerciales o simplemente haciendo nuestras leyes para el beneficio de la gente".

El alcalde de la capital, Sadiq Khan, laborista y contrario a la salida de la UE, ha intentado contraprogramar las celebraciones y ha lanzado la campaña #LondonIsOpen, empapelando la ciudad con carteles con el lema "todo el mundo es bienvenido". "Londres es una ciudad abierta. Hoy y siempre", marcaban las pantallas del metro que avisan de la llegada de los próximos trenes.

❤️💔🇪🇺 This just about broke me at Bank station this morning. #LondonIsOpenpic.twitter.com/UEjVwjs4Qg — Suzanne Wheatley 🕷🇪🇺 (@suzyredred) January 31, 2020

"Puede que Reino Unido se vaya hoy de la UE, pero Londres sigue siendo un faro para las ideas progresistas, los valores liberales, la decencia y la diversidad", ha señalado Khan, que este viernes, horas antes del momento más esperado durante tres años y medio –el referéndum del Brexit fue en junio de 2016–, ha recibido en el Ayuntamiento a residentes europeos que han podido consultar gratuitamente a abogados especializados en inmigración. También ha habido "servicios de apoyo emocional" y se ha repartido té y dulces.

Durante el día, Johnson ha convocado una reunión del consejo de ministros para debatir el futuro del país. El lugar escogido, la ciudad de Sunderland, no ha sido casualidad. Esta urbe del norte de Inglaterra fue la primera que anunció sus resultados y que votó a favor de la salida. Antes de la reunión del Ejecutivo, el primer ministro ha visitado a trabajadores de la ciudad y bromeaba: "La moto es la mayor alegría de mi vida, aparte del Brexit, por supuesto".

Los líderes de las tres principales instituciones europeas también han tenido su encuentro simbólico. Este jueves, víspera del Brexit, David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, se reunieron en la casa de Jean Monnet, uno de los fundadores del proyecto europeo para discutir el futuro de una Europa sin Reino Unido.

Los tres dirigentes europeos han celebrado este viernes una rueda de prensa conjunta. "Acaba medio siglo de Reino Unido en la UE, pero la experiencia nos ha demostrado que la fortaleza está en la unidad. En ningún lugar hay 27 naciones con 24 idiomas, trabajando y viviendo juntos. No es por accidente, es por siglos de historia compartida, y la determinación de dibujar un futuro junto", ha afirmado Von der Leyen.

"El día de hoy es una herida", ha reconocido Sassoli, "¿hemos hecho todo lo posible para hacer entender el valor de Europa? Creo que hay que hacerse la pregunta. Este día entrará en la historia de Europa. Pero hay que estar unidos en la defensa de un espacio vital para Europa y los ciudadanos del mundo".

Mientras tanto, el exprimer ministro David Cameron, que convocó el referéndum en 2016 para aplacar a los euroescépticos de su partido y que dimitió tras el resultado, también ha declarado ante los medios. "Obviamente es un día muy importante para nuestro país. Obviamente lideré la campaña para permanecer, pero siempre acepté el resultado del referéndum y sabía que este día iba a llegar", ha afirmado. "Como dije en el momento del referéndum, somos una de las mayores economías del mundo y podemos hacer un éxito de la elección que hemos tomado".

"We can make a success of the choice we made and I'm sure that's what we will do" says former Prime Minister David Cameron.



The UK will leave the European Union at 11pm tonight.



Read more about what happens when we leave, here: https://t.co/nR0yYljtDVpic.twitter.com/jIVTyXrICd — Sky News (@SkyNews) January 31, 2020

"Aquí en Escocia, dado que el Brexit se da contra la voluntad de la inmensa mayoría de nosotros, la tristeza estará teñida de ira", ha afirmado la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, este viernes en un discurso. "Nuestro objetivo es persuadir a una mayoría en Escocia para votar por la independencia. A las 23.00 de hoy, el Reino Unido que Escocia votó a favor de permanecer en 2014 –un Reino Unido dentro de la UE– ya no será una realidad", ha añadido.

Sede del Gobierno autónomo de Esocia en St Andrew's House, Edimburgo, iluminada con los colores de la bandera europea horas antes de la culminación del Brexit Jane Barlow / PA Wire / dpa

Sturgeon ha mandado una carta este viernes a los líderes europeos afirmando que "Escocia espera volver a ser miembro de la UE como un miembro más en el futuro". "Por favor, mantened una llama encendida por Escocia", ha concluido.