La Unión Europea se conjura para digerir el Brexit y mirar al futuro: "La fortaleza está en la unidad"

La UE a 28 ha muerto, larga vida a la UE. Algo así, parafraseando el espíritu de las sucesiones monárquicas en el siglo XV es lo que han venido a proclamar los tres presidentes de las principales instituciones europeas: Charles Michel, del Consejo Europeo; David Sassoli, del Parlamento Europeo; y Ursula von der Leyen, de la Comisión Europea.

A escasas horas de la marcha de Reino Unido de la UE, las figuras que personifican la UE han reivindicado su fortaleza y el valor de la unidad ante los retos presentes: la crisis climática y la revolución digital.

"Es un día particular para Europa", ha arrancado Sassoli, en italiano, "se inicia una estación nueva. Hoy a media noche, Reino Unido saldrá. Después de tres años de trabajo en las negociaciones, la UE ha conseguido avances con la discusión: se ha conformado un espacio europeo precioso para los europeos y el mundo, un mercado europeo, el primero del planeta".

Sassoli ha recordado que ahora empieza otra discusión, la de la relación futura entre la UE y Reino Unido: "Será natural defender nuestros intereses, con amistad y fraternidad, pensando en nuestros ciudadanos. Estamos en vísperas de revoluciones digitales, el futuro de Europa, la escena geopolítca... Ante eso, hay que reforzar nuestra unión y pensar en la conferencia sobre el futuro de Europa, donde discutir los objetivos y no sólo concentrarse en los instrumentos, también en las políticas y un debate con la sociedad civil".

"El día de hoy es una herida", ha reconocido Sassoli, "¿hemos hecho todo lo posible para hacer entender el valor de Europa? Creo que hay que hacerse la pregunta. Este día entrará en la historia de Europa. Pero hay que estar unidos en la defensa de un espacio vital para Europa y los ciudadanos del mundo".

El presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, también ha reconocido estar ante "un día excepcional, con sentimientos mezclados. Abrimos un nuevo capítulo, para construir una UE más fuerte y ambiciosa. Hemos discutido las tres cómo mejorar la cooperación y encarar los desafíos, como el cambio digital y el climático. Tenemos valores fuertes, el Estado derecho, 27 democracias, mercado único... Tenemos que pensar cómo usar nuestras herramientas de forma más eficiente, y hacer más por los ciudadanos. En los próximos meses tenemos que demostrar que este proyecto único es optimista para los ciudadanos".

Sobre la negociaciones que se van a abrir ahora, Michel ha lanzado un mensaje claro: queremos tener las relaciones más estrechas posibles con Reino Unido, pero cuanto más se aleje, menos estará en el mercado europeo".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recordado una frase de Jean Monnet: "No soy pesimista ni optimista, estoy determinado". Lo que le ha dado pie para afirmar que ella, Sassoli y Michel están "determinados" para hacer avanzar la UE: "Sabemos que el sol sale mañana y un nuevo capitulo para la UE a 27 empezará. Queremos que la UE siga liderando en clima y en la revolución digital. Acaba medio siglo de Reino Unido en la UE, pero la experiencia nos ha demostrado que la fortaleza está en la unidad. En ningún lugar hay 27 naciones con 24 idiomas, trabajando y viviendo juntos. No es por accidente, es por siglos de historia compartida, y la determinación de dibujar un futuro juntos. No hay dudas de que los desafíos y las oportunidades no han cambiado por el Brexit: el cambio climático y la revolución digital".