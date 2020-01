"Un nuevo amanecer para Reino Unido": las portadas de los principales periódicos británicos sobre el Brexit

Llega el 31 de enero, el 'Día B' en el que Reino Unido se despide oficialmente de la UE. Tras 10 meses de retraso, tres prórrogas y más de una veintena de dimisiones, el país sale este viernes a las 23 horas de Londres del bloque comunitario. El Brexit se hace efectivo y los principales periódicos británicos no podían llevar otro tema en sus portadas.

"Pequeña isla", destaca The Guardian en su portada junto a una imagen con un castillo de arena y la Union Jack, con el siguiente subtítulo: "Tras 47 años de historia común, Reino Unido deja la UE hoy a las 11 de la noche, el mayor riesgo en una generación".

"A las 11 de la noche nuestra orgullosa nación abandona la UE -todavía amiga de Europa, pero nuevamente libre e independiente tras 47 años. Ahora, en este día trascendental, saludamos... un nuevo amanecer para Reino Unido", escribe el Daily Mail.

"Hoy Reino Unido deja la UE. ¿Inevitable que algún día nos volvamos a unir?", se pregunta The Independent tras escribir rodear la palabra "adiós" en varios idiomas comunitarios junto con las estrellas que componen la bandera de la Unión, una de ellas en negro.

Para The Daily Telegraph, "esto no es un final, sino un nuevo comienzo". El diario conservador también lleva un suplemento con "la campaña que ha cambiado la historia".

