La charla de Residente y Alexandria Ocasio-Cortez sobre el coronavirus: "Está amplificando todas las injusticias que ya teníamos"

La conversación comenzaba escasos minutos después de las 18:00 horas en Puerto Rico, las 00:00 en España. A un lado, el rapero y compositor puertorriqueño René Pérez Joglar, también conocido como Residente y por haber sido parte fundamental del grupo Calle 13. Al otro, la congresista demócrata estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), uno de los fenómenos sociales de la política norteamericana actual. Cada uno desde sus respectivos lugares de confinamiento, mantuvieron este lunes una charla en directo en Instagram que giró en torno a Puerto Rico, Donald Trump, Joe Biden y la gestión de la epidemia de coronavirus en EEUU.

"Supongo que iré traduciendo después, para mí es muy importante es tenerte aquí, así que gracias por tu tiempo", dijo el cantante, encargado de formular las preguntas, para iniciar lo que se pensaba que iba a ser una sesión completamente en inglés. "Gracias por tenerme aquí, yo tengo que practicar mi español también", respondió en español, entre risas, la legisladora nacida en el Bronx (Nueva York) y de ascendencia puertorriqueña, que alternó ambos idiomas durante los 40 minutos de conversación en un gesto hacia los seguidores hispanohablantes en redes sociales.

"Una de las cosas que estamos viendo con el coronavirus es que está amplificando todas las injusticias que ya teníamos. Por ejemplo, para nuestros hermanos y hermanas de la comunidad negra, o para nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, ha amplificado las desigualdades en materia de salud", dejó claro nada más arrancar Ocasio-Cortez, que se convirtió en la mujer más joven elegida para el Congreso en toda su historia y ya es un icono para la izquierda progresista de Estados Unidos. Residente, que también ha participado en actos políticos y sociales en los últimos años, la definió "una persona necesaria para que el mundo se mueva hacia adelante y no vaya en retroceso".

Durante la conversación, ambos reflexionaron sobre la situación que atraviesa Nueva York, epicentro de la epidemia en EEUU. En la ciudad se han confirmado más de 106.000 casos positivos de coronavirus y ha superado las 6.000 muertes. Los hospitales están al límite, las morgues están saturadas y la crisis sanitaria está sacando a flote con toda su crudeza las desigualdades sociales. "Lo que está sucediendo en Nueva York es un ejemplo vivo de hacia adónde puede ir el capitalismo. La gente que está muriendo en Nueva York son los que no tienen. Los que tienen, tienen la oportunidad de salvarse. Latinoamericanos, afroamericanos... todas las minorías son las que están sufriendo esta pandemia exageradamente y es triste", afirmó Residente. "Nueva York, que es una de las ciudades más importantes se ve claro que no funciona el sistema y hay que cambiarlo".

"Exactamente", respondió Ocasio-Cortez. "Es una locura. Somos el país más rico, más avanzado en el mundo, tenemos la tecnología.... y no podemos garantizar el seguro médico a las personas en EEUU. Una persona que trabaja en una tienda, por ejemplo, no puede depender de ser tratada en el hospital sin caer en bancarrota", recalcó.

"De las diez comunidades más impactadas por el virus, cinco son en mi distrito congrecional, en Queens, son comunidades latinas, indocumentadas, inmigrantes, afroamericanas. En nuestra comunidad, lo que veo, es que los pacientes antes de ser intubados están preguntando: '¿Cuánto le va a costar a mi familia?'. Eso no pasa en un país rico y moderno, eso pasa en un país brutal para las familias trabajadoras. Tenemos que cambiar este sistema porque tenemos que garantizar los medicamentos", prosiguió la congresista.

La líder demócrata también criticó que la administración Trump esté "intentando crear acuerdos de exclusividad y exención de impuestos para las compañías farmacéuticas". "Hay cosas que podríamos hacer si quisiéramos, como que determinadas vacunas esenciales o equipos fueran de propiedad pública, o al menos hacer versiones públicas de estos equipos. Esto no debería ser los kit de pruebas de coronavirus de Nike contra los de Adidas. Es así como está estructurado el sistema".

Además, Alexandria Ocasio-Cortez defendió que, tras el histórico paquete de emergencia aprobado hace unas semanas, aún queda mucho que hacer en el en Congreso para proteger a las familias más afectadas por la crisis. "Tiene que haber una moratoria del pago de las hipotecas y los alquileres. "Millones de personas están sin trabajo y les seguimos diciendo que tienen que pagar el alquiler. Esto es ridículo y es un error. Si no lo solucionamos, habrá gente que se quede sin casa, y tenemos que proteger a las familias trabajadoras", agregó.

El artista también le expresó su preocupación por el riesgo, dijo, de que personas procedentes de EEUU y con probabilidad de contagio continuaran aterrizando en Puerto Rico al no poder "cerrar los aeropuertos" sin el permiso del Gobierno federal de Trump. "La isla debe tener el poder cerrar si es necesario", respondió AOC, tras subrayar que hay "muchos viajes" que no son esenciales, sino que son "vacaciones". La isla ha registrado 923 casos positivos de COVID-19 y 45 fallecimientos.

En este sentido, la congresista también criticó "las políticas colonialistas" de la administración estadounidense. "Varias congresistas hemos tratado de luchar por la isla. Pero Trump tienen un odio a la isla que es personal, es personal. Si tiene la palabra 'Puerto Rico' él no quiere pasarlo y él no quiere ayudar. Pero también es importante reconocer que estos problemas fueron anteriores a Trump, porque antes de él, fue la Junta [entidad de control al Gobierno de Puerto Rico impuesta por Washington] y eso fue una administración demócrata", apuntaló. "Trump es un síntoma, uno de los mayores síntomas de los problemas más profundos de desigualdad estructural".

Sobre Biden: "No es la opción que muchos queríamos"

El cantante también mencionó "el reto" para quienes empujan por una "agenda progresista" que implica que el exvicepresidente Joe Biden sea candidato en las elecciones de noviembre tras la retirada de Bernie Sanders, que ambos apoyaban. "Su postura neoliberal será mejor que Trump, todo es mejor que Trump, pero no conseguirá todos los cambios que necesitamos, y el interés de las corporaciones y otros grupos continuará dictando las políticas", aseguró René.

"Si somos honestos, tenemos que serlo, esta no es una posición cómoda. Para mucha gente, estas no son las dos opciones para noviembre que queríamos. A veces, cuando las primarias finalizan, hay una mala cultura entre los demócratas de 'estás con nosotros o contra nosotros'. Y si te atreves a criticar al candidato de cualquier manera es que estás del lado de Trump. Tiene que haber más matices, porque si sofocas eso, solo creas resentimiento y no debemos hacerlo", contestó AOC.

"Como latinos", prosiguió la congresista en español, "tenemos un papel muy importante en estas elecciones. Somos votantes en estados muy importantes para los demócratas y tenemos que usar ese poder para empujar por políticas que son para nosotros, en temas como la inmigración o las familias trabajadoras. Usar ese poder para empujar a Joe Biden, con él tenemos más espacio. Esta es una elección de vida o muerte y en Puerto Rico ya sabemos eso con María o Irma [huracanes que azotaron la isla] y con los terremotos", zanjó Ocasio-Cortez.