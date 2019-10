La UE espera que Johnson "informe de los siguientes pasos" mientras se prepara para una prórroga del Brexit

Bruselas espera noticias del Gobierno del Reino Unido, después de que la Cámara de los Comunes tumbara su calendario exprés para aprobar el acuerdo del Brexit para salir el 31 de octubre como había prometido Boris Johnson.

Pero acelera las consultas entre los 27 líderes de la Unión Europea para conceder la prórroga hasta el 31 de enero, como pidió el primer ministro británico el sábado por la noche a desgana, sin firmar y obligado por el Parlamento británico.

🇪🇺🇬🇧 @EU_Commission takes note of tonight’s result and expects the U.K. government to inform us about the next steps. @eucopresident is consulting leaders on the UK’s request for an extension until 31 January 2020. — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 22, 2019

"La Comisión Europea toma nota del resultado de esta noche y espera que el Gobierno del Reino Unido nos informe sobre los próximos pasos. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, está consultando a los líderes sobre la solicitud del Reino Unido de una extensión hasta el 31 de enero de 2020", ha tuiteado la portavoz del Ejecutivo comunitario, Mina Andreeva.

La duración de la prórroga terminará dependiendo de los ritmos en Reino Unido: si hay o no convocatoria electoral, si hay o no calendario de la tramitación del acuerdo, si se atasca más o menos el acuerdo en los Comunes y los Lores, si se confía más o menos en el Gobierno británico en ser capaz de sacar el acuerdo adelante...

El propio Tusk se ha mostrado favorable a conceder la prórroga, y hacerlo por "procedimiento escrito", sin necesidad de una cumbre extraordinaria.

Following PM @BorisJohnson’s decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) October 22, 2019

En su intervención en el Parlamento Europeo, Tusk ha explicado este martes que está consultando "a los líderes cómo reaccionar, pero el resultado dependerá de lo que decida o no decida el Parlamento británico. Tenemos que estar preparados para cualquier escenario, pero un Brexit sin acuerdo no será nuestra decisión". Y ha sentenciado: "Debemos tomarnos en serio la petición de prórroga".

My last words @Europarl_EN: Thank you for your responsible position on #Brexit and extension. After what I have heard in this chamber today, I have no doubt that we should treat the British request for extension in all seriousness. — Donald Tusk (@eucopresident) October 22, 2019

Al tiempo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, encarnaba el hastío de los 27 con el Gobierno británico: "Hoy intervengo en el Parlamento Europeo después de haberlo hecho en 104 ocasiones. En muchos de estos debates he tenido que debatir el Brexit con ustedes, me ha dolido pasar tanto tiempo con el Brexit, y sólo pensaba en qué podía hacer la UE por sus ciudadanos. Ha sido una pérdida de tiempo y energía".

"Lamento la decisión del Reino Unido", ha proseguido Juncker, "pero podemos mirarnos a los ojos y saber que hemos hecho todo lo que teníamos a nuestro alcance por una salida ordenada. También hemos preparado a la UE para todas las eventualidades. Seguimos de cerca las evoluciones en Westminster, y no es imaginable que este Parlamento ratifique el acuerdo antes que Londres".

El primer ministro irlandés, actor protagonista en toda la película del Brexit, ha reconocido que hay que "esperar a los siguientes pasos, incluido un calendario para la legislación del acuerdo y la necesidad de una prórroga".

It’s welcome that the House of Commons voted by a clear majority in favour of legislation needed to ennact Withdrawal Agreement. We will now await further developments from London and Brussels about next steps including timetable for the legislation and the need for an extension — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) October 22, 2019

El presidente de la comisión del Brexit del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, no se mostraba tan feliz con la idea de una prórroga.

You’re all thinking: another extension. I am thinking: another three weeks listening to Farage pic.twitter.com/Cob2wPmghP — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) October 22, 2019

"Todos estáis pensando: otra prórroga", ha tuiteado, "pero yo pienso: otras tres semanas aguantando a Farage [líder del Partido del Brexit".