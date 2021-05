Las urnas después del Brexit: las elecciones locales en Inglaterra pueden ser las últimas para muchos europeos

Este jueves se celebran elecciones locales en Inglaterra y elecciones al parlamento tanto en Escocia como en Gales. En Inglaterra, los ciudadanos votan a sus representantes locales y regionales, al alcalde de Londres y a la Asamblea de Londres, entre otros.

En estas elecciones locales pueden participar no solo los ciudadanos británicos, sino también cualquier ciudadano de un país miembro de la Unión Europea residente en Inglaterra, un derecho que siempre han tenido. Sin embargo, esta podría ser la última vez que muchos europeos puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones locales del país.

"Después de estas elecciones, Reino Unido abordará el derecho al voto local de forma bilateral para Inglaterra. Hasta ahora, las autoridades han llegado a un acuerdo con Polonia, España, Portugal y Luxemburgo sobre los derechos de los votantes en las elecciones locales. Estos acuerdos afectan a ciudadanos británicos en estos países europeos y viceversa", explica Alexandra Bulat, presidenta de la red de jóvenes europeos en The3million, una organización sin ánimo de lucro que hace campaña por los derechos de los europeos en Reino Unido.

Tras la salida de Reino Unido de la UE, este derecho de los europeos ha quedado en el limbo. El Acuerdo de Retirada firmado entre la Unión Europea y el país incluía el voto como parte de los derechos que se salvaguardaron. Por otro lado, esta competencia no depende del Gobierno de Reino Unido, sino que cada territorio de Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda Norte) puede decidir si permite votar a los europeos residentes. Así, tanto Escocia como Gales acordaron que los europeos sí podrían votar en sus elecciones locales y en las elecciones al parlamento de sus respectivos territorios.

En Inglaterra, en cambio, de forma automática y mientras no haya acuerdos bilaterales con el país de origen, los ciudadanos de la UE han perdido un derecho que sí tenían antes del Brexit. Es Inglaterra quien tiene la última palabra sobre ello. "La legislación existente necesitará ser modificada y quitar el derecho a votar –y a ser votado– a los ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones locales tras el Brexit", señalan los autores de una publicación del Parlamento de Reino Unido.

Si Inglaterra no llega a un acuerdo con cada uno de los países de la UE de cara a las próximas elecciones locales, se producirá una situación de desigualdad entre los ciudadanos europeos residentes en las islas. Con los acuerdos firmados hasta el momento, los griegos, por ejemplo, no podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones locales mientras que un polaco si podrá. "Los derechos de votación a nivel local deberían ser protegidos. En el referéndum, nos prometieron que nuestros derechos no cambiarían. Esto incluye nuestro derecho al voto. Los ciudadanos europeos en Reino Unido deberían mantener esto en el futuro, tal y como se prometió", reclama Alexandra.

Una campaña muy diferente de las españolas

Para muchos, por tanto, estas elecciones podrían ser las últimas en las que podrán ejercer un derecho que les de voz sobre el futuro del país en el que residen y poder, de esta forma, elegir a unos representantes que velen por sus derechos. Sin embargo, muchos europeos no saben que tienen este derecho. Según el último informe de la Comisión Electoral (2016), solo un 53% de los europeos estaban registrados para votar, en comparación con el 86% de los ciudadanos de Reino Unido.

¿Cuáles son las causas de la baja participación de los europeos? "Llevamos un año con la crisis de la COVID-19. Hay una gran preocupación alrededor de la votación, sobre cómo de seguro será ir a votar", explica Alexandra. "Existe además algo de desinformación y confusión respecto a este tema. Algunos no son conscientes de que pueden votar y otros europeos que votaron en el pasado creen que ya no pueden votar por el Brexit".

Por otro lado, muchas personas no entienden cómo funcionan las elecciones locales en Inglaterra, según dice Celso Blanes, un español afincado en Londres. "Hay tres papeletas en estas elecciones, eliges a los representantes de la ciudad, los representantes de tu distrito y al alcalde. Entre esas tres cosas, hay mucha gente que no lo entiende, que no sabe quiénes son sus representantes. Directamente, se pasa de ir a votar, y por ello normalmente la participación electoral es muy baja", explica Celso. En comparación con España, donde se hace campaña y los medios de comunicación bombardean a la audiencia con información, aquí apenas hay publicidad sobre ello ni hay carteles por la calle. "Casi ni te enteras de que hay elecciones", dice.

Frente a la escasa información, situación agravada este año por la pandemia y la falta de un candidato fuerte en Londres, los europeos remarcan la importancia de ejercer ese derecho y mantenerlo tras el Brexit.

"Es importante para cualquier ciudadano europeo que si queremos que nos tengan en cuenta, nos dejen votar. De esta manera podremos mostrar nuestra importancia e influencia", afirma Ruta Dalton, de origen lituano y residente de Peterborough, una pequeña localidad del centro de Inglaterra. "Somos alrededor de cuatro millones, necesitamos manifestar que somos un bloque de votantes importante (…) Quizá, si somos suficientemente fuertes en el voto, podríamos votar en las elecciones generales". Las próximas elecciones generales están programadas para el 2 de mayo de 2024.

Otro ciudadano que se muestra de acuerdo con estas afirmaciones es Robert Iatan, un joven procedente de Rumania que lleva en Inglaterra desde los 10 años y, sin embargo, no ha querido adquirir la ciudadanía británica. "Creo que la razón por la que es tan importante votar es porque es una de las pocas oportunidades que tenemos de expresar nuestro punto de vista, lo que nos gusta y lo que no nos gusta (…) Creo, además, que es especialmente importante si eres joven, ya que se trata de nuestro futuro" afirma.

Una de las demandas desde diferentes organismos y organizaciones durante el periodo de negociación fue garantizar los derechos de todos los ciudadanos de la UE. "No me gusta el hecho de que tengan que hacer acuerdos bilaterales, solo para asegurar un derecho que ya teníamos. Nosotros teníamos ese derecho, y ahora nos lo han quitado, sin conocer nuestro punto de vista", dice Iatan.

"El hecho de que se haya llegado a algunos acuerdos es algo positivo", dice el rumano. Cree que "el Gobierno de Reino Unido debería hacer más. Por ejemplo, decir si quiere realmente garantizar sus derechos y cómo lo van a hacer con cada país".

New Europeans, otra organización que hace campaña por los derechos de los europeos, pedía en una de sus declaraciones al Gobierno británico que confirmarse que garantizará el derecho a voto de los ciudadanos europeos en Reino Unido para los comicios locales y regionales "al margen de si existe un acuerdo bilateral".