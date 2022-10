Borrell: “Un ataque nuclear contra Ucrania provocaría una respuesta tan poderosa que el ejército ruso sería aniquilado”

“Cualquier ataque nuclear contra Ucrania provocaría una respuesta, no nuclear, pero una respuesta militar tan poderosa que el ejército ruso será aniquilado”. Así lo ha afirmado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en un acto en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica): “Putin no puede permitirse marcarse un farol. Tiene que quedar claro que quienes apoyamos a Ucrania, la UE y sus Estados miembros, Estados Unidos y la OTAN tampoco se están marcando un farol”.

El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores ha proseguido: “Putin no debería marcarse un farol. Este es un momento grave en la historia y tenemos que mostrar nuestra unidad y nuestra fuerza y nuestra total determinación”.

“El mundo necesita que termine esta guerra”, ha reconocido Borrell, “porque las consecuencias de esta guerra, no para los ucranianos que soportan los costes más altos; no para nosotros, que estamos preocupados por la factura de la luz o por si vamos a tener gas este invierno; sino por millones de personas en todo el mundo para las que es mucho más difícil que para nosotros”.

¿Qué quiere decir? “Miran a Somalia, por ejemplo, y vean las consecuencias de la guerra y del cambio climático, que juntos crean una situación dramática. ¿Se imaginan que hoy en el mar Negro hay más de 100 barcos cargados con dos millones de toneladas de grano, uno al lado del otro, cargados con dos toneladas de grano esperando ser controlados para pasar por el Bósforo y llegar a los mercados mundiales. La gente los está esperando. Y, para algunas personas, llegarán demasiado tarde. La gente se va a morir de hambre porque el grano está parado esperando un control”.

Borrell ha definido la UE como “un jardín” en oposición al resto del mundo, “que es una selva, y la selva podría invadir el jardín y los jardineros deberían cuidar el jardín. Pero un bonito jardín, pequeño, rodeado de altos muros para evitar que entre la selva no va a ser una solución, porque la selva tiene una gran capacidad de crecimiento y el muro nunca será lo suficientemente alto como para proteger el jardín. Los jardineros tienen que ir a la selva. Los europeos tienen que estar mucho más comprometidos con el resto del mundo. De lo contrario, el resto del mundo nos invadirá por diferentes medios”.

“Tenemos que estar mucho más comprometidos con el resto del mundo”, ha proseguido Borrell: “Somos gente privilegiada, construimos la combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social, y no podemos pretender sobrevivir como una excepción”.

La reflexión de Borrell llega dos días después de que pusiera firmes a los embajadores que la UE tiene repartidos por todo el mundo. “Sois mis oídos, mis ojos, tendría que ser la persona más y mejor informada del mundo, la tarea no es fácil, pero seguro que podemos hacerlo mucho mejor”, ha dicho en su discurso, en el que desgranaba problemas que afronta Europa.

Borrell dijo a sus embajadores: “La comunicación es nuestro campo de batalla. No peleamos con armas, gracias a Dios. Pero tenemos que luchar en comunicación. Paso mucho tiempo haciendo comunicación, hablando a las entradas de las reuniones, a las salidas. Mi blog, que no es mi diversión intelectual, es mi consigna, y me sigue sorprendiendo que en algunas delegaciones parece que no toman en consideración nuestra comunicación y no tuitean y retuitean los mensajes que estamos emitiendo desde el centro. Tenéis que ser una red que esté repitiendo, transmitiendo, insistiendo... Esta es una batalla que no estamos ganando porque no estamos peleando lo suficiente. Es una pelea. Además de conquistar espacios, hay que conquistar las mentes. Los rusos y los chinos son muy buenos en eso. Tienen granjas que se repiten sistemáticamente, tocando a todos en el mundo una y otra vez, una y otra vez. No tenemos un Russia Today o un Sputnik. Ni siquiera una Radio Libertad”.