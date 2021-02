El jefe de la diplomacia europea y ex ministro de Exteriores español, Josep Borrell, ha pedido en Moscú, ante la prensa y acompañado del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, la liberación del opositor Alexei Navalni; "una investigación independiente sobre su envenenamiento" y la "gran preocupación por la detención" de miembros de la oposición.

"Mi visita coincide con el arresto y sentencia de Alexei Navalni y el arresto de mil manifestantes. Le he transmitido al Ministro Lavrov nuestra profunda preocupación. Si bien respetamos plenamente la soberanía rusa, los derechos humanos y las libertades políticas son fundamentales para nuestro futuro común, tanto para la Unión Europea como para Rusia", ha afirmado el Alto Representante.

En respuesta, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha hablado del encarcelamiento de los líderes independentistas catalanes: "Hay tres que están en prisión sentenciados a diez años por por organizar un referéndum, una decisión que la justicia española no ha revocado pese a que tribunales de Alemania y Bélgica hayan fallado en contra. Ante esto, España ha defendido su sistema judicial y ha pedido no dudar de sus decisiones. Eso es lo que queremos de Occidente en términos de reciprocidad".

En realidad, los fallos de los tribunales alemanes y belgas no son respuesta a las sentencias de los presos de octubre de 2019, sino a las peticiones de extradición de quienes no están presos ni juzgados al haber salido de España tras el 1-O, como son Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig. En concreto, el fallo alemán rechaza la euroorden cursada contra el expresident a su paso por Alemania –en julio de 2018–, y los fallos belgas, en contra de la extradición del ex conseller de Cultura, de forma definitiva el pasado enero. En el primer caso tenía que ver con los delitos por los que les reclamaba el Supremo –entre otros, rebelión– y, en el segundo, por entender la justicia belga que el Supremo no era el órgano competente para llevar el caso.

"Hay muchas situaciones en Europa en las que se sospecha de que los tribunales adoptan decisiones motivadas políticamente", ha dicho Lavrov, intentando una analogía entre los dos casos, pidiendo para Rusia con respecto a Navalni lo que España pide con respecto a los líderes independentistas catalanes.

Fuentes del Gobierno español han rechazado, de momento, responder a las declaraciones del ministro de Exteriores ruso: "Sería precipitado y osado hacer una interpretación en estos momentos, cuando acaban de producirse las declaraciones. Lo estudiaremos y construiremos una respuesta si así lo merece".