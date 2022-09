Borrell, sobre la respuesta de la UE a Putin: “Las cosas no patinan tanto, Rusia ingresa un 18% menos por petróleo y gas”

Josep Borrell defiende la respuesta de la UE ante la invasión rusa de Ucrania. “Las cosas no patinan tanto”, ha dicho el jefe de la diplomacia europea ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Y ha añadido: “Si comparamos de enero a agosto de este año con el mismo periodo del año pasado, el presupuesto del Estado ruso ha ingresado un 18% menos por las ventas de petróleo y gas”.

Además, el Alto Representante para la Política Exterior, ha argumentado en respuesta al eurodiputado italiano Fabio Castaldo (M5S): “Y el gran superávit que tenía, se está fundiendo porque en los últimos meses los ingresos por las ventas de hidrocarburos han caído mucho, un 18% de caída hasta agosto”.

“Hasta ahora”, ha dicho Borrell, “las menores cantidades vendidas estaban compensadas por mayores precios, porque el precio del gas se ha multiplicado. Pero ahora no ocurre eso, porque las cantidades han bajado tanto que la subida de precio ya no compensa el producto, porque no aumenta”.

El Alto Representante ha proseguido: “Hoy los europeos importamos cinco veces menos gas ruso que al principio de la guerra. ¿Por qué no somos un poco más conscientes de lo que hemos conseguido hacer en tan poco tiempo? Cuando decimos que tenemos que dejar el 100% del gas ruso, resulta que ya importamos cinco veces menos, es mucho en muy poco tiempo”.

“Por tanto, hay que seguir haciendo más de lo mismo: reducción del consumo, buscar suministradores alternativos, más renovables... no hay más secretos. Cuando hace unos meses dije que había que reducir un grado la calefacción, que es el equivalente del 7% el consumo, me dijeron cosas muy amables. Recibí una gran cantidad de amabilidades. Pues no era tan estúpida, porque ahora estamos todos planteando reducir más de un grado, y lo vamos a hacer, porque a lo mejor es el precio de nuestra independencia energética. Y lo estamos haciendo”.

Borrell también ha respondido a quienes han pedido más esfuerzos diplomáticos.

La alemana Özlem Demirel (Die Linke/The Left), le ha preguntado: “¿Qué están haciendo ustedes para promover un alto el fuego? ¿No hay ninguna estrategia de salida? ¿Qué hace la UE aparte de entregar armas e imponer sanciones?”.

Y el jefe de la diplomacia ha replicado: “Usted y yo queremos que la guerra se acabe cuanto antes, pero a mí me preocupa cómo se acabe. Quiero que se acabe cuanto antes, pero no soy indiferente a cómo se acaba la guerra. Cuanto antes sí, pero no de cualquier manera. Si dejamos de ayudar a Ucrania, puede que la guerra acabe antes. Estoy seguro que no quiere que Rusia triunfe en su agresión contra Ucrania. Y en este momento lo que hacemos para construir la paz es ayudar a Ucrania a defenderse. Es un paso necesario para conseguir una paz que merezca este nombre”.