Borrell, sobre Ucrania: “Ya que los muertos los están poniendo ellos, al menos ayudémosles con medios materiales”

“Ya que los muertos los están poniendo ellos, al menos ayudémosles con medios materiales”. Así ha argumentado el Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, su defensa del apoyo a Ucrania en todos los ámbitos. “Hay que hacer frente a una guerra”, ha dicho el jefe de la diplomacia europea en un mensaje de vídeo emitido en la conmemoración del Día de Europa en el Senado: “Por eso nuestra primera prioridad debe ser ayudar a Ucrania a resistir la invasión de su poderoso vecino, dándole armas: sin armas no se ganan las guerras. Y ayudarla haciendo presión económica, comercial, diplomática, financiera sobre Rusia para debilitar su economía”.

Borrell ha defendido así el envío de armas: “No entiendo a los que dicen que no debemos armar a Ucrania porque eso va a prolongar la guerra. Sí, desde luego, la resistencia de Ucrania va a prolongar la guerra. Pero ¿qué pretenden? ¿Que Ucrania se rinda? ¿Que se entregue? ¿Que Rusia haga con ella lo que quiera? Si eso no es lo que queremos, y ya que no vamos a intervenir y que no vamos a enviar tropas, ya que los muertos los están poniendo ellos, al menos ayudémosles con medios materiales”.

“No seamos angelicales”, ha abundado Borrell: “El mundo en el que vivimos es un mundo peligroso. Dentro de Europa hemos construido la paz. Pero, fuera, la paz no es el estado natural de las cosas. No juguemos al avestruz. Seamos conscientes del mundo en el que vivimos”.

“Hay que tener una clara conciencia de los peligros y las amenazas que se ciernen sobre Europa”, ha dicho Borrell, “porque las hay. Porque ahora casi todo se convierte en un arma. Incluso la migración se puede convertir en un arma. Lo hemos visto en las fronteras de Bielorrusia. Por eso hemos diseñado este plan que llamamos brújula estratégica, que pretende construir los instrumentos que nos deben permitir hacer frente a las amenazas civiles y militares que pesan sobre nosotros”.

Así, el jefe de la diplomacia europea ha afirmado: “Eso exige también reforzar nuestras capacidades militares, pero no aumentando el gasto militar de cada país el suyo, porque esto sería un gigantesco despilfarro. Hemos de gastar sobre todo mejor”.

Borrell también ha alertado de los riesgos para la supervivencia del modelo europeo: “El modelo europeo es una combinación de libertad política, de progreso y de cohesión social. Y nadie mejor que nosotros, los europeos, hemos conseguido combinar estas tres cosas. No vamos a sobrevivir levantando muros para protegernos del mundo de fuera. Al contrario, hemos de salir a encontrarlo, a defender nuestro modelo promocionándolo. A nuestros pequeños Estados, si no se unen, les puede pasar como a las Ciudades Estado italianas, que después de conseguir la excelencia no tuvieron la dimensión ni la fuerza suficiente para competir con lo que entonces eran grandes potencias”.

“Y ahora hay otras grandes potencias emergentes”, ha proseguido Borrell: “China; Rusia, que sigue teniendo ambiciones imperiales; países a escala continental. Sólo la unión nos permitirá sobrevivir. Y esa es la gran tarea que tenemos: seguir construyendo, pieza a pieza, una unidad que, respetando las identidades nacionales de cada país, demasiado ancladas en la historia para que puedan desvanecerse, sea un multiplicador de nuestras fuerzas para defender nuestro modelo en el mundo global”.

Bienes rusos para la reconstrucción de Ucrania

Borrell, además, plantea confiscar las reservas de Rusia congeladas por el bloque para reconstruir Ucrania después de la guerra, según expresa en una entrevista con el Financial Times y recogida por Efe. “Esta es una de las cuestiones políticas más importantes que hay sobre la mesa: ¿quién va a pagar la reconstrucción de Ucrania?”, dice al periódico el también vicepresidente de la Comisión Europea: “Yo estaría muy a favor [de usar las reservas] porque tiene mucha lógica. Tenemos el dinero en nuestros bolsillos y alguien tendría que explicarme por qué puede hacerse con el dinero afgano pero no con el ruso”, argumenta.

Según el FT, Borrell aludió al hecho de que el Gobierno de Estados Unidos ha asumido el control de unos 3.500 millones de dólares en activos congelados del banco central de Afganistán a fin de poder compensar a las víctimas del terrorismo y pagar la ayuda humanitaria para el país; en su opinión, lo mismo podría hacerse en el caso de Rusia.

El periódico recuerda que Rusia cuantificó en marzo en 300.000 millones de dólares sus reservas de oro y divisas congeladas por los países aliados contra el Kremlin, a través de las múltiples sanciones por su invasión de la vecina Ucrania.

El FT señala que la UE ha empezado a examinar si las reservas rusas podrían de alguna manera emplearse para la eventual reconstrucción de la exrepública soviética, pero la cuestión, explica, plantea dificultades legales.

La idea también ha sido plasmada por un total de 73 eurodiputados de los principales grupos del Parlamento Europeo en una carta dirigida al propio Borrell.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también señaló la semana pasada que la UE debería confiscar y vender los bienes rusos congelados por las sanciones para utilizar el dinero obtenido en la reconstrucción del país invadido por Rusia. “Es tremendamente importante no solo congelar los bienes, sino hacer posible su confiscación para ponerlos a disposición de la reconstrucción del país”, señaló Michel, diciendo además que se trataba de “una cuestión de justicia”.

El mes pasado la UE informó de que había congelado 30.000 millones de euros en bienes de personas rusas y bielorrusas sancionadas. Ucrania necesitará miles de millones de euros para reconstruir el país, asediado desde hace 75 días por las fuerzas rusas. La reconstrucción será otro de los desafíos futuros que tendrá que afrontar la UE.