Bruselas propone restringir al máximo los viajes a las zonas con una incidencia de más de 500 casos como España

Buena parte de España entra de lleno en la nueva zona roja oscura que ha presentado este lunes la Comisión Europea: países con más de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días –España tiene 828–, a los que se "desaconseja profundamente" todo viaje no esencial, ya sea de llegada como de salida. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha mostrado el mapa con los nuevos colores, en los que se ve a gran parte de España –salvo Canarias, Asturias y Cantabria– más oscura.

"Además de las medidas adoptadas en octubre", ha dicho Reynders, "el jueves pasado los líderes de la UE pidieron más medidas coordinadas, y la Comisión Europea está recomendando un nuevo color, el rojo oscuro, para los mapas elaborados por la agencia europea de control de enfermedades (ECDC) determinado por zonas con alto nivel de infecciones, parcialmente vinculado a nuevas variantes, que superen los 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Estas áreas, de alto riesgo, los viajes no esenciales se desaconsejan profundamente para garantizar la coherencia entre medidas y un enfoque común en toda toda la UE".

Además de los colores existentes de verde, naranja, rojo y gris, la Comisión Europea propone añadir este "rojo oscuro" para indicar las zonas en las que el virus circula a niveles muy elevados. Esto se aplicaría a un área donde la tasa de notificación de 14 días es más de 500 por 100 000 personas. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) seguirá publicando versiones actualizadas del mapa basadas en los datos proporcionados por los Estados miembros.

La Comisión Europea propone que se desaconsejen enérgicamente todos los viajes no esenciales hasta que la situación epidemiológica haya mejorado considerablemente. Esto se refiere especialmente a los viajes hacia y desde las zonas rojo oscuro. Al hacerlo, "los Estados miembros deben garantizar la coherencia con las medidas que aplican para viajar dentro de su propio territorio", dice Bruselas: "Para las personas que viajan desde una zona rojo oscuro, los Estados miembros deberían exigirles someterse a un test antes de la llegada y someterse a la cuarentena recomendada por el Comité de Seguridad Sanitaria y que actualmente practican varios Estados miembros".

A medida que ha aumentado la capacidad de hacer tests, "los Estados miembros podrían hacer un mayor uso de las pruebas previas a la salida también para las áreas actualmente pintadas como naranja, rojo o gris", dice el Ejecutivo comunitario: "Las personas que regresan a su Estado miembro de residencia deben poder realizar un test después de su llegada".

En vista de los riesgos vinculados a un número muy elevado de nuevas infecciones, la Comisión recomienda, de acuerdo las orientaciones del ECDC, que los Estados miembros acuerden adoptar, mantener o reforzar intervenciones no farmacéuticas, "como las medidas para quedarse en casa y el cierre temporal de ciertas empresas, en particular en áreas clasificadas como rojo oscuro, para fortalecer las pruebas y el rastreo y para aumentar la vigilancia y secuenciación de los casos de COVID-19 para recopilar información sobre la propagación de nuevas variantes de coronavirus más infecciosas".

Las personas que viven en regiones fronterizas "deberían estar exentas de algunas de las restricciones de viaje", dice la Comisión Europea: "Si necesitan cruzar la frontera con frecuencia, por ejemplo, por motivos familiares o laborales, no se les debería exigir que se sometieran a cuarentena y la frecuencia de las pruebas necesarias debería ser proporcionada. Si la situación epidemiológica en ambos lados de la frontera es similar, no se debe imponer ningún requisito de test".

"Los Estados miembros también deben tratar de evitar interrupciones en los viajes esenciales, en particular para mantener los flujos de transporte en consonancia con el sistema de vías verdes y evitar interrupciones en la cadena de suministros", explica la Comisión Europea: "Dado el mayor riesgo, los viajeros esenciales, como los trabajadores de la salud, las personas que viajan por razones familiares o de negocios imperativas que llegan de áreas rojo oscuro también deben hacerse la prueba y someterse a cuarentena, siempre que esto no tenga un impacto desproporcionado en el ejercicio de su función o necesidad esencial. Los trabajadores del transporte, cuya exposición a la población en general cuando viajan es típicamente limitada, no deberían estar obligados a ponerse en cuarentena y, en principio, estar exentos de las pruebas relacionadas con los viajes. Las mismas exenciones deben aplicarse cuando los viajeros esenciales están en tránsito".

Presión a AstraZeneca

La Comisión Europea está presionando a AstraZeneca para que "encuentre soluciones" a los problemas de producción anunciados el viernes por los que el laboratorio no estaría en disposición de entregar las vacunas en los plazos acordados a partir de que reciba el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, previsto para este 29 de enero.

El Ejecutivo comunitario ha anunciado este lunes que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hablado por teléfono con el CEO de AstraZeneca, Pascal Soriot, para decirle que la UE "espera que cumpla su contrato" y le ha recordado "que la UE ha adelantado dinero antes de la autorización precisamente para asegurarse que se cumplían los plazos de entrega".

La comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides, ha expresado las mismas preocupaciones en una carta escrita a la farmacéutica.

Este lunes, a las 12.30, vuelven a reunirse representantes de AstraZeneca, la Comisión Europea y los Estados miembros para abordar el problema.

El laboratorio AstraZeneca, fabricante de una vacuna contra el coronavirus en colaboración con la Universidad de Oxford, anunció el viernes retrasos en la producción a gran escala de nuevas dosis, y alertó la Unión Europea (uno de sus principales clientes) de que no podrá cumplir los compromisos y plazos de distribución. Este retraso amenaza con añadir un nuevo contratiempo que podría lastrar la desigual campaña de vacunación en la UE.

En principio, según un portavoz del laboratorio explicó a elDiario.es, los plazos de entrega se respetarán, pero con "volúmenes iniciales" que podrían ser "menores de lo previsto originalmente debido a la reducción de los rendimientos en un centro de fabricación" dentro de la cadena de suministro europea. "Dotaremos de decenas de millones de dosis en febrero y marzo a la Unión Europea, mientras seguimos aumentando los volúmenes de producción", ha añadido.