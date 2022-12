Compra y venta de voluntades en Bruselas: el caso de la vicepresidenta de la Eurocámara detenida por cobrar de Qatar

El pasado 21 de noviembre, dos semanas antes de ser detenida, la eurodiputada socialista griega y vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, tomaba la palabra para defender a Qatar en el pleno de Estrasburgo. Eran las ocho de la tarde, y se estaba debatiendo sobre las violaciones de derechos humanos y laborales en nombre del capitalismo futbolístico. Después de aquel debate, los eurodiputados aprobaron una resolución en la que pedían a Qatar que investigue las muertes de trabajadores y acusaba a la FIFA de dañar “gravemente” al fútbol.

Kaili se dirigió al atril y arrancó así su discurso: “El Mundial de Qatar muestra cómo la diplomacia del deporte consigue una transformación histórica de un país con reformas que inspiran en el mundo árabe”. Y prosiguió con contundencia: “Qatar está a la vanguardia de los derechos laborales, también en la mejora de salarios, a pesar de las empresas europeas que no respetan esos derechos”.

Kaili argumentaba que Qatar se había “abierto al mundo, y a pesar de ello, hay colegas [eurodiputados] que les discriminan, los acosan y les acusan de corrupción, de la misma manera que aceptan el gas y los beneficios que consiguen allí. Tenemos valores, pero no tenemos el derecho moral paternalista. Hay una nueva generación de qataríes que nos han ayudado a reducir la tensión con Turquía, nos han ayudado con Afganistán a la hora de salvar a mujeres activistas. Son buenos negociadores de negocios, son buenos vecinos, buenos socios”.

Dos semanas después, el viernes 9 de diciembre, Kaili era detenida en una redada contra la corrupción por el supuesto cobro de sobornos para lavar la imagen de Qatar en Bruselas. La eurodiputada griega se encuentra encerrada al haber sido cazada “en flagrante delito”, según las autoridades belgas. Ahora bien, será clave que las autoridades tengan perfectamente acreditado ese “flagrante delito”, pues es uno de los pocos supuestos en los que se permite la actuación policial a personas con inmunidad parlamentaria, como ocurrió en pandemia con aquel eurodiputado ultraderechista húngaro cazado en una fiesta ilegal con drogas encima, sin pasar por el trámite del suplicatorio.

Según ha comunicado la Fiscalía belga este domingo, Eva Kaili ha recibido una orden de arresto y encarcelamiento como parte de la investigación anticorrupción que se está desarrollando en Bruselas, y en la que la policía se ha incautado de 600.000 euros. Bajo custodia también también ha quedado el ex eurodiputado socialdemócrata italiano Antonio Panzeri, líder de la ONG Fight Impunity, en cuya casa se halló más de medio millón de euros. Los cargos ya han provocado la suspensión de una votación parlamentaria sobre la concesión de visado a los ciudadanos de Qatar para viajar a la UE, prevista para la próxima semana.

La pareja de Kaili, el italiano Francesco Giorgi, ex asistente parlamentario de Panzeri, ha sido acusado y puesto también bajo arresto, al igual que el lobbista Niccolò Figa-Talamanca, secretario general de la ONG No Peace Without Justice.

El padre de Kaili, a quien habían pillado con una maleta llena de dinero en efectivo –medio millón de euros– cuando salía de un hotel de Bruselas, ha sido puesto en libertad condicional. Al igual que Luca Visentini, secretario general de la Confederación Sindical Internacional (ITUC, en sus siglas en inglés).

El eurodiputado italiano Dino Giarrusso –ex M5S– declaró a Financial Times que funcionarios qataríes se habían acercado a él y a muchos otros eurodiputados en Bruselas en numerosas ocasiones desde 2019. “Esperaban mejorar la reputación del país, especialmente en el período previo al Mundial”, dijo Giarrusso.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, decidió despojar a Kaili de competencias derivadas de la vicepresidencia de la Eurocámara tras la detención. Lo hizo el sábado, antes de que el instructor resolviera qué hacer con la eurodiputada griega. “A la luz de las investigaciones judiciales en curso por parte de las autoridades belgas, la presidenta Metsola ha decidido suspender con efecto inmediato todos los poderes, deberes y tareas que fueron delegados a Eva Kaili en su calidad de vicepresidenta del Parlamento Europeo”, comunicaban los portavoces de Metsola que, al ser preguntados por la inmunidad de Kaili y su arresto sin suplicatorio, contestaban: “El Parlamento Europeo ha cooperado y sigue cooperando plenamente con las autoridades belgas”.

Los compañeros de filas de Kaili, el grupo de socialdemócratas en la Eurocámara, emitió un comunicado el mismo viernes en el que afirmaban. “Estamos consternados por las acusaciones de corrupción en las instituciones europeas. El Grupo S&D tiene tolerancia cero con la corrupción. Somos los primeros en apoyar una investigación exhaustiva y una divulgación completa. Cooperaremos plenamente con todas las autoridades investigadoras. En este espíritu, no comentará públicamente sobre procedimientos judiciales en curso. Dada la gravedad de las acusaciones, hasta que las autoridades competentes proporcionen información y aclaraciones relevantes, solicitamos la suspensión del trabajo sobre cualquier archivo y votación plenaria con respecto a los Estados del Golfo, en particular la liberalización de visas y las misiones previstas”.

Registros

El domicilio del eurodiputado socialista belga Marc Tarabella también fue registrado el sábado por la noche como parte de la misma investigación. Un registro que presenció la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tras adelantar su regreso de Malta. Tarabella es vicepresidente de la delegación para las Relaciones con la Península Arábiga. Durante el registro, la policía se ha incautado de su ordenador y su móvil.

“Podemos confirmar que la presidenta Metsola ha regresado de Malta a Bruselas el sábado por la noche para estar presente en el registro domiciliario de un miembro del Parlamento Europeo, ya que la Constitución belga (artículo 59) exige la presencia del presidente del Parlamento en caso de un registro domiciliario de un diputado elegido en Bélgica”, explican fuentes de la presidencia del Parlamento: “El Parlamento Europeo y la presidenta Metsola se oponen firmemente a la corrupción y cooperan activa y plenamente con las autoridades policiales y judiciales para ayudar en el curso de la justicia”.

El grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo, por su parte, pedirá añadir una declaración al orden del día del pleno que arranca este lunes en Estrasburgo con el título “Sospechas de corrupción de los países del Golfo y la necesidad de ampliar la transparencia y responsabilidad en las instituciones europeas.” Esta petición se votará en la apertura de la sesión, a las 17.00.

“Nuestra institución debe ser rigurosa, transparente y dura con la corrupción”, ha afirmado la copresidenta del grupo de La Izquierda, Manon Aubry. “Necesitamos averiguar urgentemente qué está pasando y quién está implicado para poder actuar y responder ante la ciudadanía a la que representamos”.

“Influir en las decisiones del Parlamento Europeo”

“Un total de seis personas fueron privadas de su libertad anteayer, viernes 9 de diciembre, como parte de una amplia investigación del Ministerio Público Federal y la Policía Federal por presunta organización criminal, corrupción y lavado de dinero”, explicaba este domingo la Fiscalía belga: “Se sospecha que terceros en posiciones políticas y/o estratégicas dentro del Parlamento Europeo recibieron grandes sumas de dinero u ofrecieron obsequios sustanciales para influir en las decisiones del Parlamento”.

La Fiscalía ha informado de que, de la seis arrestadas el viernes, “cuatro personas han sido detenidas por el juez de instrucción de Bruselas que dirige la investigación. Se les imputan los delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción. Dos personas han sido puestas en libertad por el juez de instrucción. La casa de un segundo parlamentario también fue allanada alrededor de las 20.00”.

A la vista de las detenciones e interrogatorios en relación con las denuncias de corrupción y soborno por parte de Qatar contra la vicepresidenta del Parlamento Europeo Kaili, Terry Reintke, copresidenta del Grupo de los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo, ha afirmado: “Tolerancia cero contra la corrupción y el soborno; esto debe aplicarse también y especialmente al Parlamento Europeo. La mera sospecha de corrupción daña la reputación y la credibilidad del Parlamento Europeo. Los Verdes/ALE pedimos a la vicepresidenta del Parlamento Europeo que renuncie a su cargo con efecto inmediato. Si se confirman las sospechas, también debe dimitir de su mandato como eurodiputada para evitar más daños al Parlamento Europeo y a las instituciones europeas”.

2010: los antecedentes

Todo comenzó en 2010 con una votación secreta en Zurich entre los 22 miembros del comité ejecutivo de la FIFA –eran 24, pero dos de ellos fueron suspendidos semanas antes tras publicarse un vídeo en el que se ofrecían a vender sus votos a cambio de dinero. Un periodista del Sunday Times se hizo pasar por un lobbista a favor de la candidatura de EEUU y ofreció dinero a cambio de su voto–. Qatar se impuso a EEUU, Corea del Sur, Japón y Australia, informa Javier Biosca.

Meses más tarde, el Sunday Times volvió a publicar una investigación en la que señalaban que otros dos miembros del comité habían recibido 1,5 millones de dólares cada uno por votar por Qatar. Otro miembro del comité vendió unas tierras a Qatar por 32 millones de euros, aunque dice que eso no influyó en su voto, según revela el documental ‘Los Entresijos de la FIFA’.

Tan solo nueve días antes de la votación, Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, se reunió con el presidente Nicholas Sarkozy, con el actual emir de Qatar, Tamin bin Hamad al Thani, y su entonces primer ministro, Hamad bin Jassem, en el Elíseo. Sarkozy quería convencer a Platini para votar por Qatar. Platini votó por Qatar, pero asegura que aquella reunión no tuvo nada que ver. Mientras tanto, Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA, declaró al diario Le Monde: “Sin la intervención en el último momento de Sarkozy, Qatar no habría conseguido el Mundial”. Las autoridades interrogaron a Platini en una investigación sobre la polémica votación de Zurich.

En un email filtrado días después de la publicación del Sunday Times, el secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, se refería al qatarí Mohamed Bin Hammam, entonces miembro del comité de la FIFA y figura fundamental en la victoria de la candidatura de Qatar: “Pensaba que se puede comprar la FIFA como compraron el Mundial”, escribió Valcke.

Bin Hammam, que era presidente de la Confederación Asiática de Fútbol y quería disputar a Blatter la presidencia de la FIFA, fue suspendido de por vida en el mundo del fútbol por intentar sobornar y comprar votos para esta elección. Hammam entregó 40.000 dólares en efectivo a varios miembros de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol. Blatter y Platini también acabaron suspendidos del fútbol durante un periodo de ocho años.

La FIFA inició una investigación en 2012 sobre lo ocurrido en la votación y concluyó que no se habían comprado votos, pero habló de una “conducta potencialmente problemática de algunos individuos parte de la candidatura de Qatar”. Años después, en 2015, siete miembros del comité ejecutivo de la FIFA fueron detenidos en un hotel de Zurich a petición de Estados Unidos, que lanzó acusaciones de corrupción contra decenas de cargos de la FIFA. Tras años de investigación, en abril de 2020 los fiscales estadounidenses afirmaron que representantes de Qatar y Rusia sobornaron a miembros de la FIFA para conseguir el Mundial.

Hoy, 11 de los 22 miembros que participaron en la votación de 2010 han sido suspendidos, multados o imputados por diferentes casos de corrupción. Dos de ellos han sido condenados, pero no por la elección de Qatar.