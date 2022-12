El escándalo de sobornos a cambio de favores para Qatar sacude la UE

¿Hasta dónde pueden llegar las sospechas sobre la integridad de un Parlamento cuando un expediente es devuelto a la casilla de salida? Es lo que está pasando ahora en la Eurocámara, golpeada por la sospecha después de la detención de una de sus vicepresidentas, la socialista griega Eva Kaili, por recibir supuestos sobornos de Qatar. “El Parlamento Europeo está siendo atacado, la democracia europea está siendo atacada, y también nuestras sociedades”, decía este lunes la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la apertura del pleno este lunes: “Estaremos frente a quienes creen que Europa está en venta”.

El Parlamento Europeo tenía previsto dar curso por la vía rápida a la eliminación de los visados para estancias de qataríes en la UE, después de haber sido aprobado en comisión. Pero Metsola ha pedido devolver el expediente al comité correspondiente, con el apoyo del pleno.

La desconfianza es total. El escándalo de sobornos a cambio de favores para Qatar está sacudiendo el corazón de la Unión Europea.

Kaili fue detenida el viernes y este domingo el juez ha decidido mantener el arresto, junto a su compañero, Francesco Giorgi; el ex eurodiputado Antonio Panzeri, líder de la ONG Fight Impunity; y el lobbista Niccolò Figa-Talamanca, secretario general de la ONG No Peace Without Justice.

Pero, claro, en la dirección de Fight Impunity, que compartía edificio con No Peace Without Justice, había actuales eurodiputados, como la socialista belga Maria Arena, presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Y el ordenador de un asistente de Maria Arena ha sido registrado por la policía belga, por lo que la eurodiputada ha decidido apartarse de la presidencia de dicha subcomisión.

Registros en el Parlamento

La Fiscalía ha ofrecido este lunes un relato revelador: “Desde el viernes, con el apoyo de los servicios de seguridad del Parlamento Europeo, los recursos informáticos de diez equipos parlamentarios han sido congelados para evitar la desaparición de datos necesarios para la investigación. El objetivo de los registros de hoy [lunes] en el Parlamento Europeo ha sido recoger datos. También ha habido diferentes registros en Italia el domingo 11 de diciembre”.

En total, han sido 20 registros desde el inicio de las operaciones, “incluidos 19 en domicilios particulares y el de las oficinas del Parlamento Europeo”. En ellos, los agentes se han incautado de “varios cientos de miles de euros en tres lugares diferentes: 600.000 euros en el domicilio de un sospechoso [el ex eurodiputado Antonio Panzeri], varios cientos de miles de euros en una maleta en una habitación de hotel de Bruselas [el padre de Eva Kaili] y unos 150.000 euros en un piso de un miembro del Parlamento Europeo [supuestamente en el de Eva Kaili y Francesco Giorgi]”.

La sombra de sospecha es alargada. Kaili, ante el pleno de Estrasburgo hace tres semanas, dijo lo siguiente: “El Mundial de Qatar muestra cómo la diplomacia del deporte consigue una transformación histórica de un país con reformas que inspiran en el mundo árabe. Qatar está a la vanguardia de los derechos laborales, también en la mejora de salarios, a pesar de las empresas europeas que no respetan esos derechos”.

Y, claro, las miradas se han empezado a girar hacia otros representantes públicos que han alabado en los últimos tiempos a Qatar. Por ejemplo, el eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá, ex presidente de Baleares con el PP, quien ha intentado despejar las sospechas: “He defendido en el Parlamento Europeo que los avances de Qatar son una buena noticia para Oriente Medio. Lo creía y lo creo. Ahora bien: si se demuestra que han pagado a algún diputado o asesor para influir en ellos a su favor, hay que ser absolutamente contundente contra todos”, ha tuiteado Bauzá: “Huelga decirlo, pero por si acaso lo dejo aquí por escrito: jamás he recibido, ni siquiera me han ofrecido, ni un solo euro por defender absolutamente nada. Todas mis reuniones han sido públicas, y cuando he viajado a Qatar lo he hecho siempre con invitación oficial. La dignidad de las instituciones, que es el sustento último de la democracia, está por encima de todo”.

Mirando a la Comisión

Pero no sólo se mira al Parlamento Europeo, también a la Comisión Europea, otro objeto de deseo de los múltiples lobbys que habitan Bruselas. No en vano, uno de sus vicepresidentes, Margaritis Schinas. El comisario griego representó a la UE en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar, y ha sido criticado por eurodiputados por sus tuits de los últimos meses, prodigando elogios a las reformas laborales de Qatar.

Si bien la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, evitó responder sobre Schinas en una rueda de prensa este lunes, un portavoz de la Comisión Europea defendió la presencia del comisario en Qatar: “Como vicepresidente responsable del deporte, Margaritis Schinas fue invitado al partido inaugural del Mundial junto con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente del COI, Thomas Bach, quienes también estuvieron presentes”.

Schinas también defendió en la Comisión Europea levantar los requisitos de visados para Qatar y Kuwait, para que ya no necesitarían un visado cuando viajen a la UE por hasta 90 días en cualquier período de 180 días ya sea por negocios, turismo o fines familiares. Pero esa decisión es la que ha echado para atrás el Parlamento Europeo este lunes ante las dudas sobre la limpieza del proceso.

Promesas de reforma

Tanto Metsola como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han aprovechado el escándalo para reclamar investigaciones internas y reformas que refuercen la transparencia.

“No habrá impunidad”, ha clamado Metsola, “los responsables encontrarán a este Parlamento del lado de la ley; no se barrerá debajo de la alfombra, iniciaremos una investigación interna para analizar todos los hechos; no pasará como si nada, pondremos en marcha un proceso de reforma para ver quién tiene acceso a nuestros edificios, cómo se financian estas organizaciones, ONG y personas, qué vínculos tienen con terceros países, pediremos más transparencia en las reuniones con actores extranjeros y vinculados a ellos; protegeremos a aquellos que nos ayuden a exponer la delincuencia”.

Mientras, el pleno de Estrasburgo ha aprobado la propuesta del grupo de La Izquierda para incluir un debate y votar una resolución sobre el 'Qatargate'. El debate será el martes, y el voto será el jueves. El grupo –al que pertenecen Podemos e IU– defiende “suspender el acceso de la embajada qatarí a las instituciones europeas; que el Parlamento cree una comisión de investigación sobre el caso y aplazar la votación en el pleno sobre la liberalización de visados para qataríes; la creación de una autoridad ética independiente con capacidad de investigar y sancionar; fortalecer el registro de transparencia europeo y crear el mecanismo de la ‘Huella legislativa obligatoria’ para que todo el proceso de elaboración de informes en el Parlamento quede registrado”.

Y en la sede del Ejecutivo comunitario, Von der Leyen recuperaba este lunes una idea lanzada en 2019: “Las acusaciones contra la vicepresidenta del Parlamento Europeo son de suma preocupación, muy graves, y propongo la creación de un organismo de ética independiente que cubra todas las instituciones de la UE, con los más altos estándares para todas las instituciones. Es muy importante tener no solo reglas estrictas, sino también las mismas reglas que cubran todas las instituciones europeas, sin ningún tipo de exenciones”.

Una vicepresidenta de la Eurocámara detenida; una presidenta de subcomisión, suspendida; 20 registros, incluido el Parlamento Europeo e investigaciones internas lanzadas por las instituciones europeas para responder a un escándalo de sobornos a cambio de favores para Qatar está sacudiendo la Unión Europea.

